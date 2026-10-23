مورينيو يعود إلى مباريات قمة إسبانيا في لقاء «يعج بالوجوه الجديدة»

تُقام أكبر مباراة كرة قدم في إسبانيا، ليلة الأحد، في ملعب «كامب نو» معقل برشلونة، حيث قد يشارك ما يصل إلى 14 وجهاً جديداً في مباراة القمة لأول مرة، لكن عودة جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد إلى هذه المباراة تستأثر بالاهتمام.

وأبرم كل من ريال مدريد وبرشلونة 6 صفقات صيفاً، في حين قام النادي الكاتالوني بترقية لاعبَين اثنين من أكاديمية الناشئين إلى الفريق الأول، مما يضيف للمباراة دفعةً جديدةً من اللاعبين المتحمسين لترك بصماتهم في هذه المنافسة.

ومن بين الوافدين الجدد المهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس، الذي انضم إلى برشلونة قادماً من آرسنال في سبتمبر (أيلول).

وقال خيسوس لـ«رويترز»، يوم الخميس، قبل أول لقاء بين الفريقين هذا الموسم: «مباراة برشلونة ضد ريال مدريد هي، بلا شك، من بين أكبر المباريات في العالم. إنه حلم حقيقي أن ألعب في مباراة القمة للمرة الأولى. لم أخفِ أبداً رغبتي في ارتداء قميص برشلونة يوماً ما، وهذا الهدف يشمل اللعب في مباراة القمة».

وخيسوس ليس غريباً على مواجهة ريال مدريد، إذ هزَّ شباكه 3 مرات في 4 مباريات مع مانشستر سيتي.

وقال: «كانت تلك مواجهات لا تُنسى في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك هدف سجلته في ملعب برنابيو».

ونشأ خيسوس (29 عاماً) على بُعد 8797 كيلومتراً في ساو باولو، وقد يشارك في التشكيلة الأساسية إلى جانب تشافي إسبارت، الذي وُلد في برشلونة وهو أحد أبناء أكاديمية النادي. وأبرز إسبارت، وهو واحد من 9 من خريجي الأكاديمية في تشكيلة الفريق، أهمية المباراة سواء في الترتيب أو في إطار المنافسة التقليدية.

وقال إسبارت لمنصة «دازن» الخميس: «الحقيقة هي أنها ستكون حرباً ضروساً. سنبذل قصارى جهدنا، فهي مباراة قمة. عليك دائماً أن تبذل 100 في المائة من جهدك، والآن لدينا الفرصة لتوسيع صدارتنا وسنقاتل حتى النهاية».

وحال فوزه سيوسِّع برشلونة الفارق الذي يفصله أمام ريال مدريد في الدوري إلى 9 نقاط. أما إذا خرج ريال مدريد منتصراً، فلن يقتصر الأمر على تقليص الفارق الحالي البالغ 6 نقاط فحسب، بل سيمنح الفريق دفعةً معنويةً بعدما خسر 6 مرات في آخر 7 مباريات قمة أمام غريمه الكاتالوني.

على النقيض من حداثة عهد إسبارت بمباريات القمة، يقف مورينيو (63 عاماً) الذي خاض 27 مباراة ضد برشلونة، بينها 17 مباراة قمة مدرباً لريال مدريد.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قد عيَّن مورينيو مدرباً للمرة الأولى في 2010 لمقارعة برشلونة بقيادة بيب غوارديولا، ويأمل الآن أن يتمكَّن البرتغالي من إعادة لقب الدوري الإسباني إلى «البرنابيو» للمرة الثانية.

وخلال الفترة الأولى لمورينيو مع ريال مدريد خاض الفريق ما يمكن وصفه بأكثر المواجهات سخونة في التاريخ الحديث لمباريات القمة، وستكون كثير من الكاميرات موجَّهة نحو كل تحركاته في «كامب نو» يوم الأحد.

لم يفز المدرب البرتغالي سوى مرة واحدة في أول 10 مباريات قمة خاضها، لكنه لم يخسر في آخر 5 مباريات خاضها ضد برشلونة، محققاً 3 انتصارات.

وقد تمثِّل استعادة نغمة الفوز ضد برشلونة نقطة تحول في فترة مورينيو الثانية مع ريال مدريد، بعد هزيمتين في أول 9 مباريات في الدوري الإسباني، وصيحات استهجان متكررة من جماهيره خلال المباريات التي يخوضها الفريق على أرضه.