ابنة مارادونا تطالب بالعدالة قبيل صدور الأحكام في قضية وفاته

وجهت الابنة الكبرى لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو مارادونا، نداء مؤثراً طلباً للعدالة، وذلك مع اقتراب انتهاء جلسات المحاكمة المتعلقة بوفاة والدها، إذ من المتوقع صدور الأحكام في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقالت دالما مارادونا (39 عاماً) أمام القضاة في محكمة بمدينة سان إيسيدرو، شمال العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس: «كل ما أطلبه منكم هو تحقيق العدالة لوالدي».

وتشارك دالما وشقيقتها جيانينا في إجراءات المحاكمة بوصفهما مدعيتين في القضية.

وأضافت، والدموع في عينيها: «استمعت إلى الكثيرين يتحدثون عن مدى صعوبة حياتهم منذ بدء هذه المحاكمة. وأقول لهؤلاء الأشخاص إن لديهم الفرصة للبقاء مع عائلاتهم؛ وهو أمر لم يعد متاحاً لوالدي للأسف».

وتوفي مارادونا إثر إصابته بنوبة قلبية يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، عن عمر يناهز 60 عاماً، داخل مجمع سكني خاص، علماً بأن النجم الذي توج بكأس العالم عام 1986 قد خضع لجراحة في الدماغ قبل أسابيع قليلة من وفاته.

ويخضع عدد من أطباء وممرضي مارادونا للمحاكمة، بتهم تتعلق بإخفاقات وأخطاء جسيمة تسببت في وفاته.

ويطالب الادعاء ومحامو العائلة بفرض عقوبات بالسجن لفترات طويلة على بعض المتهمين، بينما يطالب فريق الدفاع بالبراءة.

وأعلن القاضي ألبرتو جايج أن الأحكام سوف تصدر في 22 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك بعد مراجعة شاملة للقضية، إذ قال في ختام الجلسات: «الآن تقع على عاتقنا مهمة ومسؤولية اتخاذ القرار».

وبدا التأثر واضحاً على القاضي وهو يصف الضغوط التي فرضتها هذه القضية البارزة على المحكمة، إذ توقف عن الحديث عدة مرات أثناء كلمته.