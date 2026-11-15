نائب رئيس «يويفا»: غوارديولا قتل كرة القدم

وجّه البولندي زبيغنيو بونييك، نائب رئيس «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)»، انتقادات حادة إلى الأسلوب الفني للإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي السابق، عادّاً أن فلسفته القائمة على الاستحواذ المفرط وتبادل التمريرات أضرت بكرة القدم، وأفقدتها السرعة والمباشرة الهجومية.

وقال بونييك، نجم يوفنتوس وروما السابق، في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية، نقلتها صحيفة «أبولا» البرتغالية: «أكنّ احتراماً كبيراً لغوارديولا، لكنه قتل كرة القدم. أسلوبه يقوم على التمرير المتبادل باستمرار، من لاعب إلى آخر، ثم التحرك يميناً والعودة يساراً، وفي نهاية المباراة نكون قد نفذنا 1788 تمريرة. هذا لا يعجبني».

وأضاف: «أحب الفرق التي تلعب بصورة عمودية، وتبحث عن التسجيل وتتقدم إلى الأمام».

واستشهد المسؤول الأوروبي بعدد من الأندية الإيطالية التي تقدم كرة قدم تتوافق مع قناعاته، قائلاً: «يعجبني هذا الموسم أسلوب لاتسيو؛ لأنه يلعب بصورة مباشرة ويتحمل المخاطر، وكذلك فروزينوني الذي قد يستقبل 3 أهداف، لكنه قادر على تسجيل 4 أو 5».

وتابع: «روما يلعب بالطريقة نفسها، وكثيراً ما نشاهد المدافعَين مانشيني وهيرموسو داخل منطقة جزاء المنافس. أحب كرة القدم التي تسعى إلى التسجيل بأبسط الطرق وأقل عدد من التمريرات، بشرط أن تكون سريعة».

وشدد بونييك على أن كرة القدم الحديثة لم تعد تحتمل البطء، مضيفاً: «اللاعبون البطيئون لم يعد لهم مكان اليوم، وإعادة الكرة إلى الخلف أمر يقتلك».

وفي سياق آخر، حسم النجم البولندي السابق موقفه من المقارنة التاريخية بين الأرجنتينيين دييغو مارادونا وليونيل ميسي، مؤكداً تفضيله الأول بسبب اختلاف الظروف التي لعب فيها النجمان.

وقال: «كلاهما موهبة استثنائية، لكنّ هناك فارقاً جوهرياً. دييغو لعب في عصر شهد كثيراً من المخالفات، بينما يلعب ليونيل في عالم يكاد يُمنع فيه لمس أي لاعب على أرض الملعب».

واختتم: «المعاملة التي كان يتعرض لها مارادونا من المدافعين لا يمكن مقارنتها بما يحدث اليوم. دييغو لاعب فريد، رغم حياته المعقدة للغاية، وإذا طُلب مني الاختيار؛ فسأختار مارادونا دائماً».