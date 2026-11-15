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نائب رئيس «يويفا»: غوارديولا قتل كرة القدم

بونييك ينتقد الاستحواذ المفرط والتمريرات المتكررة... ويفضّل مارادونا على ميسي

جوسيب غوارديولا (د.ب.أ)
جوسيب غوارديولا (د.ب.أ)
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نائب رئيس «يويفا»: غوارديولا قتل كرة القدم

جوسيب غوارديولا (د.ب.أ)
جوسيب غوارديولا (د.ب.أ)

وجّه البولندي زبيغنيو بونييك، نائب رئيس «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)»، انتقادات حادة إلى الأسلوب الفني للإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي السابق، عادّاً أن فلسفته القائمة على الاستحواذ المفرط وتبادل التمريرات أضرت بكرة القدم، وأفقدتها السرعة والمباشرة الهجومية.

وقال بونييك، نجم يوفنتوس وروما السابق، في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية، نقلتها صحيفة «أبولا» البرتغالية: «أكنّ احتراماً كبيراً لغوارديولا، لكنه قتل كرة القدم. أسلوبه يقوم على التمرير المتبادل باستمرار، من لاعب إلى آخر، ثم التحرك يميناً والعودة يساراً، وفي نهاية المباراة نكون قد نفذنا 1788 تمريرة. هذا لا يعجبني».

وأضاف: «أحب الفرق التي تلعب بصورة عمودية، وتبحث عن التسجيل وتتقدم إلى الأمام».

واستشهد المسؤول الأوروبي بعدد من الأندية الإيطالية التي تقدم كرة قدم تتوافق مع قناعاته، قائلاً: «يعجبني هذا الموسم أسلوب لاتسيو؛ لأنه يلعب بصورة مباشرة ويتحمل المخاطر، وكذلك فروزينوني الذي قد يستقبل 3 أهداف، لكنه قادر على تسجيل 4 أو 5».

وتابع: «روما يلعب بالطريقة نفسها، وكثيراً ما نشاهد المدافعَين مانشيني وهيرموسو داخل منطقة جزاء المنافس. أحب كرة القدم التي تسعى إلى التسجيل بأبسط الطرق وأقل عدد من التمريرات، بشرط أن تكون سريعة».

وشدد بونييك على أن كرة القدم الحديثة لم تعد تحتمل البطء، مضيفاً: «اللاعبون البطيئون لم يعد لهم مكان اليوم، وإعادة الكرة إلى الخلف أمر يقتلك».

وفي سياق آخر، حسم النجم البولندي السابق موقفه من المقارنة التاريخية بين الأرجنتينيين دييغو مارادونا وليونيل ميسي، مؤكداً تفضيله الأول بسبب اختلاف الظروف التي لعب فيها النجمان.

وقال: «كلاهما موهبة استثنائية، لكنّ هناك فارقاً جوهرياً. دييغو لعب في عصر شهد كثيراً من المخالفات، بينما يلعب ليونيل في عالم يكاد يُمنع فيه لمس أي لاعب على أرض الملعب».

واختتم: «المعاملة التي كان يتعرض لها مارادونا من المدافعين لا يمكن مقارنتها بما يحدث اليوم. دييغو لاعب فريد، رغم حياته المعقدة للغاية، وإذا طُلب مني الاختيار؛ فسأختار مارادونا دائماً».

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الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
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الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

أثارت الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب البرتغالي أمام الدنمارك بنتيجة 1 - 4، السبت، على أرضه في مدينة براغا، موجة واسعة من الانتقادات في الصحافة الأوروبية، بعدما سجل أسوأ خسارة رسمية على ملعبه في تاريخه، في أول ظهور له منذ اعتزال قائده السابق كريستيانو رونالدو اللعب دولياً.

وسلطت صحيفة «أبولا» البرتغالية الضوء على ردود فعل الصحافة الإسبانية والإيطالية والفرنسية والدنماركية، التي ربطت بين الانهيار أمام الدنمارك وغياب رونالدو، خصوصاً أن المباراة شهدت تكريمه قبل انطلاقها، رغم عدم حضوره إلى الملعب.

ووصفت صحيفة «ماركا» الإسبانية ما حدث بأنه «دهس» دنماركي للبرتغاليين، واختارت عنواناً يشير إلى أن «البرتغال ليست في وضع يسمح لها بإقامة التكريمات»، معتبرة أن الفريق قدم مباراة للنسيان في ليلة كان يفترض أن تكون احتفالية.

خيبة الأمل على مهاجم منتخب البرتغال جواو فيليكس بعد الخسارة أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)

أما صحيفة «آس» الإسبانية، فكانت أكثر حدة؛ إذ عنونت تغطيتها بعبارة «كريستيانو رونالدو لم يكن يستحق هذا»، منتقدة ما وصفته ببرود التكريم وفتور تفاعل اللاعبين والجماهير مع المناسبة.

وذهبت إلى أن البرتغال ظهرت بصورة مثيرة للسخرية أمام الدنمارك في يوم تكريم رونالدو، معتبرة أن ما حدث كان «مهزلة تكاد تصل إلى حد عدم الاحترام»، مع الإشارة إلى حالة من الاكتئاب الداخلي المحدود التي يعيشها المنتخب بعد رحيل قائده التاريخي.

وفي إيطاليا، وصفت «لاغازيتا ديلو سبورت» المنتخب البرتغالي بأنه بدا كالسفينة الغارقة في براغا، مستخدمة وصف «الإذلال» لتلخيص الهزيمة التاريخية.

ووجهت انتقادات خاصة إلى غونزالو راموس، مهاجم ميلان الذي تولى قيادة الهجوم بدلاً من رونالدو، معتبرة أنه كان أحد أسوأ لاعبي المباراة، وأنه غاب تماماً عن مجرياتها.

البرتغالي جواو بالينيا يعانق الدنماركي مورتن هيولماند عقب مواجهة المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

وفي فرنسا، ركزت شبكة «آر إم سي سبورت» على الهيمنة الدنماركية، مشيرة إلى أن الهزيمة القاسية تركت تساؤلات كثيرة بشأن مستقبل المنتخب البرتغالي وقدرته على تجاوز المرحلة الانتقالية.

أما صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فوصفت النتيجة بأنها «سحق للبرتغال بأبعاد تاريخية»، معتبرة أن المنتخب لم يكن بوسعه أن يبدأ حقبة ما بعد رونالدو بصورة أسوأ.

وفي الدنمارك، سادت أجواء الاحتفال بالانتصار الذي وُصف بأنه «تاريخي لكرة القدم الدنماركية»، ودليل على قدرة المنتخب على منافسة أفضل الفرق في العالم.

مدرب منتخب البرتغال جورجي خيسوس خلال مواجهة الدنمارك في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

وجاءت الخسارة بعدما سجل بيير إميل هويبيرغ هدف التقدم للدنمارك من ركلة جزاء في الدقيقة الـ43، قبل أن يضيف راسموس هويلوند هدفين في الدقيقتين الـ50 والـ57، ثم أحرز يواكيم أندرسن الهدف الرابع في الدقيقة الـ75، فيما سجل برناردو سيلفا هدف البرتغال الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك تحولت الليلة التي خُصصت لتكريم رونالدو إلى واحدة من أقسى الهزائم في تاريخ المنتخب البرتغالي، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل الفريق بعد رحيل أبرز نجومه.

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الرياضة رياضة عالمية

بيرس مورغان يهاجم خيسوس: هذا المهرج سيغادر منتخب البرتغال

مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
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بيرس مورغان يهاجم خيسوس: هذا المهرج سيغادر منتخب البرتغال

مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)

شن الإعلامي البريطاني بيرس مورغان هجوماً حاداً على البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب منتخب البرتغال، عقب تصريحاته بشأن غياب كريستيانو رونالدو، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة أمام الدنمارك 1 - 4، السبت، في مدينة براغا البرتغالية ضمن «دوري الأمم الأوروبية».

ووفق صحيفة «ريكورد» البرتغالية، فقد أثار خيسوس جدلاً واسعاً عندما سُئل عقب المباراة عن افتقاده رونالدو، مهاجم النصر السعودي، ليرد قائلاً: «أفتقده؟ كيف؟ إنه لم يعد موجوداً في المنتخب، إلا إذا كنت أريده أن يؤنس وحدتي».

وأثارت تصريحات المدرب البالغ من العمر 72 عاماً غضب مورغان، الذي رد عبر منصة «إكس» قائلاً: «هذا المهرج أيضاً لن يكون موجوداً في المنتخب إذا واصلت البرتغال التعرض للتدمير كما حدث اليوم».

ويُعد مورغان من أبرز المدافعين عن رونالدو، وقد وجّه خلال الأسابيع الماضية انتقادات متكررة إلى خيسوس بسبب تعامله مع النجم البرتغالي، على خلفية الأحداث التي سبقت اعتزاله اللعب دولياً.

وجاء الهجوم الجديد في أعقاب أول مباراة تخوضها البرتغال بعد اعتزال قائدها التاريخي، والتي انتهت بأكبر هزيمة رسمية للمنتخب على أرضه، لتتصاعد الانتقادات الموجهة إلى الجهاز الفني بشأن مستقبل الفريق في مرحلة ما بعد رونالدو.

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دوري الأمم الأوروبية كريستيانو رونالدو أميركا البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

وولف يستبعد انتقال أنتونيلي إلى «فيراري»: لا أشعر بأي قلق بشأن مستقبله

توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
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وولف يستبعد انتقال أنتونيلي إلى «فيراري»: لا أشعر بأي قلق بشأن مستقبله

توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)

أبدى توتو وولف، رئيس فريق «مرسيدس» المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، ثقته باستمرار السائق الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي مع الفريق، مستبعداً أن يشكل احتمال انتقاله إلى «فيراري» في المستقبل مصدر قلق، رغم المكانة الخاصة التي يحظى بها الفريق الإيطالي في بلاده.

وقال وولف (54 عاماً)، في تصريحات لصحيفة «بيلد آم سونتاغ» الألمانية، الأحد: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق؛ لأن كيمي وعائلته أشخاص أوفياء».

وجاءت تصريحات رئيس «مرسيدس» بعدما دخل أنتونيلي تاريخ «فورمولا 1» هذا الموسم، بتتويجه بلقب بطولة العالم للسائقين قبل 4 جولات من نهايتها، بعمر 20 عاماً و68 يوماً، ليصبح أصغر بطل في تاريخ البطولة، وأول إيطالي يحرز اللقب منذ ألبرتو أسكاري عام 1953.

واكتمل نجاح «مرسيدس» بتتويجه بلقب بطولة العالم للصانعين في سباق جائزة البرازيل الكبرى، الأسبوع الماضي، بعد أسبوع واحد من حسم أنتونيلي لقب السائقين في المكسيك.

وأكد وولف أن السائق الإيطالي لا يفكر في مغادرة «مرسيدس»، مستشهداً بتصريحاته عقب التتويج باللقب، قائلاً: «لقد قال بعد فوزه ببطولة العالم إنه لا يستطيع على الإطلاق تخيل قيادة سيارة أي فريق آخر غير (مرسيدس)».

وتطرق رئيس الفريق الألماني إلى الشعبية المتزايدة التي يتمتع بها أنتونيلي في إيطاليا؛ خصوصاً في ظل المقارنات مع الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، بطل العالم 7 مرات، والذي حقق 5 من ألقابه مع «فيراري».

وعندما سُئل عما إذا كانت شعبية أنتونيلي في إيطاليا تفوق تلك التي حظي بها شوماخر خلال سنواته مع «فيراري»، أجاب وولف: «بالتأكيد، فهو إيطالي في نهاية المطاف».

واستعاد وولف مشاهد احتفاء جماهير «فيراري» بأنتونيلي عقب فوزه بسباق «مونزا» على أرضه هذا العام، في مشهد يعكس حجم الشعبية التي اكتسبها السائق الشاب بين أبناء بلاده، رغم قيادته سيارة الفريق المنافس.

واختتم وولف حديثه مازحاً: «مشجعو (فيراري) يرتدون الآن قميص الفريق، ولكنهم يضعون قبعة (مرسيدس)».

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