مدرب آيرلندا يتحسر للخسارة أمام النمسا في «دوري الأمم الأوروبية»

أكد هايمير هالغريمسون، المدير الفني لمنتخب آيرلندا، أن الخسارة أمام مضيفه النمساوي 0 - 1 في «دوري الأمم الأوروبية»، مساء السبت، كانت «مؤلمة»، بعدما أهدر فريقه فرصة الخروج بنتيجة إيجابية بحصوله على فرص عدة للتسجيل.

وسجل البديل ساسا كالايديتش هدف المباراة الوحيد، ليضمن المنتخب النمساوي صدارة المجموعة والصعود المباشر إلى المستوى الأول من البطولة.

وأهدر تشيدوزي أوغبيني فرصة متأخرة لإدراك التعادل لمصلحة جمهورية آيرلندا. وأعرب هالغريمسون عن إحباطه بسبب عودة فريقه خالي الوفاض من ملعب «رايفايزن أرينا»، رغم الفرص التي أتيحت له لتحقيق الفوز والإبقاء على آماله في المنافسة على صدارة المجموعة.

وقال هالغريمسون في تصريحات لشبكة «آر تي إي» الآيرلندية: «كان من المؤلم ألا نحصل على أي شيء من هذه المباراة. أعتقد أننا كنا نستحق التعادل على الأقل، لكننا كنا بحاجة إلى الفوز حتى تكون لهذه المباراة أهمية».

وأضاف: «أعتقد أننا حصلنا على الفرص والمساحات والمواقف التي كانت تسمح لنا بتحقيق ذلك، لكن التوفيق لم يحالفنا في التسجيل، وهو أمر محبط. اللاعبون نفذوا كل ما طلبناه منهم، وأعتقد أنهم قدموا كل ما لديهم».

وأوضح: «لهذا السبب؛ ينبغي أن نكون سعداء إلى حد ما، لكن من الواضح أننا لا نريد الاكتفاء ببناء شيء للمستقبل، بل نريد الفوز بالمباريات».

وأدت الخسارة إلى تراجع آيرلندا إلى المركز الثالث في المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف كوسوفو، التي تستضيفها في دبلن يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الأخيرة.