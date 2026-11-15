هل يكرر مانشستر يونايتد أخطاء الماضي في البحث عن مدربه الجديد؟

يبدو أن مانشستر يونايتد يستعد للعودة إلى خيار ماوريسيو بوكيتينو لتولي القيادة الفنية للفريق، في خطوة تثير تساؤلات بشأن توقيت الاختيار، وما إذا كان النادي يبحث مجدداً عن مدرب كان يمكن أن يكون الخيار المثالي قبل سنوات، بدلاً من تحديد الاسم الأنسب لاحتياجاته الحالية.

ويستعيد هذا التوجه سلسلة من القرارات التي اتخذها النادي منذ رحيل المدرب الأسطوري أليكس فيرغسون عام 2013؛ إذ بدا في مناسبات عدة وكأنه يبحث عن إجابة لسؤال قديم، بدلاً من التعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة. فالتعاقد مع مدرب حقق نجاحات كبيرة في الماضي لا يعني بالضرورة أنه لا يزال قادراً على تكرارها في بيئة مختلفة وظروف متغيرة.

وتكمن إحدى أصعب مهام التعاقدات في كرة القدم في معرفة مدى ارتباط نجاح المدرب بالبيئة التي عمل فيها، وقدرته على نقل تجربته إلى نادٍ آخر. فبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، إن المعادلة لا تتعلق فقط بعدد البطولات أو الألقاب التي حققها، بل بمدى ملاءمة أفكاره وشخصيته والمرحلة التي يمر بها لمشروع النادي الجديد.

جوزيه مورينيو (أ.ب)

وكان اسم البرتغالي جوزيه مورينيو قد طُرح لخلافة فيرغسون فور إعلانه الرحيل في 2013، وسط روايات متباينة بشأن أسباب عدم اختياره آنذاك. وتشير بعض الروايات إلى أن مورينيو كان يرغب في تولي المهمة، فيما تحدثت أخرى عن تحفظات داخل إدارة النادي بشأن تأثير شخصيته على صورة مانشستر يونايتد.

ومن الصعب الجزم بما كان يمكن أن يحققه مورينيو لو تولى المسؤولية في ذلك التوقيت، لكنه كان يمتلك حينها شخصية قوية وخبرة كبيرة، إلى جانب قدرة على التعامل مع الضغوط التي تصاحب خلافة مدرب بحجم فيرغسون. كما أنه كان لا يزال يحتفظ بمكانته بين أبرز المدربين في أوروبا، ونجح لاحقاً في قيادة تشيلسي إلى لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته.

لكن عندما وصل مورينيو إلى أولد ترافورد في 2016، كانت صورته قد تغيرت بعد تجربته الأخيرة مع تشيلسي وريال مدريد. فقد بدا أكثر إرهاقاً وتوتراً، وظهرت تساؤلات متزايدة حول أساليبه التكتيكية وقدرتها على مواكبة تطور كرة القدم والتعامل مع لاعبي النخبة في العصر الحديث. وهكذا، بدا أن يونايتد تعاقد مع مدرب في مرحلة تراجع، بعدما كان يمكن أن يكون خياراً مناسباً قبل ذلك بثلاث سنوات.

ولم تكن هذه الحالة الوحيدة في سلسلة التعيينات التي أعقبت رحيل فيرغسون. فالاسكوتلندي ديفيد مويس، الذي اختير لخلافته، ربما كان سيحصل على فرصة أفضل لو تولى المهمة قبل ستة أو سبعة أعوام، عندما كان في مرحلة أكثر ملاءمة لتولي مشروع بهذا الحجم. كما أن لويس فان غال، الذي وصل إلى النادي عام 2014 بعمر 62 عاماً، كان يمتلك خبرة واسعة وسمعة كبيرة، لكن توقيت التعاقد معه لم يكن مثالياً، رغم نجاحه في قيادة هولندا إلى المركز الثالث في كأس العالم بالبرازيل.

وكان من الممكن أن يمثل فان غال خياراً مختلفاً لو وصل إلى أولد ترافورد مباشرة بعد فيرغسون، مستفيداً من شخصيته القوية وخبرته في التعامل مع المراحل الانتقالية. لكن التعاقد معه بعد المونديال لم يمنح التجربة الظروف ذاتها، كما أن الاعتقاد بأنه سيجلب الهدوء إلى نادٍ يعيش اضطرابات متلاحقة لم يكن منسجماً تماماً مع شخصيته وأسلوبه.

تن هاغ (رويترز)

وفي المقابل، حاول مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة الابتعاد عن فكرة التعاقد مع الأسماء الكبيرة التي تجاوزت ذروة مسيرتها، والاتجاه نحو مدربين صاعدين يُنظر إليهم باعتبارهم قادة الجيل المقبل. وكان الهولندي إريك تن هاغ والبرتغالي روبن أموريم من أبرز الأمثلة على هذا التوجه.

ووصل تن هاغ بعد تجارب لافتة مع أياكس أمستردام، الذي قدَّم تحت قيادته كرة قدم هجومية مميزة، وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، بعدما أطاح بريال مدريد ويوفنتوس. أما أموريم، فقد جاء بعد إنهاء انتظار سبورتينغ لشبونة 19 عاماً للتتويج بلقب الدوري البرتغالي.

لكن التجربتين لم تحققا النتائج المنتظرة. وبدا أن تن هاغ لم يتمكن من التعامل بالشكل المطلوب مع حجم المسؤولية والضغوط في مانشستر، رغم نجاحه في إدارة ملف رحيل كريستيانو رونالدو، فيما تمسك أموريم بطريقة اللعب 3-4-2-1، رغم عدم امتلاك التشكيلة العناصر المناسبة لتطبيقها، وهو ما أثار تحفظات داخل الإدارة الرياضية للنادي.وبين مدربين وصلوا بعد تراجع مسيرتهم وأسماء صاعدة لم تتمكن من إثبات نفسها في أولد ترافورد، بات من الصعب استبعاد احتمال أن تكون أزمة مانشستر يونايتد أعمق من مجرد اختيار المدرب؛ فالنادي تحوَّل، وفق هذا الطرح، إلى بيئة تستنزف سمعة المدربين وتضعف قدرتهم على النجاح، مهما كانت تجاربهم السابقة أو طموحاتهم

ماوريسيو بوكيتينو (رويترز)

وفي هذا السياق، يبرز اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي يمتلك سجلاً يجعله خياراً مفهوماً لإدارة مانشستر يونايتد، لكنه يطرح في الوقت ذاته تساؤلات بشأن توقيت وصوله المحتمل.

فقد قدم بوكيتينو عملاً استثنائياً مع توتنهام هوتسبير، إذ نجح في تحويل الفريق إلى أحد أبرز المنافسين في إنجلترا وأوروبا، ووضعه في مكانة جعلت الحديث عن مشاركته في مشروع دوري السوبر الأوروبي أمراً غير مستغرب. ورغم أنه لم يحقق ألقاباً كبرى في الكرة الإنجليزية، فإن تجربته مع النادي اللندني ظلت من أبرز محطات مسيرته التدريبية.

لكن مسيرته لم تسر بالزخم ذاته في باريس سان جيرمان وتشيلسي، كما أن تجربته مع المنتخب الأميركي شهدت خروجاً من دور الـ16 في كأس العالم الذي استضافته بلاده، وهي نتيجة لم تكن بعيدة عن التوقعات بالنظر إلى مستوى المنتخب وظروف المنافسة.

ويبلغ بوكيتينو 54 عاماً، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن المرحلة الحالية من مسيرته، وما إذا كان يمر بفترة تراجع مؤقتة يمكن أن تتغير مع تحدٍ جديد، أم أن المدرب الأرجنتيني لم يعد يمتلك التأثير ذاته الذي أظهره خلال سنواته مع توتنهام.

وربما تمنحه تجربة مانشستر يونايتد فرصة لاستعادة بريقه، مثلما قد تساعد خبرته النادي على الخروج من دوامة الإخفاقات، لكن التعاقد معه يبدو، مرة أخرى، قراراً كان من الممكن أن يكون أكثر إقناعاً قبل بضع سنوات. وهي الفكرة التي تتكرر في تاريخ يونايتد منذ رحيل فيرغسون: البحث عن الإجابة المناسبة لسؤال لم يعد مطروحاً في الوقت الحالي.