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الرياضة رياضة عالمية

هل يكرر مانشستر يونايتد أخطاء الماضي في البحث عن مدربه الجديد؟

التعاقد مع مدرب حقق نجاحات كبيرة في الماضي لا يعني بالضرورة أنه لا يزال قادراً على تكرارها في بيئة مختلفة (رويترز)
التعاقد مع مدرب حقق نجاحات كبيرة في الماضي لا يعني بالضرورة أنه لا يزال قادراً على تكرارها في بيئة مختلفة (رويترز)
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هل يكرر مانشستر يونايتد أخطاء الماضي في البحث عن مدربه الجديد؟

التعاقد مع مدرب حقق نجاحات كبيرة في الماضي لا يعني بالضرورة أنه لا يزال قادراً على تكرارها في بيئة مختلفة (رويترز)
التعاقد مع مدرب حقق نجاحات كبيرة في الماضي لا يعني بالضرورة أنه لا يزال قادراً على تكرارها في بيئة مختلفة (رويترز)

يبدو أن مانشستر يونايتد يستعد للعودة إلى خيار ماوريسيو بوكيتينو لتولي القيادة الفنية للفريق، في خطوة تثير تساؤلات بشأن توقيت الاختيار، وما إذا كان النادي يبحث مجدداً عن مدرب كان يمكن أن يكون الخيار المثالي قبل سنوات، بدلاً من تحديد الاسم الأنسب لاحتياجاته الحالية.

ويستعيد هذا التوجه سلسلة من القرارات التي اتخذها النادي منذ رحيل المدرب الأسطوري أليكس فيرغسون عام 2013؛ إذ بدا في مناسبات عدة وكأنه يبحث عن إجابة لسؤال قديم، بدلاً من التعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة. فالتعاقد مع مدرب حقق نجاحات كبيرة في الماضي لا يعني بالضرورة أنه لا يزال قادراً على تكرارها في بيئة مختلفة وظروف متغيرة.

وتكمن إحدى أصعب مهام التعاقدات في كرة القدم في معرفة مدى ارتباط نجاح المدرب بالبيئة التي عمل فيها، وقدرته على نقل تجربته إلى نادٍ آخر. فبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، إن المعادلة لا تتعلق فقط بعدد البطولات أو الألقاب التي حققها، بل بمدى ملاءمة أفكاره وشخصيته والمرحلة التي يمر بها لمشروع النادي الجديد.

جوزيه مورينيو (أ.ب)

وكان اسم البرتغالي جوزيه مورينيو قد طُرح لخلافة فيرغسون فور إعلانه الرحيل في 2013، وسط روايات متباينة بشأن أسباب عدم اختياره آنذاك. وتشير بعض الروايات إلى أن مورينيو كان يرغب في تولي المهمة، فيما تحدثت أخرى عن تحفظات داخل إدارة النادي بشأن تأثير شخصيته على صورة مانشستر يونايتد.

ومن الصعب الجزم بما كان يمكن أن يحققه مورينيو لو تولى المسؤولية في ذلك التوقيت، لكنه كان يمتلك حينها شخصية قوية وخبرة كبيرة، إلى جانب قدرة على التعامل مع الضغوط التي تصاحب خلافة مدرب بحجم فيرغسون. كما أنه كان لا يزال يحتفظ بمكانته بين أبرز المدربين في أوروبا، ونجح لاحقاً في قيادة تشيلسي إلى لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته.

لكن عندما وصل مورينيو إلى أولد ترافورد في 2016، كانت صورته قد تغيرت بعد تجربته الأخيرة مع تشيلسي وريال مدريد. فقد بدا أكثر إرهاقاً وتوتراً، وظهرت تساؤلات متزايدة حول أساليبه التكتيكية وقدرتها على مواكبة تطور كرة القدم والتعامل مع لاعبي النخبة في العصر الحديث. وهكذا، بدا أن يونايتد تعاقد مع مدرب في مرحلة تراجع، بعدما كان يمكن أن يكون خياراً مناسباً قبل ذلك بثلاث سنوات.

ولم تكن هذه الحالة الوحيدة في سلسلة التعيينات التي أعقبت رحيل فيرغسون. فالاسكوتلندي ديفيد مويس، الذي اختير لخلافته، ربما كان سيحصل على فرصة أفضل لو تولى المهمة قبل ستة أو سبعة أعوام، عندما كان في مرحلة أكثر ملاءمة لتولي مشروع بهذا الحجم. كما أن لويس فان غال، الذي وصل إلى النادي عام 2014 بعمر 62 عاماً، كان يمتلك خبرة واسعة وسمعة كبيرة، لكن توقيت التعاقد معه لم يكن مثالياً، رغم نجاحه في قيادة هولندا إلى المركز الثالث في كأس العالم بالبرازيل.

وكان من الممكن أن يمثل فان غال خياراً مختلفاً لو وصل إلى أولد ترافورد مباشرة بعد فيرغسون، مستفيداً من شخصيته القوية وخبرته في التعامل مع المراحل الانتقالية. لكن التعاقد معه بعد المونديال لم يمنح التجربة الظروف ذاتها، كما أن الاعتقاد بأنه سيجلب الهدوء إلى نادٍ يعيش اضطرابات متلاحقة لم يكن منسجماً تماماً مع شخصيته وأسلوبه.

تن هاغ (رويترز)

وفي المقابل، حاول مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة الابتعاد عن فكرة التعاقد مع الأسماء الكبيرة التي تجاوزت ذروة مسيرتها، والاتجاه نحو مدربين صاعدين يُنظر إليهم باعتبارهم قادة الجيل المقبل. وكان الهولندي إريك تن هاغ والبرتغالي روبن أموريم من أبرز الأمثلة على هذا التوجه.

ووصل تن هاغ بعد تجارب لافتة مع أياكس أمستردام، الذي قدَّم تحت قيادته كرة قدم هجومية مميزة، وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، بعدما أطاح بريال مدريد ويوفنتوس. أما أموريم، فقد جاء بعد إنهاء انتظار سبورتينغ لشبونة 19 عاماً للتتويج بلقب الدوري البرتغالي.

لكن التجربتين لم تحققا النتائج المنتظرة. وبدا أن تن هاغ لم يتمكن من التعامل بالشكل المطلوب مع حجم المسؤولية والضغوط في مانشستر، رغم نجاحه في إدارة ملف رحيل كريستيانو رونالدو، فيما تمسك أموريم بطريقة اللعب 3-4-2-1، رغم عدم امتلاك التشكيلة العناصر المناسبة لتطبيقها، وهو ما أثار تحفظات داخل الإدارة الرياضية للنادي.وبين مدربين وصلوا بعد تراجع مسيرتهم وأسماء صاعدة لم تتمكن من إثبات نفسها في أولد ترافورد، بات من الصعب استبعاد احتمال أن تكون أزمة مانشستر يونايتد أعمق من مجرد اختيار المدرب؛ فالنادي تحوَّل، وفق هذا الطرح، إلى بيئة تستنزف سمعة المدربين وتضعف قدرتهم على النجاح، مهما كانت تجاربهم السابقة أو طموحاتهم

ماوريسيو بوكيتينو (رويترز)

وفي هذا السياق، يبرز اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي يمتلك سجلاً يجعله خياراً مفهوماً لإدارة مانشستر يونايتد، لكنه يطرح في الوقت ذاته تساؤلات بشأن توقيت وصوله المحتمل.

فقد قدم بوكيتينو عملاً استثنائياً مع توتنهام هوتسبير، إذ نجح في تحويل الفريق إلى أحد أبرز المنافسين في إنجلترا وأوروبا، ووضعه في مكانة جعلت الحديث عن مشاركته في مشروع دوري السوبر الأوروبي أمراً غير مستغرب. ورغم أنه لم يحقق ألقاباً كبرى في الكرة الإنجليزية، فإن تجربته مع النادي اللندني ظلت من أبرز محطات مسيرته التدريبية.

لكن مسيرته لم تسر بالزخم ذاته في باريس سان جيرمان وتشيلسي، كما أن تجربته مع المنتخب الأميركي شهدت خروجاً من دور الـ16 في كأس العالم الذي استضافته بلاده، وهي نتيجة لم تكن بعيدة عن التوقعات بالنظر إلى مستوى المنتخب وظروف المنافسة.

ويبلغ بوكيتينو 54 عاماً، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن المرحلة الحالية من مسيرته، وما إذا كان يمر بفترة تراجع مؤقتة يمكن أن تتغير مع تحدٍ جديد، أم أن المدرب الأرجنتيني لم يعد يمتلك التأثير ذاته الذي أظهره خلال سنواته مع توتنهام.

وربما تمنحه تجربة مانشستر يونايتد فرصة لاستعادة بريقه، مثلما قد تساعد خبرته النادي على الخروج من دوامة الإخفاقات، لكن التعاقد معه يبدو، مرة أخرى، قراراً كان من الممكن أن يكون أكثر إقناعاً قبل بضع سنوات. وهي الفكرة التي تتكرر في تاريخ يونايتد منذ رحيل فيرغسون: البحث عن الإجابة المناسبة لسؤال لم يعد مطروحاً في الوقت الحالي.

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الرياضة رياضة عالمية

الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
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الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

أثارت الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب البرتغالي أمام الدنمارك بنتيجة 1 - 4، السبت، على أرضه في مدينة براغا، موجة واسعة من الانتقادات في الصحافة الأوروبية، بعدما سجل أسوأ خسارة رسمية على ملعبه في تاريخه، في أول ظهور له منذ اعتزال قائده السابق كريستيانو رونالدو اللعب دولياً.

وسلطت صحيفة «أبولا» البرتغالية الضوء على ردود فعل الصحافة الإسبانية والإيطالية والفرنسية والدنماركية، التي ربطت بين الانهيار أمام الدنمارك وغياب رونالدو، خصوصاً أن المباراة شهدت تكريمه قبل انطلاقها، رغم عدم حضوره إلى الملعب.

ووصفت صحيفة «ماركا» الإسبانية ما حدث بأنه «دهس» دنماركي للبرتغاليين، واختارت عنواناً يشير إلى أن «البرتغال ليست في وضع يسمح لها بإقامة التكريمات»، معتبرة أن الفريق قدم مباراة للنسيان في ليلة كان يفترض أن تكون احتفالية.

خيبة الأمل على مهاجم منتخب البرتغال جواو فيليكس بعد الخسارة أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)

أما صحيفة «آس» الإسبانية، فكانت أكثر حدة؛ إذ عنونت تغطيتها بعبارة «كريستيانو رونالدو لم يكن يستحق هذا»، منتقدة ما وصفته ببرود التكريم وفتور تفاعل اللاعبين والجماهير مع المناسبة.

وذهبت إلى أن البرتغال ظهرت بصورة مثيرة للسخرية أمام الدنمارك في يوم تكريم رونالدو، معتبرة أن ما حدث كان «مهزلة تكاد تصل إلى حد عدم الاحترام»، مع الإشارة إلى حالة من الاكتئاب الداخلي المحدود التي يعيشها المنتخب بعد رحيل قائده التاريخي.

وفي إيطاليا، وصفت «لاغازيتا ديلو سبورت» المنتخب البرتغالي بأنه بدا كالسفينة الغارقة في براغا، مستخدمة وصف «الإذلال» لتلخيص الهزيمة التاريخية.

ووجهت انتقادات خاصة إلى غونزالو راموس، مهاجم ميلان الذي تولى قيادة الهجوم بدلاً من رونالدو، معتبرة أنه كان أحد أسوأ لاعبي المباراة، وأنه غاب تماماً عن مجرياتها.

البرتغالي جواو بالينيا يعانق الدنماركي مورتن هيولماند عقب مواجهة المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

وفي فرنسا، ركزت شبكة «آر إم سي سبورت» على الهيمنة الدنماركية، مشيرة إلى أن الهزيمة القاسية تركت تساؤلات كثيرة بشأن مستقبل المنتخب البرتغالي وقدرته على تجاوز المرحلة الانتقالية.

أما صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فوصفت النتيجة بأنها «سحق للبرتغال بأبعاد تاريخية»، معتبرة أن المنتخب لم يكن بوسعه أن يبدأ حقبة ما بعد رونالدو بصورة أسوأ.

وفي الدنمارك، سادت أجواء الاحتفال بالانتصار الذي وُصف بأنه «تاريخي لكرة القدم الدنماركية»، ودليل على قدرة المنتخب على منافسة أفضل الفرق في العالم.

مدرب منتخب البرتغال جورجي خيسوس خلال مواجهة الدنمارك في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

وجاءت الخسارة بعدما سجل بيير إميل هويبيرغ هدف التقدم للدنمارك من ركلة جزاء في الدقيقة الـ43، قبل أن يضيف راسموس هويلوند هدفين في الدقيقتين الـ50 والـ57، ثم أحرز يواكيم أندرسن الهدف الرابع في الدقيقة الـ75، فيما سجل برناردو سيلفا هدف البرتغال الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك تحولت الليلة التي خُصصت لتكريم رونالدو إلى واحدة من أقسى الهزائم في تاريخ المنتخب البرتغالي، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل الفريق بعد رحيل أبرز نجومه.

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الرياضة رياضة عالمية

بيرس مورغان يهاجم خيسوس: هذا المهرج سيغادر منتخب البرتغال

مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
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بيرس مورغان يهاجم خيسوس: هذا المهرج سيغادر منتخب البرتغال

مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)

شن الإعلامي البريطاني بيرس مورغان هجوماً حاداً على البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب منتخب البرتغال، عقب تصريحاته بشأن غياب كريستيانو رونالدو، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة أمام الدنمارك 1 - 4، السبت، في مدينة براغا البرتغالية ضمن «دوري الأمم الأوروبية».

ووفق صحيفة «ريكورد» البرتغالية، فقد أثار خيسوس جدلاً واسعاً عندما سُئل عقب المباراة عن افتقاده رونالدو، مهاجم النصر السعودي، ليرد قائلاً: «أفتقده؟ كيف؟ إنه لم يعد موجوداً في المنتخب، إلا إذا كنت أريده أن يؤنس وحدتي».

وأثارت تصريحات المدرب البالغ من العمر 72 عاماً غضب مورغان، الذي رد عبر منصة «إكس» قائلاً: «هذا المهرج أيضاً لن يكون موجوداً في المنتخب إذا واصلت البرتغال التعرض للتدمير كما حدث اليوم».

ويُعد مورغان من أبرز المدافعين عن رونالدو، وقد وجّه خلال الأسابيع الماضية انتقادات متكررة إلى خيسوس بسبب تعامله مع النجم البرتغالي، على خلفية الأحداث التي سبقت اعتزاله اللعب دولياً.

وجاء الهجوم الجديد في أعقاب أول مباراة تخوضها البرتغال بعد اعتزال قائدها التاريخي، والتي انتهت بأكبر هزيمة رسمية للمنتخب على أرضه، لتتصاعد الانتقادات الموجهة إلى الجهاز الفني بشأن مستقبل الفريق في مرحلة ما بعد رونالدو.

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الرياضة رياضة عالمية

وولف يستبعد انتقال أنتونيلي إلى «فيراري»: لا أشعر بأي قلق بشأن مستقبله

توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
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وولف يستبعد انتقال أنتونيلي إلى «فيراري»: لا أشعر بأي قلق بشأن مستقبله

توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)

أبدى توتو وولف، رئيس فريق «مرسيدس» المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، ثقته باستمرار السائق الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي مع الفريق، مستبعداً أن يشكل احتمال انتقاله إلى «فيراري» في المستقبل مصدر قلق، رغم المكانة الخاصة التي يحظى بها الفريق الإيطالي في بلاده.

وقال وولف (54 عاماً)، في تصريحات لصحيفة «بيلد آم سونتاغ» الألمانية، الأحد: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق؛ لأن كيمي وعائلته أشخاص أوفياء».

وجاءت تصريحات رئيس «مرسيدس» بعدما دخل أنتونيلي تاريخ «فورمولا 1» هذا الموسم، بتتويجه بلقب بطولة العالم للسائقين قبل 4 جولات من نهايتها، بعمر 20 عاماً و68 يوماً، ليصبح أصغر بطل في تاريخ البطولة، وأول إيطالي يحرز اللقب منذ ألبرتو أسكاري عام 1953.

واكتمل نجاح «مرسيدس» بتتويجه بلقب بطولة العالم للصانعين في سباق جائزة البرازيل الكبرى، الأسبوع الماضي، بعد أسبوع واحد من حسم أنتونيلي لقب السائقين في المكسيك.

وأكد وولف أن السائق الإيطالي لا يفكر في مغادرة «مرسيدس»، مستشهداً بتصريحاته عقب التتويج باللقب، قائلاً: «لقد قال بعد فوزه ببطولة العالم إنه لا يستطيع على الإطلاق تخيل قيادة سيارة أي فريق آخر غير (مرسيدس)».

وتطرق رئيس الفريق الألماني إلى الشعبية المتزايدة التي يتمتع بها أنتونيلي في إيطاليا؛ خصوصاً في ظل المقارنات مع الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، بطل العالم 7 مرات، والذي حقق 5 من ألقابه مع «فيراري».

وعندما سُئل عما إذا كانت شعبية أنتونيلي في إيطاليا تفوق تلك التي حظي بها شوماخر خلال سنواته مع «فيراري»، أجاب وولف: «بالتأكيد، فهو إيطالي في نهاية المطاف».

واستعاد وولف مشاهد احتفاء جماهير «فيراري» بأنتونيلي عقب فوزه بسباق «مونزا» على أرضه هذا العام، في مشهد يعكس حجم الشعبية التي اكتسبها السائق الشاب بين أبناء بلاده، رغم قيادته سيارة الفريق المنافس.

واختتم وولف حديثه مازحاً: «مشجعو (فيراري) يرتدون الآن قميص الفريق، ولكنهم يضعون قبعة (مرسيدس)».

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