البرتغال تسقط في «ظلام ما بعد رونالدو» برباعية دنماركية

لم تكن بداية المنتخب البرتغالي في مرحلة ما بعد كريستيانو رونالدو موفقة، بعدما تلقى خسارة ثقيلة أمام الدنمارك بنتيجة 1 - 4، في دوري الأمم الأوروبية، في ليلة كان يفترض أن تكون مخصصة للاحتفاء بإرث قائده التاريخي، لكنها تحولت إلى اختبار مبكر لمدى قدرة الفريق على تجاوز غيابه.

وفي أول مباراة للبرتغال منذ إعلان رونالدو نهاية مسيرته الدولية، عاش المنتخب أمسية صعبة على ملعب براغا، السبت، بعدما تفوق المنتخب الدنماركي بوضوح، ليضع حداً لسلسلة من 4 انتصارات متتالية للبرتغال، ويكشف عن مشكلات دفاعية وفنية ظهرت بصورة أكبر خلال الشوط الثاني، وفقاً لصحيفة «ليكيب» الفرنسية.

خصصت الدقيقة السابعة من اللقاء للتصفيق له (أ.ف.ب)

وسبق المباراة تكريم خاص لرونالدو، الذي أنهى مشواره مع المنتخب بعد 23 عاماً؛ إذ ارتدى اللاعبون الأساسيون القميص رقم 7 خلال دخولهم أرض الملعب، كما رفعت الجماهير لافتة تكريمية لقائدها السابق، وخصصت الدقيقة السابعة من اللقاء للتصفيق له، في مشهد عكس حجم المكانة التي يحتلها النجم البرتغالي لدى جماهير بلاده.

لكن الخسارة الثقيلة أعادت طرح الأسئلة بشأن تأثير رحيل رونالدو على المنتخب، خصوصاً أن ظهوره الأخير بقميص البرتغال لم يكن مجرد نهاية لمسيرة لاعب؛ بل نهاية حقبة ارتبطت بأبرز إنجازات الكرة البرتغالية في السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، تحدث المدرب البرتغالي جورجي خيسوس عن غياب رونالدو، بعدما سُئل عن مدى افتقاد المنتخب لخدماته، ليقدم إجابة لافتة، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، قائلاً: «الجماهير تفتقده، ولم تنسَ ما قدمه كريستيانو خلال 23 عاماً مع المنتخب. لا أحد سعيد برحيله. هل نفتقد كريستيانو؟ إذا لم يعد موجوداً في المنتخب، فهل نفتقده؟ ربما فقط إذا كان سيأتي لمؤانستي، لكنه لم يعد يلعب، ولم يعد هنا، لقد حسم قراره».

وكان خيسوس قد وصف التكريم الذي حظي به رونالدو قبل المباراة بأنه مستحق، تقديراً لكل ما قدمه للمنتخب البرتغالي وبلاده، لكنه شدد على أن خسارة الدنمارك لا ينبغي ربطها بغياب النجم السابق، قائلاً إن الأمرين لا علاقة لأحدهما بالآخر.

وبحسب «ماركا»، أرجع المدرب البرتغالي الهزيمة إلى افتقاد فريقه التماسك الدفاعي الذي أظهره المنتخب في مواجهة الدنمارك سابقاً، موضحاً أن لاعبيه لم يتمكنوا من إيقاف الهجوم الدنماركي، خصوصاً في الشوط الثاني، بعدما استقبلوا ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، ثم عجزوا عن تحسين أدائهم بعد الاستراحة.

لاعبو المنتخب البرتغالي لم يتمكنوا من إيقاف الهجوم الدنماركي خصوصاً في الشوط الثاني (أ.ف.ب)

وتأتي هذه الخسارة في وقت يدخل فيه المنتخب البرتغالي مرحلة جديدة من دون رونالدو، الذي ظل لسنوات طويلة أحد أبرز عناصره وقائداً له، فيما باتت المسؤولية الآن موزعة على الجيل الحالي، بقيادة أسماء مثل برونو فرنانديز وروبن دياز، للمحافظة على مكانة المنتخب ومواصلة المنافسة على الألقاب.

وتحدث برونو فرنانديز، الذي تسلم شارة القيادة بعد رونالدو، عن ضرورة الحفاظ على أهداف المنتخب، مؤكداً أن الخسارة لن تغير طموح الفريق في إنهاء المجموعة بالمركز الأول، فيما أقر روبن دياز بأن النتيجة مخيبة للآمال، رغم استمرار البرتغال في صدارة مجموعتها.

وبات المنتخب البرتغالي مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية أمام ويلز في كارديف لضمان إنهاء المجموعة في الصدارة والتأهل إلى الدور ربع النهائي متصدراً، بعدما حرمته الخسارة أمام الدنمارك من حسم هذا الهدف مبكراً.

وبينما كانت ليلة براغا مناسبة لتوديع رونالدو والاحتفاء بما قدمه على مدار أكثر من عقدين، فإن النتيجة القاسية منحت بداية حقبته الغائبة عنواناً مختلفاً، ووضعت خيسوس ولاعبيه أمام تحدي إثبات أن المنتخب قادر على مواصلة طريقه من دون نجمه التاريخي.