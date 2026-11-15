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الرياضة رياضة عالمية

البرتغال تسقط في «ظلام ما بعد رونالدو» برباعية دنماركية

الخسارة الثقيلة أعادت طرح الأسئلة بشأن تأثير رحيل رونالدو في المنتخب (أ.ف.ب)
الخسارة الثقيلة أعادت طرح الأسئلة بشأن تأثير رحيل رونالدو في المنتخب (أ.ف.ب)
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البرتغال تسقط في «ظلام ما بعد رونالدو» برباعية دنماركية

الخسارة الثقيلة أعادت طرح الأسئلة بشأن تأثير رحيل رونالدو في المنتخب (أ.ف.ب)
الخسارة الثقيلة أعادت طرح الأسئلة بشأن تأثير رحيل رونالدو في المنتخب (أ.ف.ب)

لم تكن بداية المنتخب البرتغالي في مرحلة ما بعد كريستيانو رونالدو موفقة، بعدما تلقى خسارة ثقيلة أمام الدنمارك بنتيجة 1 - 4، في دوري الأمم الأوروبية، في ليلة كان يفترض أن تكون مخصصة للاحتفاء بإرث قائده التاريخي، لكنها تحولت إلى اختبار مبكر لمدى قدرة الفريق على تجاوز غيابه.

وفي أول مباراة للبرتغال منذ إعلان رونالدو نهاية مسيرته الدولية، عاش المنتخب أمسية صعبة على ملعب براغا، السبت، بعدما تفوق المنتخب الدنماركي بوضوح، ليضع حداً لسلسلة من 4 انتصارات متتالية للبرتغال، ويكشف عن مشكلات دفاعية وفنية ظهرت بصورة أكبر خلال الشوط الثاني، وفقاً لصحيفة «ليكيب» الفرنسية.

خصصت الدقيقة السابعة من اللقاء للتصفيق له (أ.ف.ب)

وسبق المباراة تكريم خاص لرونالدو، الذي أنهى مشواره مع المنتخب بعد 23 عاماً؛ إذ ارتدى اللاعبون الأساسيون القميص رقم 7 خلال دخولهم أرض الملعب، كما رفعت الجماهير لافتة تكريمية لقائدها السابق، وخصصت الدقيقة السابعة من اللقاء للتصفيق له، في مشهد عكس حجم المكانة التي يحتلها النجم البرتغالي لدى جماهير بلاده.

لكن الخسارة الثقيلة أعادت طرح الأسئلة بشأن تأثير رحيل رونالدو على المنتخب، خصوصاً أن ظهوره الأخير بقميص البرتغال لم يكن مجرد نهاية لمسيرة لاعب؛ بل نهاية حقبة ارتبطت بأبرز إنجازات الكرة البرتغالية في السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، تحدث المدرب البرتغالي جورجي خيسوس عن غياب رونالدو، بعدما سُئل عن مدى افتقاد المنتخب لخدماته، ليقدم إجابة لافتة، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، قائلاً: «الجماهير تفتقده، ولم تنسَ ما قدمه كريستيانو خلال 23 عاماً مع المنتخب. لا أحد سعيد برحيله. هل نفتقد كريستيانو؟ إذا لم يعد موجوداً في المنتخب، فهل نفتقده؟ ربما فقط إذا كان سيأتي لمؤانستي، لكنه لم يعد يلعب، ولم يعد هنا، لقد حسم قراره».

وكان خيسوس قد وصف التكريم الذي حظي به رونالدو قبل المباراة بأنه مستحق، تقديراً لكل ما قدمه للمنتخب البرتغالي وبلاده، لكنه شدد على أن خسارة الدنمارك لا ينبغي ربطها بغياب النجم السابق، قائلاً إن الأمرين لا علاقة لأحدهما بالآخر.

وبحسب «ماركا»، أرجع المدرب البرتغالي الهزيمة إلى افتقاد فريقه التماسك الدفاعي الذي أظهره المنتخب في مواجهة الدنمارك سابقاً، موضحاً أن لاعبيه لم يتمكنوا من إيقاف الهجوم الدنماركي، خصوصاً في الشوط الثاني، بعدما استقبلوا ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، ثم عجزوا عن تحسين أدائهم بعد الاستراحة.

لاعبو المنتخب البرتغالي لم يتمكنوا من إيقاف الهجوم الدنماركي خصوصاً في الشوط الثاني (أ.ف.ب)

وتأتي هذه الخسارة في وقت يدخل فيه المنتخب البرتغالي مرحلة جديدة من دون رونالدو، الذي ظل لسنوات طويلة أحد أبرز عناصره وقائداً له، فيما باتت المسؤولية الآن موزعة على الجيل الحالي، بقيادة أسماء مثل برونو فرنانديز وروبن دياز، للمحافظة على مكانة المنتخب ومواصلة المنافسة على الألقاب.

وتحدث برونو فرنانديز، الذي تسلم شارة القيادة بعد رونالدو، عن ضرورة الحفاظ على أهداف المنتخب، مؤكداً أن الخسارة لن تغير طموح الفريق في إنهاء المجموعة بالمركز الأول، فيما أقر روبن دياز بأن النتيجة مخيبة للآمال، رغم استمرار البرتغال في صدارة مجموعتها.

وبات المنتخب البرتغالي مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية أمام ويلز في كارديف لضمان إنهاء المجموعة في الصدارة والتأهل إلى الدور ربع النهائي متصدراً، بعدما حرمته الخسارة أمام الدنمارك من حسم هذا الهدف مبكراً.

وبينما كانت ليلة براغا مناسبة لتوديع رونالدو والاحتفاء بما قدمه على مدار أكثر من عقدين، فإن النتيجة القاسية منحت بداية حقبته الغائبة عنواناً مختلفاً، ووضعت خيسوس ولاعبيه أمام تحدي إثبات أن المنتخب قادر على مواصلة طريقه من دون نجمه التاريخي.

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الرياضة رياضة عالمية

الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
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الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

أثارت الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب البرتغالي أمام الدنمارك بنتيجة 1 - 4، السبت، على أرضه في مدينة براغا، موجة واسعة من الانتقادات في الصحافة الأوروبية، بعدما سجل أسوأ خسارة رسمية على ملعبه في تاريخه، في أول ظهور له منذ اعتزال قائده السابق كريستيانو رونالدو اللعب دولياً.

وسلطت صحيفة «أبولا» البرتغالية الضوء على ردود فعل الصحافة الإسبانية والإيطالية والفرنسية والدنماركية، التي ربطت بين الانهيار أمام الدنمارك وغياب رونالدو، خصوصاً أن المباراة شهدت تكريمه قبل انطلاقها، رغم عدم حضوره إلى الملعب.

ووصفت صحيفة «ماركا» الإسبانية ما حدث بأنه «دهس» دنماركي للبرتغاليين، واختارت عنواناً يشير إلى أن «البرتغال ليست في وضع يسمح لها بإقامة التكريمات»، معتبرة أن الفريق قدم مباراة للنسيان في ليلة كان يفترض أن تكون احتفالية.

خيبة الأمل على مهاجم منتخب البرتغال جواو فيليكس بعد الخسارة أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)

أما صحيفة «آس» الإسبانية، فكانت أكثر حدة؛ إذ عنونت تغطيتها بعبارة «كريستيانو رونالدو لم يكن يستحق هذا»، منتقدة ما وصفته ببرود التكريم وفتور تفاعل اللاعبين والجماهير مع المناسبة.

وذهبت إلى أن البرتغال ظهرت بصورة مثيرة للسخرية أمام الدنمارك في يوم تكريم رونالدو، معتبرة أن ما حدث كان «مهزلة تكاد تصل إلى حد عدم الاحترام»، مع الإشارة إلى حالة من الاكتئاب الداخلي المحدود التي يعيشها المنتخب بعد رحيل قائده التاريخي.

وفي إيطاليا، وصفت «لاغازيتا ديلو سبورت» المنتخب البرتغالي بأنه بدا كالسفينة الغارقة في براغا، مستخدمة وصف «الإذلال» لتلخيص الهزيمة التاريخية.

ووجهت انتقادات خاصة إلى غونزالو راموس، مهاجم ميلان الذي تولى قيادة الهجوم بدلاً من رونالدو، معتبرة أنه كان أحد أسوأ لاعبي المباراة، وأنه غاب تماماً عن مجرياتها.

البرتغالي جواو بالينيا يعانق الدنماركي مورتن هيولماند عقب مواجهة المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

وفي فرنسا، ركزت شبكة «آر إم سي سبورت» على الهيمنة الدنماركية، مشيرة إلى أن الهزيمة القاسية تركت تساؤلات كثيرة بشأن مستقبل المنتخب البرتغالي وقدرته على تجاوز المرحلة الانتقالية.

أما صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فوصفت النتيجة بأنها «سحق للبرتغال بأبعاد تاريخية»، معتبرة أن المنتخب لم يكن بوسعه أن يبدأ حقبة ما بعد رونالدو بصورة أسوأ.

وفي الدنمارك، سادت أجواء الاحتفال بالانتصار الذي وُصف بأنه «تاريخي لكرة القدم الدنماركية»، ودليل على قدرة المنتخب على منافسة أفضل الفرق في العالم.

مدرب منتخب البرتغال جورجي خيسوس خلال مواجهة الدنمارك في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

وجاءت الخسارة بعدما سجل بيير إميل هويبيرغ هدف التقدم للدنمارك من ركلة جزاء في الدقيقة الـ43، قبل أن يضيف راسموس هويلوند هدفين في الدقيقتين الـ50 والـ57، ثم أحرز يواكيم أندرسن الهدف الرابع في الدقيقة الـ75، فيما سجل برناردو سيلفا هدف البرتغال الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك تحولت الليلة التي خُصصت لتكريم رونالدو إلى واحدة من أقسى الهزائم في تاريخ المنتخب البرتغالي، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل الفريق بعد رحيل أبرز نجومه.

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دوري الأمم الأوروبية البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

بيرس مورغان يهاجم خيسوس: هذا المهرج سيغادر منتخب البرتغال

مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
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بيرس مورغان يهاجم خيسوس: هذا المهرج سيغادر منتخب البرتغال

مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)

شن الإعلامي البريطاني بيرس مورغان هجوماً حاداً على البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب منتخب البرتغال، عقب تصريحاته بشأن غياب كريستيانو رونالدو، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة أمام الدنمارك 1 - 4، السبت، في مدينة براغا البرتغالية ضمن «دوري الأمم الأوروبية».

ووفق صحيفة «ريكورد» البرتغالية، فقد أثار خيسوس جدلاً واسعاً عندما سُئل عقب المباراة عن افتقاده رونالدو، مهاجم النصر السعودي، ليرد قائلاً: «أفتقده؟ كيف؟ إنه لم يعد موجوداً في المنتخب، إلا إذا كنت أريده أن يؤنس وحدتي».

وأثارت تصريحات المدرب البالغ من العمر 72 عاماً غضب مورغان، الذي رد عبر منصة «إكس» قائلاً: «هذا المهرج أيضاً لن يكون موجوداً في المنتخب إذا واصلت البرتغال التعرض للتدمير كما حدث اليوم».

ويُعد مورغان من أبرز المدافعين عن رونالدو، وقد وجّه خلال الأسابيع الماضية انتقادات متكررة إلى خيسوس بسبب تعامله مع النجم البرتغالي، على خلفية الأحداث التي سبقت اعتزاله اللعب دولياً.

وجاء الهجوم الجديد في أعقاب أول مباراة تخوضها البرتغال بعد اعتزال قائدها التاريخي، والتي انتهت بأكبر هزيمة رسمية للمنتخب على أرضه، لتتصاعد الانتقادات الموجهة إلى الجهاز الفني بشأن مستقبل الفريق في مرحلة ما بعد رونالدو.

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دوري الأمم الأوروبية كريستيانو رونالدو أميركا البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

وولف يستبعد انتقال أنتونيلي إلى «فيراري»: لا أشعر بأي قلق بشأن مستقبله

توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
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وولف يستبعد انتقال أنتونيلي إلى «فيراري»: لا أشعر بأي قلق بشأن مستقبله

توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)

أبدى توتو وولف، رئيس فريق «مرسيدس» المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، ثقته باستمرار السائق الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي مع الفريق، مستبعداً أن يشكل احتمال انتقاله إلى «فيراري» في المستقبل مصدر قلق، رغم المكانة الخاصة التي يحظى بها الفريق الإيطالي في بلاده.

وقال وولف (54 عاماً)، في تصريحات لصحيفة «بيلد آم سونتاغ» الألمانية، الأحد: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق؛ لأن كيمي وعائلته أشخاص أوفياء».

وجاءت تصريحات رئيس «مرسيدس» بعدما دخل أنتونيلي تاريخ «فورمولا 1» هذا الموسم، بتتويجه بلقب بطولة العالم للسائقين قبل 4 جولات من نهايتها، بعمر 20 عاماً و68 يوماً، ليصبح أصغر بطل في تاريخ البطولة، وأول إيطالي يحرز اللقب منذ ألبرتو أسكاري عام 1953.

واكتمل نجاح «مرسيدس» بتتويجه بلقب بطولة العالم للصانعين في سباق جائزة البرازيل الكبرى، الأسبوع الماضي، بعد أسبوع واحد من حسم أنتونيلي لقب السائقين في المكسيك.

وأكد وولف أن السائق الإيطالي لا يفكر في مغادرة «مرسيدس»، مستشهداً بتصريحاته عقب التتويج باللقب، قائلاً: «لقد قال بعد فوزه ببطولة العالم إنه لا يستطيع على الإطلاق تخيل قيادة سيارة أي فريق آخر غير (مرسيدس)».

وتطرق رئيس الفريق الألماني إلى الشعبية المتزايدة التي يتمتع بها أنتونيلي في إيطاليا؛ خصوصاً في ظل المقارنات مع الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، بطل العالم 7 مرات، والذي حقق 5 من ألقابه مع «فيراري».

وعندما سُئل عما إذا كانت شعبية أنتونيلي في إيطاليا تفوق تلك التي حظي بها شوماخر خلال سنواته مع «فيراري»، أجاب وولف: «بالتأكيد، فهو إيطالي في نهاية المطاف».

واستعاد وولف مشاهد احتفاء جماهير «فيراري» بأنتونيلي عقب فوزه بسباق «مونزا» على أرضه هذا العام، في مشهد يعكس حجم الشعبية التي اكتسبها السائق الشاب بين أبناء بلاده، رغم قيادته سيارة الفريق المنافس.

واختتم وولف حديثه مازحاً: «مشجعو (فيراري) يرتدون الآن قميص الفريق، ولكنهم يضعون قبعة (مرسيدس)».

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