«فيفا» يطرح حقوق بث مونديالي 2030 و2034 في الولايات المتحدة وبورتوريكو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخميس، فتح باب المنافسة على حقوق البث الإعلامي لنهائيات كأس العالم 2030 في الولايات المتحدة الأميركية وبورتوريكو، مع إتاحة خيار الحصول على حقوق بث نسخة 2034 التي تستضيفها السعودية، في خطوة تستهدف الاستفادة من النمو الكبير الذي شهدته شعبية كرة القدم في السوق الأميركية خلال السنوات الأخيرة.

وتشمل الدعوة التي أطلقها «فيفا» الشبكات التلفزيونية والمنصات الرقمية الراغبة في الحصول على حقوق نقل البطولة، سواء من خلال البث التلفزيوني التقليدي أو خدمات البث عبر الإنترنت، مع انفتاح الاتحاد الدولي على الحلول المبتكرة التي تتيح الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المشاهدين.

وتأتي هذه الخطوة عقب النجاح الجماهيري والتلفزيوني غير المسبوق الذي حققته كأس العالم 2026، إذ سجلت البطولة أعلى معدلات مشاهدة في تاريخ المونديال داخل الولايات المتحدة، بعدما بلغ متوسط المشاهدين 13.5 مليون مشاهد للمباراة الواحدة عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، بزيادة بلغت 166 في المائة مقارنة بنسخة قطر 2022.

وامتدت البطولة على مدار 39 يوماً، شهدت إقامة 104 مباريات، فيما تجاوز عدد مشاهدي كل مباراة خاضها المنتخب الأميركي 20 مليون مشاهد، ووصل متوسط متابعة المباراة النهائية إلى 63 مليوناً، لتصبح المباراة الأكثر مشاهدة في تاريخ كرة القدم بالولايات المتحدة.

وأكد ماتياس غرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الجماهير كانت العنصر الأبرز في نجاح مونديال 2026، بعدما حولت المباريات إلى احتفالات كروية وثقافية امتدت أجواؤها من الملاعب إلى ملايين المنازل الأميركية.

وأوضح أن النسختين المقبلتين ستبنيان على الزخم الذي تحقق، مشدداً على رغبة «فيفا» في التعاقد مع شريك إعلامي يتبنى الابتكار، ويتيح للجماهير متابعة جميع لحظات البطولة عبر الوسائل والمنصات التي يفضلونها، ويسهم في المرحلة المقبلة من نمو كرة القدم في أميركا الشمالية.

وتستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا نهائيات كأس العالم 2030، إلى جانب إقامة ثلاث مباريات احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق البطولة في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، فيما تستضيف السعودية نسخة 2034.

ويسعى الاتحاد الدولي من خلال المناقصة إلى اختيار جهة إعلامية واحدة أو أكثر، قادرة على تقديم تغطية شاملة وعالية الجودة للبطولتين في الولايات المتحدة وبورتوريكو، والوصول إلى جماهير واسعة عبر وسائل مشاهدة مبتكرة، إلى جانب تحقيق عوائد مالية تدعم أنشطة كرة القدم وبرامج تطويرها عالمياً.

وحدد «فيفا» الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يوم الخميس 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، موعداً نهائياً لتقديم العروض، داعياً الجهات المهتمة إلى طلب وثائق المناقصة عبر البريد الإلكتروني المخصص لحقوق البث في السوق الأميركية.

وتشكل عائدات بيع الحقوق الإعلامية لبطولات الاتحاد الدولي أحد المصادر الأساسية لتمويل أنشطته ومشروعاته التطويرية، وفي مقدمتها برنامج «فيفا فوروارد»، الذي يهدف إلى دعم الاتحادات الوطنية وتطوير البنية التحتية لكرة القدم في مختلف أنحاء العالم.