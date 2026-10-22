السعودية وقطر يتواجهان ودياً في افتتاح استاد أرامكو

يلتقي المنتخبان السعودي والقطري في مباراة ودية دولية في 27 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك في افتتاح استاد أرامكو بمدينة الخُبَر، أحد الملاعب المخصصة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034 التي تستضيفها السعودية.

وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إقامة المباراة التي تأتي في إطار تحضيرات المنتخبين للمشاركة في كأس آسيا 2027، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة من 7 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط) 2027.

ويُعد استاد أرامكو في مدينة الخبر أحد أبرز المشاريع الرياضية الحديثة في السعودية، إذ تبلغ سعته نحو 47 ألف متفرج، بينما تمتد مساحته الإجمالية على نحو 800 ألف متر مربع، وهو من المنشآت المخصصة لاستضافة مونديال 2034.

وبحسب ملف الاستضافة السعودي، سيحتضن الملعب مباريات في دور المجموعات وأدوار الـ32 والـ16 من كأس العالم 2034، إلى جانب استضافته مباريات كأس آسيا 2027، التي تقام في ثلاث مدن سعودية هي الرياض وجدة والخبر.

ويتميز الاستاد بتصميم معماري مستوحى من الدوامات المائية التي تتشكل على سواحل الخليج العربي، فضلاً عن اعتماده أنظمة تبريد متكاملة وتقنيات حديثة.

وكشف المنتخب السعودي لكرة القدم عن برنامجه الإعدادي لبطولة «كأس آسيا 2027»، الذي يتضمَّن إقامة معسكرين تدريبيَّين، وخوض 4 مباريات ودية، ضمن استعداداته للمشارَكة في البطولة القارية.

ويبدأ «الأخضر» المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي بإقامة معسكر تدريبي في قطر، خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، تتخلله مواجهتان وديتان، الأولى أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم الجمعة 13 نوفمبر، والثانية أمام أوزبكستان يوم الثلاثاء 17 من الشهر ذاته.

أما المرحلة الثانية، فتتضمَّن إقامة معسكر تدريبي في مدينة الخبر، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2026 حتى 3 يناير 2027، يخوض خلاله المنتخب السعودي مباراتين وديَّتين.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد أعلن عن خوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين في الدوحة، الأولى أمام نظيره الأسترالي يوم 13 نوفمبر المقبل، والثانية أمام المنتخب الكوري الجنوبي يوم 17 من الشهر نفسه.

وكانت قرعة كأس آسيا 2027 قد أوقعت المنتخب السعودي، مستضيف البطولة، على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات عُمان وفلسطين والكويت.

ويستهل «الأخضر» مشواره بمواجهة فلسطين يوم 7 يناير على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، قبل أن يلتقي عُمان يوم 12 من الشهر نفسه على الملعب ذاته، ثم يواجه الكويت يوم 17 يناير على استاد الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

في المقابل، جاء المنتخب القطري في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات اليابان وتايلاند وإندونيسيا.

ويبدأ «العنابي»، حامل لقب النسختين الأخيرتين، مشواره بمواجهة تايلاند يوم 11 يناير على استاد جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، ثم يلتقي إندونيسيا يوم 16 من الشهر نفسه على استاد أرامكو في الخبر، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة اليابان يوم 20 يناير على استاد جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض.

وكان المنتخبان السعودي والقطري قد التقيا مطلع الشهر الحالي في نصف نهائي النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج، حيث حسم المنتخب السعودي المواجهة بركلات الترجيح 3-2، قبل أن يتوج «الأخضر» باللقب إثر فوزه على نظيره الإماراتي 2-0 في المباراة النهائية.