كاريك: ما زلت أشعر بدعم إدارة مان يونايتد!

قال مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، إنه يشعر بدعم إدارة النادي وسط ضغوط كبيرة يواجهها قبل مواجهة كومو الإيطالي، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويمر مانشستر يونايتد بأسوأ انطلاقة منذ 40 عاماً تحت قيادة كاريك، إذ حقق الفريق بفوزين فقط في 10 مباريات بجميع المسابقات، لتبدأ التكهنات بشأن إمكانية الإطاحة به.

ويدخل مانشستر يونايتد مواجهة كومو، الذي يقوده المدرب الإسباني سيسك فابريغاس، بعد سلسلة من ست مباريات متتالية دون انتصار.

وفرضت تصريحات إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد السابق نفسها على أجواء المباراة المقرر لها الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

واتهم تين هاغ خلال مقابلة مع صحيفة «ذا أتلتيك» إدارة مانشستر يونايتد بعدم الوفاء بوعودها، وذلك بعد عامين من إقالته، لكن كاريك أكد أنه غير قلق على مستقبله.

قال كاريك في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لست بحاجة لرسالة اطمئنان، الموقف واضح تماماً».

وأضاف: «لست بحاجة ليخبرني أحد بطبيعة دوري ومسؤولياتي، أو متى تسير الأمور بشكل جيد أو العكس، أدرك كل هذه الأمور».

واصل: «أدرك الواقع جيداً، ولا مشكلة في ذلك، ولا داعي للخوض في تفاصيل».

وختم كاريك تصريحاته بالقول: «أعلم أننا مطالبون بتحقيق الانتصارات لتصحيح مسار الفريق، والأمر الإيجابي أننا قادرون على تغيير واقعنا».