إنفانتينو إلى اليابان لحشد دعم الاتحادات الآسيوية

يستعد جياني إنفانتينو للانتقال بحملة إعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى اليابان، وعقدِ اجتماعٍ مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء.

وتأتي هذه الخطوة بعد اعتذار إنفانتينو، الأسبوع الماضي، في زيوريخ بسويسرا أمام مجلس «الفيفا»، عن ارتكابه أخطاءً في أثناء إعداده لخطة تستهدف خصخصة حقوق بطولة كأس العالم مقابل 4.2 مليار دولار.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع بأحد فنادق العاصمة اليابانية طوكيو دون السماح بحضور وسائل الإعلام.

وذكرت صحيفة «ذا أثلتيك» أن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أبدى في وقت سابق معارضته لإنفانتينو وخطته لخصخصة كأس العالم، ربما أصبح الآن في صف إنفانتينو.

ورحب إنفانتينو بإجراء مراجعة تامة وشفافة لآليات اتخاذ القرار في «الفيفا»، سعياً منه لتهدئة الانتقادات.

وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن إنفانتينو اقترب من الوصول لأغلبية أصوات الاتحادات الأعضاء في «الفيفا» البالغ عددها 211 اتحاداً، لإعادة انتخابه لولاية رابعة في مارس (آذار) 2027، وستكون أصوات آسيا حاسمة في الحصول على الأغلبية البسيطة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس «الفيفا» اجتماعه المقبل في 16 ديسمبر (كانون الأول) في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفقاً لمؤشرات «أسوشييتد برس» فإن 87 من أصل 211 اتحاداً في «الفيفا» أعلنت دعمها لإنفانتنيو بأكثر من شكل مثل التصريحات أو الانضمام إلى بيانات صادرة عن اتحاداتهم القارية.

في المقابل، تتزعم أوروبا جبهة المعارضة، علماً بأنه لم يسبق أن خسر رئيس حالي لـ«الفيفا» الانتخابات منذ عام 1974. وقد أعلن «الفيفا» غلق باب الترشح لمنافسة إنفانتينو في 18 نوفمبر (تشرين الثاني).