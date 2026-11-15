السعودي «الراجحي» بطلاً لرالي جدة بعد منافسة شرسة مع «العطية»

للمرة الخامسة على التوالي، والسابعة في مسيرته، توج سائق الراليات السعودي يزيد الراجحي بطلاً لرالي باها جدة تويوتا 2026، بعد منافسة شرسة مع الأسطورة القطرية ناصر العطية الذي حل ثانياً. بينما توج الإماراتي محمد البلوشي بطلاً لفئة الدراجات النارية.
وشهدت المنافسات متابعة واسعة من عشاق رياضة سباقات السيارات وشارك فيها عدد من السائقين ذوي الخبرة الممتدة في سباقات الرالي.
وتواصل رياضة المحركات في المملكة حضورها المتنامي عبر استضافة وتنظيم البطولات المتخصصة في الراليات الصحراوية، التي تمثل إحدى الرياضات التي تجمع بين المهارة الفنية والقدرة على التحمل ودقة الملاحة، في ظل ما تشهده المنظومة الرياضية من تطور في البنية التنظيمية وتنوع المنافسات واستقطاب المشاركات.
وجاء رالي باها جدة تويوتا 2026 ضمن هذا الحراك الرياضي، بوصفه الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للباها، التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتدير منافساتها باخشب لرياضة المحركات، بالشراكة مع جميل لرياضة المحركات.
ويمثل الرالي محطة مهمة في مسار البطولة، قبل جولتها الختامية في منطقة القصيم، إذ يتيح للمشاركين فرصة تعزيز مواقعهم في الترتيب العام، من خلال منافسات تتطلب مستويات عالية من الجاهزية الفنية والبدنية، والقدرة على التعامل مع طبيعة المسارات الصحراوية المتنوعة.
وتوزعت منافسات الرالي على مرحلة تمهيدية لمسافة 10 كيلومترات، تليها مرحلتان خاصتان لمسافتي 217 و104 كيلومترات، بما وضع السائقين والملاحين أمام تحديات متنوعة تتطلب دقة قراءة المسارات، وسرعة اتخاذ القرار، والتعامل مع متغيرات التضاريس وظروف السباق.
وتكتسب منافسات الباها أهمية خاصة في تطوير رياضة الراليات الصحراوية، لما توفره من بيئة تنافسية تسهم في صقل مهارات السائقين والملاحين، وإكسابهم الخبرة اللازمة للمشاركة في الاستحقاقات المحلية والدولية، إلى جانب رفع مستوى الأداء الفني والتنظيمي للبطولات الوطنية.
ويعكس تنظيم الرالي في جدة تنوع خريطة استضافة الفعاليات الرياضية في المملكة، وقدرة المحافظة على احتضان منافسات رياضة المحركات، مستفيدة من مقوماتها الجغرافية والطبيعية وموقعها السياحي، بما يعزز حضورها ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية، ويوفر فرصاً للتعريف بما تمتلكه من وجهات ومقومات سياحية.
كما ينسجم تنظيم هذه المنافسات مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال دعم نمو القطاع الرياضي، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتطوير المواهب الوطنية، وتعزيز فرص المشاركة الدولية، إلى جانب تنويع الفعاليات الرياضية التي تستقطب المهتمين برياضة المحركات.
ويؤكد رالي باها جدة تويوتا 2026 أهمية استمرارية تنظيم البطولات المحلية المتخصصة، بوصفها رافداً لتطوير رياضة المحركات السعودية، وتهيئة السائقين والملاحين لخوض تحديات أكبر، وتعزيز حضور المملكة على خريطة الراليات الصحراوية.