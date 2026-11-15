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الرياضة رياضة سعودية

السعودي «الراجحي» بطلاً لرالي جدة بعد منافسة شرسة مع «العطية»

الإماراتي محمد البلوشي تصدر فئة الدراجات النارية

الراجحي والعطية تعانقا بعد نهاية السباق (الشرق الأوسط)
الراجحي والعطية تعانقا بعد نهاية السباق (الشرق الأوسط)
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TT

السعودي «الراجحي» بطلاً لرالي جدة بعد منافسة شرسة مع «العطية»

الراجحي والعطية تعانقا بعد نهاية السباق (الشرق الأوسط)
الراجحي والعطية تعانقا بعد نهاية السباق (الشرق الأوسط)

للمرة الخامسة على التوالي، والسابعة في مسيرته، توج سائق الراليات السعودي يزيد الراجحي بطلاً لرالي باها جدة تويوتا 2026، بعد منافسة شرسة مع الأسطورة القطرية ناصر العطية الذي حل ثانياً. بينما توج الإماراتي محمد البلوشي بطلاً لفئة الدراجات النارية.

وشهدت المنافسات متابعة واسعة من عشاق رياضة سباقات السيارات وشارك فيها عدد من السائقين ذوي الخبرة الممتدة في سباقات الرالي.

وتواصل رياضة المحركات في المملكة حضورها المتنامي عبر استضافة وتنظيم البطولات المتخصصة في الراليات الصحراوية، التي تمثل إحدى الرياضات التي تجمع بين المهارة الفنية والقدرة على التحمل ودقة الملاحة، في ظل ما تشهده المنظومة الرياضية من تطور في البنية التنظيمية وتنوع المنافسات واستقطاب المشاركات.

وجاء رالي باها جدة تويوتا 2026 ضمن هذا الحراك الرياضي، بوصفه الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للباها، التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتدير منافساتها باخشب لرياضة المحركات، بالشراكة مع جميل لرياضة المحركات.

ويمثل الرالي محطة مهمة في مسار البطولة، قبل جولتها الختامية في منطقة القصيم، إذ يتيح للمشاركين فرصة تعزيز مواقعهم في الترتيب العام، من خلال منافسات تتطلب مستويات عالية من الجاهزية الفنية والبدنية، والقدرة على التعامل مع طبيعة المسارات الصحراوية المتنوعة.

من منافسات رالي جدة (الشرق الأوسط)

وتوزعت منافسات الرالي على مرحلة تمهيدية لمسافة 10 كيلومترات، تليها مرحلتان خاصتان لمسافتي 217 و104 كيلومترات، بما وضع السائقين والملاحين أمام تحديات متنوعة تتطلب دقة قراءة المسارات، وسرعة اتخاذ القرار، والتعامل مع متغيرات التضاريس وظروف السباق.

وتكتسب منافسات الباها أهمية خاصة في تطوير رياضة الراليات الصحراوية، لما توفره من بيئة تنافسية تسهم في صقل مهارات السائقين والملاحين، وإكسابهم الخبرة اللازمة للمشاركة في الاستحقاقات المحلية والدولية، إلى جانب رفع مستوى الأداء الفني والتنظيمي للبطولات الوطنية.

ويعكس تنظيم الرالي في جدة تنوع خريطة استضافة الفعاليات الرياضية في المملكة، وقدرة المحافظة على احتضان منافسات رياضة المحركات، مستفيدة من مقوماتها الجغرافية والطبيعية وموقعها السياحي، بما يعزز حضورها ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية، ويوفر فرصاً للتعريف بما تمتلكه من وجهات ومقومات سياحية.

كما ينسجم تنظيم هذه المنافسات مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال دعم نمو القطاع الرياضي، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتطوير المواهب الوطنية، وتعزيز فرص المشاركة الدولية، إلى جانب تنويع الفعاليات الرياضية التي تستقطب المهتمين برياضة المحركات.

ويؤكد رالي باها جدة تويوتا 2026 أهمية استمرارية تنظيم البطولات المحلية المتخصصة، بوصفها رافداً لتطوير رياضة المحركات السعودية، وتهيئة السائقين والملاحين لخوض تحديات أكبر، وتعزيز حضور المملكة على خريطة الراليات الصحراوية.

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هل شكلت «الكرات الثابتة» نقطة تحوّل في مسار الأخضر؟

فرحة سعودية بأحد الأهداف أمام كوريا الجنوبية (المنتخب السعودي)
فرحة سعودية بأحد الأهداف أمام كوريا الجنوبية (المنتخب السعودي)
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TT

هل شكلت «الكرات الثابتة» نقطة تحوّل في مسار الأخضر؟

فرحة سعودية بأحد الأهداف أمام كوريا الجنوبية (المنتخب السعودي)
فرحة سعودية بأحد الأهداف أمام كوريا الجنوبية (المنتخب السعودي)

في كرة القدم الحديثة، أصبحت مسألة إجادة تنفيذ «الكرات الثابتة» جزءاً أساسيّاً ورئيسياً من تطور الفرق، ويحرص عليها معظم المدربين، ويعود ذلك إلى أنها تشكل نوعاً من أساليب الضغط في عالم كرة القدم.

وبما أن التسجيل أصبح يتطلب مجهوداً كبيراً لإيصال الكرة إلى الثلث الأخير من الملعب، بينما أصبحت الكرات الثابتة تختصر ذلك، وتخلق موقف تسجيل من العدم.

وفي المنتخب السعودي كان هذا الأمر بالغ الأهمية منذ وصول المدرب اليوناني دونيس لقيادة الدفة الفنية؛ ففي أكثر من مؤتمر صحافي، أكد المدرب على أهمية الكرات الثابتة، وينقسم الأمر في الكرات الثابتة إلى ثلاثة أقسام رئيسية، وهي: «كيف تهاجم بالكرات الثابتة؟ وكيف تدافع في الكرات الثابتة؟ وكيف تنفّذ الكرات الثابتة؟»، والتنفيذ مهم في هذه العملية الهجومية؛ فدقة التنفيذ ستحدد خلق فرصة تسجيل من عدمها.

ووفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط» التي رصدت تدريبات دونيس منذ تعيينه، فقد تدرَّب لاعبو المنتخب السعودي في 16 حصة تدريبية من أصل 44 حصة على الكرات الثابتة، وهذا أمر واضح في المنتخب السعودي.

ورصدت «الشرق الأوسط» نقطة محورية في جميع مباريات المنتخب السعودي تحت قيادة دونيس، ومنها مواجهة أمام كوريا الجنوبية، حيث قام المساعد ماكس أنجيليناس بتوجيه اللاعبين في كل كرة ثابتة دفاعياً وهجومياً، وهو المدرب المشرف على الكرات الثابتة في المنتخب السعودي حالياً.

وجاء الهدف الثالث للمنتخب السعودي برأس عبد الإله العمري في مرمى كوريا الجنوبية عن طريق ركلة ثابتة، وهو الهدف الخامس من موقف كرة ثابتة يسجله الأخضر تحت قيادة دونيس من أصل 16 هدفاً سجلها الأخضر في جميع المباريات.

من ودية الأخضر الأخيرة ضمن معسكره الإعدادي في الدوحة (إ.ب.أ)

أما في الكرات الثابتة الدفاعية، فتحسن المنتخب السعودي كثيراً في هذا الجانب، على عكس البدايات تحت قيادة المدرب اليوناني، وفي المجمل استقبل المنتخب السعودي 9 أهداف تحت قيادة دونيس منها 3 أهداف من كرات ثابتة، هي هدف الإكوادور الأول في اللقاء الودي قبل المونديال، وهدفان من منتخب إسبانيا في مباريات المونديال.

وبعد الفوز على منتخب العراق في الجولة الثالثة من كأس الخليج، أجاب المدرب اليوناني دونيس حول الكرات الثابتة وتحسّن الأخضر دفاعياً بها حيث قال حينها: «نعمل كثيراً بشكل هجومي وحتى دفاعي، ويمكننا أن نقول شيئاً، لأنه (خاصة في كأس العالم دفاعياً وقبل ذلك في المباريات الودية) لدينا مشكلة كبيرة، والآن، نتحسن كثيراً، ومرة أخرى نستمر في العمل في بعض الأحيان. يعتمد ذلك على الركلة وتنفيذها».

مما لا شك فيه أن المنتخب السعودي تطور في هذا الجانب دفاعياً وأيضاً هجومياً، وسيكون اللقاء الودي المقبل أمام منتخب أوزبكستان من الاختبارات المهمة في هذا الجانب، خصوصاً مع القوة البدنية التي يمتاز بها اللاعبون الأوزبكيون.

يُذكر أن دونيس منح لاعبي «الأخضر» يوماً حراً في العاصمة القطرية الدوحة، السبت، عقب فوزهم على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2، الجمعة، ضمن معسكرهم الإعدادي المقام خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

وفضّل دونيس إراحة لاعبيه من التدريبات، وإتاحة الفرصة أمامهم لقضاء جولة حرة في الدوحة، على أن يعودوا مساء السبت إلى مقر إقامة البعثة، تمهيداً لاستكمال البرنامج الإعدادي للمواجهة الودية الثانية أمام أوزبكستان.

دونيس مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)

ويستأنف المنتخب السعودي تدريباته، مساء الأحد، عند الساعة السادسة والنصف، على ملعب «الإرسال» في الدوحة، بحصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام، يواصل خلالها الجهاز الفني تحضيراته للمواجهة الأخيرة في المعسكر.

ويختتم «الأخضر» معسكره الثلاثاء المقبل بملاقاة منتخب أوزبكستان على استاد «خليفة بن حمد»، ملعب نادي السد، في ثاني تجاربه الودية خلال فترة التوقف الدولي.

واستبعد دونيس اللاعب محمد محزري من معسكر «الأخضر» المقام حالياً في العاصمة القطرية، الدوحة، بعد تعرُّضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، تأكدت حاجته على أثرها إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

وجاء قرار الاستبعاد عقب شعور اللاعب بآلام في العضلة الخلفية، حيث خضع لفحوصات طبية أثبتت تعرضه للإصابة، لتتقرر عودته إلى الرياض، السبت، من أجل بدء برنامجه العلاجي والتأهيلي مع ناديه.

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كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

السعودي «الراجحي» بطلاً لرالي جدة بعد منافسة شرسة مع «العطية»

الراجحي والعطية تعانقا بعد نهاية السباق (الشرق الأوسط)
الراجحي والعطية تعانقا بعد نهاية السباق (الشرق الأوسط)
TT
TT

السعودي «الراجحي» بطلاً لرالي جدة بعد منافسة شرسة مع «العطية»

الراجحي والعطية تعانقا بعد نهاية السباق (الشرق الأوسط)
الراجحي والعطية تعانقا بعد نهاية السباق (الشرق الأوسط)

للمرة الخامسة على التوالي، والسابعة في مسيرته، توج سائق الراليات السعودي يزيد الراجحي بطلاً لرالي باها جدة تويوتا 2026، بعد منافسة شرسة مع الأسطورة القطرية ناصر العطية الذي حل ثانياً. بينما توج الإماراتي محمد البلوشي بطلاً لفئة الدراجات النارية.

وشهدت المنافسات متابعة واسعة من عشاق رياضة سباقات السيارات وشارك فيها عدد من السائقين ذوي الخبرة الممتدة في سباقات الرالي.

وتواصل رياضة المحركات في المملكة حضورها المتنامي عبر استضافة وتنظيم البطولات المتخصصة في الراليات الصحراوية، التي تمثل إحدى الرياضات التي تجمع بين المهارة الفنية والقدرة على التحمل ودقة الملاحة، في ظل ما تشهده المنظومة الرياضية من تطور في البنية التنظيمية وتنوع المنافسات واستقطاب المشاركات.

وجاء رالي باها جدة تويوتا 2026 ضمن هذا الحراك الرياضي، بوصفه الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للباها، التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتدير منافساتها باخشب لرياضة المحركات، بالشراكة مع جميل لرياضة المحركات.

ويمثل الرالي محطة مهمة في مسار البطولة، قبل جولتها الختامية في منطقة القصيم، إذ يتيح للمشاركين فرصة تعزيز مواقعهم في الترتيب العام، من خلال منافسات تتطلب مستويات عالية من الجاهزية الفنية والبدنية، والقدرة على التعامل مع طبيعة المسارات الصحراوية المتنوعة.

من منافسات رالي جدة (الشرق الأوسط)

وتوزعت منافسات الرالي على مرحلة تمهيدية لمسافة 10 كيلومترات، تليها مرحلتان خاصتان لمسافتي 217 و104 كيلومترات، بما وضع السائقين والملاحين أمام تحديات متنوعة تتطلب دقة قراءة المسارات، وسرعة اتخاذ القرار، والتعامل مع متغيرات التضاريس وظروف السباق.

وتكتسب منافسات الباها أهمية خاصة في تطوير رياضة الراليات الصحراوية، لما توفره من بيئة تنافسية تسهم في صقل مهارات السائقين والملاحين، وإكسابهم الخبرة اللازمة للمشاركة في الاستحقاقات المحلية والدولية، إلى جانب رفع مستوى الأداء الفني والتنظيمي للبطولات الوطنية.

ويعكس تنظيم الرالي في جدة تنوع خريطة استضافة الفعاليات الرياضية في المملكة، وقدرة المحافظة على احتضان منافسات رياضة المحركات، مستفيدة من مقوماتها الجغرافية والطبيعية وموقعها السياحي، بما يعزز حضورها ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية، ويوفر فرصاً للتعريف بما تمتلكه من وجهات ومقومات سياحية.

كما ينسجم تنظيم هذه المنافسات مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال دعم نمو القطاع الرياضي، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتطوير المواهب الوطنية، وتعزيز فرص المشاركة الدولية، إلى جانب تنويع الفعاليات الرياضية التي تستقطب المهتمين برياضة المحركات.

ويؤكد رالي باها جدة تويوتا 2026 أهمية استمرارية تنظيم البطولات المحلية المتخصصة، بوصفها رافداً لتطوير رياضة المحركات السعودية، وتهيئة السائقين والملاحين لخوض تحديات أكبر، وتعزيز حضور المملكة على خريطة الراليات الصحراوية.

مواضيع
رالي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

جدة تزف أبطال «الرالي»... والراجحي يحلق بالصدارة

محافظ جدة والأمير خالد بن سلطان لحظة تتويج الأبطال (الشرق الأوسط)
محافظ جدة والأمير خالد بن سلطان لحظة تتويج الأبطال (الشرق الأوسط)
TT
TT

جدة تزف أبطال «الرالي»... والراجحي يحلق بالصدارة

محافظ جدة والأمير خالد بن سلطان لحظة تتويج الأبطال (الشرق الأوسط)
محافظ جدة والأمير خالد بن سلطان لحظة تتويج الأبطال (الشرق الأوسط)

حسم السائق السعودي يزيد الراجحي لقب رالي باها جدة 2026 للمرة السابعة في مسيرته، والخامسة على التوالي، بعدما أنهى منافسات الجولة الثانية من بطولة السعودية للباها في صدارة الترتيب العام، متقدماً على القطري ناصر العطية، بينما توّج محافظ جدة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي الفائزين، مساء السبت، بحضور الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأنهى الراجحي منافسات الرالي بزمن إجمالي بلغ ساعتين و23 دقيقة و55.7 ثانية، متفوقاً على العطية الذي حل ثانياً بفارق دقيقة واحدة و5.8 ثانية، بينما جاء صالح السيف في المركز الثالث بفارق 17 دقيقة و35.4 ثانية عن المتصدر.

وفي فئة «ألتيمت»، أحرز خلف الشمري المركز الأول بزمن إجمالي بلغ 3 ساعات و10 دقائق و40.5 ثانية، وجاء أحمد الشمري ثانياً، وعيادة الشمري ثالثاً.

أما فئة «ستوك»، فشهدت فوز عبد العزيز اليعيش بالمركز الأول بزمن بلغ 3 ساعات و49 دقيقة و0.7 ثانية، متقدماً على سالم القريني صاحب المركز الثاني، ومحمد عسيري الذي حل ثالثاً.

وفي فئة «تشالنجر»، انتزع صالح السيف المركز الأول بزمن إجمالي بلغ ساعتين و41 دقيقة و31.1 ثانية، بينما حلت دانية عقيل في المركز الثاني.

الراجحي انتزع صدارة السباق عن جدارة (الشرق الأوسط)

وشهدت فئة «سايد باي سايد» فوز حمد الحربي بالمركز الأول بزمن بلغ 3 ساعات و9 دقائق و32.3 ثانية، ثم مها الحملي في المركز الثاني، ومشاعل الهويش في المركز الثالث.

وعلى صعيد منافسات الدراجات النارية، أحرز الإماراتي محمد البلوشي المركز الأول بزمن إجمالي بلغ 3 ساعات و39 دقيقة و17.6 ثانية، متقدماً على مواطنه سلطان البلوشي الذي جاء ثانياً، بينما احتل إبراهيم الجارالله المركز الثالث.

وفي فئة الدراجات رباعية العجلات «كواد»، حقق هيثم التويجري المركز الأول بزمن إجمالي بلغ 4 ساعات و7 دقائق و54.1 ثانية، وجاء عبد الرحمن العبد اللطيف ثانياً، وبدر الحمدان ثالثاً.

وتنتقل منافسات بطولة السعودية للباها إلى منطقة القصيم، التي تستضيف الجولة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث يتجدد التنافس بين العطية والراجحي على لقب الموسم.

وكان العطية قد توّج بلقب رالي حائل الدولي، قبل أن يرد الراجحي بفوزه في جدة، لتصبح الجولة الختامية في القصيم حاسمة في تحديد هوية بطل الموسم.

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