السعودي «الراجحي» بطلاً لرالي جدة بعد منافسة شرسة مع «العطية»

في كرة القدم الحديثة، أصبحت مسألة إجادة تنفيذ «الكرات الثابتة» جزءاً أساسيّاً ورئيسياً من تطور الفرق، ويحرص عليها معظم المدربين، ويعود ذلك إلى أنها تشكل نوعاً من أساليب الضغط في عالم كرة القدم.

وبما أن التسجيل أصبح يتطلب مجهوداً كبيراً لإيصال الكرة إلى الثلث الأخير من الملعب، بينما أصبحت الكرات الثابتة تختصر ذلك، وتخلق موقف تسجيل من العدم.

وفي المنتخب السعودي كان هذا الأمر بالغ الأهمية منذ وصول المدرب اليوناني دونيس لقيادة الدفة الفنية؛ ففي أكثر من مؤتمر صحافي، أكد المدرب على أهمية الكرات الثابتة، وينقسم الأمر في الكرات الثابتة إلى ثلاثة أقسام رئيسية، وهي: «كيف تهاجم بالكرات الثابتة؟ وكيف تدافع في الكرات الثابتة؟ وكيف تنفّذ الكرات الثابتة؟»، والتنفيذ مهم في هذه العملية الهجومية؛ فدقة التنفيذ ستحدد خلق فرصة تسجيل من عدمها.

ووفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط» التي رصدت تدريبات دونيس منذ تعيينه، فقد تدرَّب لاعبو المنتخب السعودي في 16 حصة تدريبية من أصل 44 حصة على الكرات الثابتة، وهذا أمر واضح في المنتخب السعودي.

ورصدت «الشرق الأوسط» نقطة محورية في جميع مباريات المنتخب السعودي تحت قيادة دونيس، ومنها مواجهة أمام كوريا الجنوبية، حيث قام المساعد ماكس أنجيليناس بتوجيه اللاعبين في كل كرة ثابتة دفاعياً وهجومياً، وهو المدرب المشرف على الكرات الثابتة في المنتخب السعودي حالياً.

وجاء الهدف الثالث للمنتخب السعودي برأس عبد الإله العمري في مرمى كوريا الجنوبية عن طريق ركلة ثابتة، وهو الهدف الخامس من موقف كرة ثابتة يسجله الأخضر تحت قيادة دونيس من أصل 16 هدفاً سجلها الأخضر في جميع المباريات.

من ودية الأخضر الأخيرة ضمن معسكره الإعدادي في الدوحة (إ.ب.أ)

أما في الكرات الثابتة الدفاعية، فتحسن المنتخب السعودي كثيراً في هذا الجانب، على عكس البدايات تحت قيادة المدرب اليوناني، وفي المجمل استقبل المنتخب السعودي 9 أهداف تحت قيادة دونيس منها 3 أهداف من كرات ثابتة، هي هدف الإكوادور الأول في اللقاء الودي قبل المونديال، وهدفان من منتخب إسبانيا في مباريات المونديال.

وبعد الفوز على منتخب العراق في الجولة الثالثة من كأس الخليج، أجاب المدرب اليوناني دونيس حول الكرات الثابتة وتحسّن الأخضر دفاعياً بها حيث قال حينها: «نعمل كثيراً بشكل هجومي وحتى دفاعي، ويمكننا أن نقول شيئاً، لأنه (خاصة في كأس العالم دفاعياً وقبل ذلك في المباريات الودية) لدينا مشكلة كبيرة، والآن، نتحسن كثيراً، ومرة أخرى نستمر في العمل في بعض الأحيان. يعتمد ذلك على الركلة وتنفيذها».

مما لا شك فيه أن المنتخب السعودي تطور في هذا الجانب دفاعياً وأيضاً هجومياً، وسيكون اللقاء الودي المقبل أمام منتخب أوزبكستان من الاختبارات المهمة في هذا الجانب، خصوصاً مع القوة البدنية التي يمتاز بها اللاعبون الأوزبكيون.

يُذكر أن دونيس منح لاعبي «الأخضر» يوماً حراً في العاصمة القطرية الدوحة، السبت، عقب فوزهم على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2، الجمعة، ضمن معسكرهم الإعدادي المقام خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

وفضّل دونيس إراحة لاعبيه من التدريبات، وإتاحة الفرصة أمامهم لقضاء جولة حرة في الدوحة، على أن يعودوا مساء السبت إلى مقر إقامة البعثة، تمهيداً لاستكمال البرنامج الإعدادي للمواجهة الودية الثانية أمام أوزبكستان.

دونيس مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)

ويستأنف المنتخب السعودي تدريباته، مساء الأحد، عند الساعة السادسة والنصف، على ملعب «الإرسال» في الدوحة، بحصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام، يواصل خلالها الجهاز الفني تحضيراته للمواجهة الأخيرة في المعسكر.

ويختتم «الأخضر» معسكره الثلاثاء المقبل بملاقاة منتخب أوزبكستان على استاد «خليفة بن حمد»، ملعب نادي السد، في ثاني تجاربه الودية خلال فترة التوقف الدولي.

واستبعد دونيس اللاعب محمد محزري من معسكر «الأخضر» المقام حالياً في العاصمة القطرية، الدوحة، بعد تعرُّضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، تأكدت حاجته على أثرها إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

وجاء قرار الاستبعاد عقب شعور اللاعب بآلام في العضلة الخلفية، حيث خضع لفحوصات طبية أثبتت تعرضه للإصابة، لتتقرر عودته إلى الرياض، السبت، من أجل بدء برنامجه العلاجي والتأهيلي مع ناديه.