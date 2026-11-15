واشنطن لكييف: التنازل عن دونباس مقابل عضوية الناتوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5341293-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
واشنطن لكييف: التنازل عن دونباس مقابل عضوية الناتو
ستيف ويتكوف (الثالث من اليسار) وجاريد كوشنر (الثاني من اليسار) وزيلينسكي قبل حديثهم إلى وسائل الإعلام في مطار دبلن (أ.ب)
اقترحت واشنطن على كييف للمرة الأولى التخلّي عن أراضٍ في مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حسب ما كشف الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أمس. وقال زيلينسكي إن «الأميركيين طرحوا سؤالاً: ماذا لو انضمت أوكرانيا إلى الناتو؟ هل ستنسحب من دونباس؟ هذه أول مرة تثار فيها هذه المسألة».
وأضاف زيلينسكي: «أعتقد أن حلف شمال الأطلسي عاد إلى جدول الأعمال»، وأوضح أن الحزمة المطروحة تشمل ضمانات أمنية من «الناتو» والاتحاد الأوروبي، وبناء جيش أوكراني قوي تتوافر له القوات والأسلحة والتمويل لفترة محددة، إلى جانب خطة لإعادة الإعمار بمصادر تمويل واضحة. وتابع: «إذا أكد لنا الجانب الأميركي هذا الطرح تحديداً، إلى جانب شركاء (الناتو) الآخرين، فسوف أستشير المجتمع الأوكراني لمعرفة رأيه: هل نقبل به أم نرفضه؟ فليس من حقي اتخاذ هذا القرار بمفردي».
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واشنطن لكييف: التنازل عن دونباس مقابل عضوية الناتوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5341293-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
واشنطن لكييف: التنازل عن دونباس مقابل عضوية الناتو
ستيف ويتكوف (الثالث من اليسار) وجاريد كوشنر (الثاني من اليسار) وزيلينسكي قبل حديثهم إلى وسائل الإعلام في مطار دبلن (أ.ب)
اقترحت واشنطن على كييف للمرة الأولى التخلّي عن أراضٍ في مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حسب ما كشف الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أمس. وقال زيلينسكي إن «الأميركيين طرحوا سؤالاً: ماذا لو انضمت أوكرانيا إلى الناتو؟ هل ستنسحب من دونباس؟ هذه أول مرة تثار فيها هذه المسألة».
وأضاف زيلينسكي: «أعتقد أن حلف شمال الأطلسي عاد إلى جدول الأعمال»، وأوضح أن الحزمة المطروحة تشمل ضمانات أمنية من «الناتو» والاتحاد الأوروبي، وبناء جيش أوكراني قوي تتوافر له القوات والأسلحة والتمويل لفترة محددة، إلى جانب خطة لإعادة الإعمار بمصادر تمويل واضحة. وتابع: «إذا أكد لنا الجانب الأميركي هذا الطرح تحديداً، إلى جانب شركاء (الناتو) الآخرين، فسوف أستشير المجتمع الأوكراني لمعرفة رأيه: هل نقبل به أم نرفضه؟ فليس من حقي اتخاذ هذا القرار بمفردي».
«الناتو» مقابل دونباس... زيلينسكي يكشف طرحاً أميركياً ويتمسك بضمانات شاملة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محاطاً بستيف ويتكوف (يمين) وجاريد كوشنر في دبلن لإطلاعه على مجريات المفاوضات بين الروس والأوكرانيين في أبوظبي (أ.ف.ب)
كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن المفاوضين الأميركيين طرحوا للمرة الأولى فكرة انسحاب أوكرانيا من دونباس مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، مؤكداً رفض التنازل عن الأراضي، مع إبداء استعداده لاستشارة الأوكرانيين في استفتاء إذا تلقى حزمة أمنية شاملة تؤكدها واشنطن وحلفاؤها.
وجاءت تصريحاته عقب محادثات أبوظبي ولقاءاته في دبلن، حيث برز اتجاه لإشراك الأوروبيين في الجولة المقبلة من المفاوضات. وتعيد الفكرة الأطلسية ربط الخلاف على الأراضي بمستقبل أوكرانيا الأمني، لكنها تظل، وفق وصف زيلينسكي، سؤالاً تفاوضياً، لا عرضاً نهائياً وافقت عليه الأطراف.
وقال زيلينسكي، الجمعة، في تصريحات للصحافيين سُمح بنشرها السبت، إن الروس «يراهنون بكل شيء على هذا الشتاء»، معتبراً أن إقرار الكونغرس الأميركي تشريعات بشأن العقوبات والأسلحة قد يكون «التحفيز الذي يحتاج إليه بوتين» من أجل خفض التصعيد.
عضوية مشروطة وضمانات
وقال زيلينسكي: «طرح الأميركيون سؤالاً: ماذا لو انضمت أوكرانيا إلى حلف الأطلسي؟ هل ستنسحب أوكرانيا من دونباس؟ كانت هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها هذا السؤال». وأضاف: «لهذا السبب أعتقد أن حلف شمال الأطلسي عاد إلى جدول الأعمال. لكنكم سمعتم أيضاً تلميحات بوتين، وهذه محادثة صعبة للغاية».
وأوضح أن الحزمة المطروحة تشمل ضمانات أمنية من «الناتو» والاتحاد الأوروبي، وبناء جيش أوكراني قوي تتوافر له القوات والأسلحة والتمويل لفترة محددة، إلى جانب خطة لإعادة الإعمار بمصادر تمويل واضحة.
وربط الانتقال إلى استشارة شعبية بتأكيد هذه الالتزامات، قائلاً: «إذا أكد لنا الجانب الأميركي هذا الطرح تحديداً، إلى جانب شركاء الناتو الآخرين، فسوف أستشير المجتمع الأوكراني لمعرفة رأيه: هل نقبل به أم نرفضه؟ فليس من حقي اتخاذ هذا القرار بمفردي».
ولا تعني هذه الصيغة قبول الانسحاب، فزيلينسكي أبقى موقفه الرافض للتنازل عن الأراضي، وجعل البحث في الحزمة مرتبطاً بمضمونها وصدقية ضماناتها. كما لم تتضح ترتيبات تنفيذ الفكرة، أو توقيت العضوية، أو ما إذا كان الانسحاب المقترح يتضمن أي اعتراف بالسيادة الروسية.
وتبقى قدرة واشنطن على تحويل السؤال إلى التزام مرتبطة بموقف بقية الحلفاء؛ لأن دعوة أوكرانيا إلى «الناتو» تتطلب إجماع الدول الأعضاء. وهذا يفسر أهمية مطالبة زيلينسكي بتأكيدات أطلسية، إلى جانب التعهد الأميركي.
ويقول بوتين إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي يمثل خطاً أحمر بالنسبة لموسكو، واصفاً هذه المسألة بأنها أحد أسباب شن روسيا غزوها الشامل في عام 2022.
دبلن وترتيب التسوية
وجدّد الرئيس الأوكراني رفض الحياد، وهو من المطالب الروسية الرئيسية، قائلاً: «إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفترض أن وضع الحياد الأوكراني سوف يتم النص عليه في الدستور، فهذا لن يحدث». وعدّ مطالب بوتين الأمنية الجديدة «خطيرة»؛ لأن موسكو تراهن بكل شيء على حملتها العسكرية الشتوية.
وتحدث الرئيس الأوكراني إلى وسائل إعلام، الجمعة، بعد زيارتين إلى الدنمارك وآيرلندا، حيث التقى قادة أوروبيين عقب يومين من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في أبوظبي برعاية الولايات المتحدة. كذلك، اعتبر أن اقتراح بوتين إرسال «بعثة إنسانية» إلى مدينة كوستيانتينيفكا الأوكرانية التي يتنازع الطرفان السيطرة عليها، «حيلة» لدفع قوات كييف للانسحاب وفتح الطريق أمام تقدّم القوات الروسية في دونباس.
ورأى أن الروس «يراهنون بكل شيء على هذا الشتاء»، معتبراً أن إقرار الكونغرس الأميركي تشريعات بشأن العقوبات والأسلحة قد يكون «التحفيز الذي يحتاج إليه بوتين» من أجل خفض التصعيد.
وتتصل هذه المواقف بالخلاف الذي ظهر في لقاءات دبلن حول ترتيب التفاوض. فكييف والأوروبيون يرفضون جعل الاتفاق على منظومة أمنية أوروبية شاملة شرطاً يسبق إنهاء الحرب، فيما تدفع موسكو نحو معالجة علاقتها الأمنية بالغرب ضمن التسوية.
واعتبر زيلينسكي أن سعي نظيره الروسي إلى تغييرات في البنية الأمنية الأوروبية أمر خطير، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يمثلان «الأمن الفعلي» للقارة. وقال: «هذا أمر خطير لأنه برأيي... أمور كهذه هي تحديداً ما يؤدي إلى الحروب أو التصعيد».
وكان زيلينسكي قد التقى في آيرلندا المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقب محادثاتهما في موسكو. واتفق الأوروبيون على تمثيل يضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ومسؤولين أوروبيين، بعدما اقتصرت مشاركتهم في أبوظبي على التشاور مع الأميركيين والأوكرانيين خارج التفاوض المباشر مع روسيا.
ويمنح طرح العضوية الأطلسية المشاركة الأوروبية أهمية تتجاوز الحضور السياسي؛ لأن الضمانات المقترحة تحتاج إلى مساهمة الحلفاء في التمويل والتسليح والحماية. لكنه يصطدم برفض موسكو انضمام أوكرانيا إلى الحلف، ما يبقي المسافة واسعة بين استكشاف مقايضة محتملة والتوصل إلى اتفاق.
قد تفتح تصريحات زيلينسكي باباً جديداً للتفاوض، من دون حسم عقدة الأرض، لكن الاختبار المقبل هو ما إذا كان الوسطاء يستطيعون تقديم ضمانات تقبلها كييف ويلتزم بها الحلفاء، ضمن تسوية يمكن إنجازها مع موسكو.
احتجاجات جديدة في فرنسا ضد ارتفاع تكلفة المعيشة وعنف الشرطةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5341200-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
احتجاجات جديدة في فرنسا ضد ارتفاع تكلفة المعيشة وعنف الشرطة
متظاهر في نانت يعيد إلقاء قنبلة غاز مسيل للدموع في اتجاه الشرطة خلال مظاهرات في فرنسا (أ.ف.ب)
تشهد فرنسا، السبت، تحركات احتجاجية جديدة تركز على قضايا واسعة النطاق، أبرزها التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، إضافة إلى مشروع قانون جديد يرى معارضون أنه يمنح عناصر الشرطة «رخصة للقتل».
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي احتجاجات لشرائح اجتماعية متنوعة منذ أكثر من شهر، أبرزها تحركات طلاب المدارس الثانوية والاحتجاج على غلاء المعيشة، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان).
وكانت التظاهرات سلمية لدرجة كبيرة، ولكن تخللتها أعمال شغب ونهب. واتهم محتجون الشرطة باستخدام العنف المفرط، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي التظاهرات التي تنظم للسبت الخامس على التوالي، هتف محتجون في ساحة «لا ريبوبليك» (الجمهورية) بالعاصمة باريس، بعد ظهر السبت، بشعارات منها «لا سلام من دون عدالة».
وانضمت حركة «السترات الصفراء» إلى طلاب المدارس والنقابات ونشطاء آخرين يدافعون عن حقوق الأطفال، أو يعارضون مشروع قانون يمنح الشرطة حماية أكبر عند استخدام الأسلحة.
وقال عضو الحركة بنجامان بول وسط آلاف من المتظاهرين في باريس، بينهم طلاب ونقابيون ونشطاء حقوقيون: «لم تمنحنا الحكومة سوى الفتات، ونحن نريد المخبز كله».
أما أدريان، وهو عازف تشيلو يبلغ عشرين عاماً جاء ضمن أوركسترا متطوعة، فقال إنه يتظاهر ضد مشروع قانون جديد يمنح عناصر الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم، افتراضاً قانونياً بأنهم كانوا في حال دفاع مشروع عن النفس.
وأضاف: «نحن نشعر بالخوف عندما نأتي إلى الاحتجاج، وهذا لن يؤدي إلا إلى زيادة خوفنا إذا تعزَّز إفلاتهم من العقاب»، وذلك بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مجموعة مماثلة من الموسيقيين المحتجَّين الشهر الماضي.
ويقول مؤيدو مشروع القانون، ومن بينهم حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، بزعامة المرشحة الرئاسية مارين لوبان، إنه ضروري لتجنب الاشتباه تلقائياً باستخدام الشرطة قوة مفرطة.
لكن معارضي النص الذي أقرَّته الجمعية الوطنية وسيُعرض قريباً على مجلس الشيوخ، يرون أنه يرقى إلى «رخصة للقتل»، وسيجعل من محاسبة قوات إنفاذ القانون أمراً بالغ الصعوبة.
وفقاً للسلطات، شارك نحو 146 ألف شخص في التظاهرات في فرنسا السبت الماضي، وهو عدد أقل بكثير من أعداد المشاركين في الأسابيع السابقة.
وجرت أكبر الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة خلال إضراب دعت إليه النقابات الخميس الماضي؛ حيث نزل أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، حسب الأرقام الرسمية.
ودعت النقابات إلى إضراب جديد الثلاثاء، بعدما رفضت تعهد الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6 في المائة، معتبرة أن ذلك مجرد «فتات».