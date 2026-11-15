واشنطن لكييف: التنازل عن دونباس مقابل عضوية الناتو

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محاطاً بستيف ويتكوف (يمين) وجاريد كوشنر في دبلن لإطلاعه على مجريات المفاوضات بين الروس والأوكرانيين في أبوظبي (أ.ف.ب)

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن المفاوضين الأميركيين طرحوا للمرة الأولى فكرة انسحاب أوكرانيا من دونباس مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، مؤكداً رفض التنازل عن الأراضي، مع إبداء استعداده لاستشارة الأوكرانيين في استفتاء إذا تلقى حزمة أمنية شاملة تؤكدها واشنطن وحلفاؤها.

وجاءت تصريحاته عقب محادثات أبوظبي ولقاءاته في دبلن، حيث برز اتجاه لإشراك الأوروبيين في الجولة المقبلة من المفاوضات. وتعيد الفكرة الأطلسية ربط الخلاف على الأراضي بمستقبل أوكرانيا الأمني، لكنها تظل، وفق وصف زيلينسكي، سؤالاً تفاوضياً، لا عرضاً نهائياً وافقت عليه الأطراف.

وقال زيلينسكي، الجمعة، في تصريحات للصحافيين سُمح بنشرها السبت، إن الروس «يراهنون بكل شيء على هذا الشتاء»، معتبراً أن إقرار الكونغرس الأميركي تشريعات بشأن العقوبات والأسلحة قد يكون «التحفيز الذي يحتاج إليه بوتين» من أجل خفض التصعيد.

من اليمين: رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره والرئيس الأوكراني والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب (إ.ب.أ)

عضوية مشروطة وضمانات

وقال زيلينسكي: «طرح الأميركيون سؤالاً: ماذا لو انضمت أوكرانيا إلى حلف الأطلسي؟ هل ستنسحب أوكرانيا من دونباس؟ كانت هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها هذا السؤال». وأضاف: «لهذا السبب أعتقد أن حلف شمال الأطلسي عاد إلى جدول الأعمال. لكنكم سمعتم أيضاً تلميحات بوتين، وهذه محادثة صعبة للغاية».

وأوضح أن الحزمة المطروحة تشمل ضمانات أمنية من «الناتو» والاتحاد الأوروبي، وبناء جيش أوكراني قوي تتوافر له القوات والأسلحة والتمويل لفترة محددة، إلى جانب خطة لإعادة الإعمار بمصادر تمويل واضحة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوسط رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في دبلن الجمعة بمناسبة القمة الأوروبية غير الرسمية (أ.ف.ب)

وربط الانتقال إلى استشارة شعبية بتأكيد هذه الالتزامات، قائلاً: «إذا أكد لنا الجانب الأميركي هذا الطرح تحديداً، إلى جانب شركاء الناتو الآخرين، فسوف أستشير المجتمع الأوكراني لمعرفة رأيه: هل نقبل به أم نرفضه؟ فليس من حقي اتخاذ هذا القرار بمفردي».

ولا تعني هذه الصيغة قبول الانسحاب، فزيلينسكي أبقى موقفه الرافض للتنازل عن الأراضي، وجعل البحث في الحزمة مرتبطاً بمضمونها وصدقية ضماناتها. كما لم تتضح ترتيبات تنفيذ الفكرة، أو توقيت العضوية، أو ما إذا كان الانسحاب المقترح يتضمن أي اعتراف بالسيادة الروسية.

وتبقى قدرة واشنطن على تحويل السؤال إلى التزام مرتبطة بموقف بقية الحلفاء؛ لأن دعوة أوكرانيا إلى «الناتو» تتطلب إجماع الدول الأعضاء. وهذا يفسر أهمية مطالبة زيلينسكي بتأكيدات أطلسية، إلى جانب التعهد الأميركي.

ويقول بوتين إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي يمثل خطاً أحمر بالنسبة لموسكو، واصفاً هذه المسألة بأنها أحد أسباب شن روسيا غزوها الشامل في عام 2022.

دبلن وترتيب التسوية

وجدّد الرئيس الأوكراني رفض الحياد، وهو من المطالب الروسية الرئيسية، قائلاً: «إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفترض أن وضع الحياد الأوكراني سوف يتم النص عليه في الدستور، فهذا لن يحدث». وعدّ مطالب بوتين الأمنية الجديدة «خطيرة»؛ لأن موسكو تراهن بكل شيء على حملتها العسكرية الشتوية.

وتحدث الرئيس الأوكراني إلى وسائل إعلام، الجمعة، بعد زيارتين إلى الدنمارك وآيرلندا، حيث التقى قادة أوروبيين عقب يومين من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في أبوظبي برعاية الولايات المتحدة. كذلك، اعتبر أن اقتراح بوتين إرسال «بعثة إنسانية» إلى مدينة كوستيانتينيفكا الأوكرانية التي يتنازع الطرفان السيطرة عليها، «حيلة» لدفع قوات كييف للانسحاب وفتح الطريق أمام تقدّم القوات الروسية في دونباس.

ستيف ويتكوف (الثالث من اليسار) وجاريد كوشنر (الثاني من اليسار) وزيلينسكي قبل حديثهم إلى وسائل الإعلام في مطار دبلن (أ.ب)

ورأى أن الروس «يراهنون بكل شيء على هذا الشتاء»، معتبراً أن إقرار الكونغرس الأميركي تشريعات بشأن العقوبات والأسلحة قد يكون «التحفيز الذي يحتاج إليه بوتين» من أجل خفض التصعيد.

وتتصل هذه المواقف بالخلاف الذي ظهر في لقاءات دبلن حول ترتيب التفاوض. فكييف والأوروبيون يرفضون جعل الاتفاق على منظومة أمنية أوروبية شاملة شرطاً يسبق إنهاء الحرب، فيما تدفع موسكو نحو معالجة علاقتها الأمنية بالغرب ضمن التسوية.

واعتبر زيلينسكي أن سعي نظيره الروسي إلى تغييرات في البنية الأمنية الأوروبية أمر خطير، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يمثلان «الأمن الفعلي» للقارة. وقال: «هذا أمر خطير لأنه برأيي... أمور كهذه هي تحديداً ما يؤدي إلى الحروب أو التصعيد».

زيلينسكي مع رئيسة المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)

وكان زيلينسكي قد التقى في آيرلندا المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقب محادثاتهما في موسكو. واتفق الأوروبيون على تمثيل يضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ومسؤولين أوروبيين، بعدما اقتصرت مشاركتهم في أبوظبي على التشاور مع الأميركيين والأوكرانيين خارج التفاوض المباشر مع روسيا.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)

ويمنح طرح العضوية الأطلسية المشاركة الأوروبية أهمية تتجاوز الحضور السياسي؛ لأن الضمانات المقترحة تحتاج إلى مساهمة الحلفاء في التمويل والتسليح والحماية. لكنه يصطدم برفض موسكو انضمام أوكرانيا إلى الحلف، ما يبقي المسافة واسعة بين استكشاف مقايضة محتملة والتوصل إلى اتفاق.

قد تفتح تصريحات زيلينسكي باباً جديداً للتفاوض، من دون حسم عقدة الأرض، لكن الاختبار المقبل هو ما إذا كان الوسطاء يستطيعون تقديم ضمانات تقبلها كييف ويلتزم بها الحلفاء، ضمن تسوية يمكن إنجازها مع موسكو.