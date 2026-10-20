مورينيو: ريال مدريد لا يستهدف الفوز بدوري أبطال أوروبا

أكّد جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد الإسباني، أن فريقه يتعامل بشكل تدريجي في مشواره بدوري أبطال أوروبا وسط مساعيه لمواصلة الصحوة، وذلك قبل استضافة لايبزيغ الألماني.

فاز الريال على روما الإيطالي بنتيجة 4 - 2 ثم حقّق انتصاراً عريضاً على إشبيلية بنتيجة 4 - 1 على أرضية سانتياغو برنابيو، الأحد، في الدوري الإسباني.

وشدّد مورينيو، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، على أن تركيزه حالياً ينصب على مواصلة سلسلة الانتصارات، وذلك مع اقتراب مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة أوائل الأسبوع المقبل.

قال مورينيو، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: «ريال مدريد لا يستهدف حالياً الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بل التأهل للمرحلة المقبلة».

أضاف المدرب البرتغالي: «بتجميع عدد كافٍ من النقاط بإمكاننا التطلع لهدفنا المقبل، وهو تجنب الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية».

أوضح: «سنركز في كل خطوة على حدة لإنهاء مرحلة الدوري ضمن أول 12 نادياً، وبعدها سنبذل أقصى جهد للفوز باللقب».

وأكد مورينيو، العائد لولاية ثانية مع ريال مدريد بعد 13 عاماً: «الفريق حالياً بعيد عن المستوى المأمول، لقد مرت 3 أشهر فقط على عودتي، ومن المستحيل الوصول إلى ما أريده في هذه المدة».

واصل: «أدرك أن سقف التوقعات مرتفع للغاية، ولكن لا بد ألا نغفل أن أمامنا الكثير لنقوم به».

وقال أيضاً: «لست مدرباً عنيداً، بل أسعى دائماً لتحليل كل شيء للوصول إلى أفضل طريقة ممكنة».

وشدد مورينيو: «لا أؤمن بما يتردد بأن هناك لاعباً ما لا يمكن المساس به، فالشيء الوحيد الذي لا يُمس هو شعار النادي».

وختم تصريحاته في هذا الصدد: «ما يجعل أي لاعب لا يُمس، ليس مكانته أو ارتداء شارة القيادة أو المبلغ الذي دفع لضمّه، بل مستواه على أرض الملعب».

في الجانب الآخر، استعاد لايبزيغ توازنه بعد الخسارة الثقيلة خارج أرضه أمام كومو الإيطالي بنتيجة 4 - 1 بالفوز على أيندهوفن الهولندي في الجولة الثانية، لكنه انهار بخسارة أخرى ثقيلة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 1 - 6 في الدوري الألماني، السبت.

ولكن مورينيو حذّر لاعبيه من الاستهانة بالفريق الألماني الذي يقوده مارتن ديميكيليس.

قال مورينيو: «لايبزيغ ليس الفريق الذي خسر بسداسية أمام بايرن، بل بالنسبة لي الفريق الذي جمع 3 نقاط بالفوز على أيندهوفن، ولديه أمل في التأهل».

وأضاف: «لقد حققنا أداءً جيداً في المباراة الأخيرة، وحققنا 3 انتصارات متتالية مؤخراً، ولكن علينا مواصلة العمل بجدية، فالفوز بـ3 مباريات لا يضمن لنا الفوز في المباراة الرابعة».