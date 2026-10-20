عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:38 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

مورينيو: ريال مدريد لا يستهدف الفوز بدوري أبطال أوروبا

TT
TT

مورينيو: ريال مدريد لا يستهدف الفوز بدوري أبطال أوروبا

أكّد جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد الإسباني، أن فريقه يتعامل بشكل تدريجي في مشواره بدوري أبطال أوروبا وسط مساعيه لمواصلة الصحوة، وذلك قبل استضافة لايبزيغ الألماني.

فاز الريال على روما الإيطالي بنتيجة 4 - 2 ثم حقّق انتصاراً عريضاً على إشبيلية بنتيجة 4 - 1 على أرضية سانتياغو برنابيو، الأحد، في الدوري الإسباني.

وشدّد مورينيو، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، على أن تركيزه حالياً ينصب على مواصلة سلسلة الانتصارات، وذلك مع اقتراب مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة أوائل الأسبوع المقبل.

قال مورينيو، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: «ريال مدريد لا يستهدف حالياً الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بل التأهل للمرحلة المقبلة».

أضاف المدرب البرتغالي: «بتجميع عدد كافٍ من النقاط بإمكاننا التطلع لهدفنا المقبل، وهو تجنب الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية».

أوضح: «سنركز في كل خطوة على حدة لإنهاء مرحلة الدوري ضمن أول 12 نادياً، وبعدها سنبذل أقصى جهد للفوز باللقب».

وأكد مورينيو، العائد لولاية ثانية مع ريال مدريد بعد 13 عاماً: «الفريق حالياً بعيد عن المستوى المأمول، لقد مرت 3 أشهر فقط على عودتي، ومن المستحيل الوصول إلى ما أريده في هذه المدة».

واصل: «أدرك أن سقف التوقعات مرتفع للغاية، ولكن لا بد ألا نغفل أن أمامنا الكثير لنقوم به».

وقال أيضاً: «لست مدرباً عنيداً، بل أسعى دائماً لتحليل كل شيء للوصول إلى أفضل طريقة ممكنة».

وشدد مورينيو: «لا أؤمن بما يتردد بأن هناك لاعباً ما لا يمكن المساس به، فالشيء الوحيد الذي لا يُمس هو شعار النادي».

وختم تصريحاته في هذا الصدد: «ما يجعل أي لاعب لا يُمس، ليس مكانته أو ارتداء شارة القيادة أو المبلغ الذي دفع لضمّه، بل مستواه على أرض الملعب».

في الجانب الآخر، استعاد لايبزيغ توازنه بعد الخسارة الثقيلة خارج أرضه أمام كومو الإيطالي بنتيجة 4 - 1 بالفوز على أيندهوفن الهولندي في الجولة الثانية، لكنه انهار بخسارة أخرى ثقيلة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 1 - 6 في الدوري الألماني، السبت.

ولكن مورينيو حذّر لاعبيه من الاستهانة بالفريق الألماني الذي يقوده مارتن ديميكيليس.

قال مورينيو: «لايبزيغ ليس الفريق الذي خسر بسداسية أمام بايرن، بل بالنسبة لي الفريق الذي جمع 3 نقاط بالفوز على أيندهوفن، ولديه أمل في التأهل».

وأضاف: «لقد حققنا أداءً جيداً في المباراة الأخيرة، وحققنا 3 انتصارات متتالية مؤخراً، ولكن علينا مواصلة العمل بجدية، فالفوز بـ3 مباريات لا يضمن لنا الفوز في المباراة الرابعة».

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا ريال مدريد إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

هوفمان يدعم قائمة ليفركوزن الأوروبية

رياضة عالمية لاعب وسط ليفركوزن يوناس هوفمان (د.ب.أ)

هوفمان يدعم قائمة ليفركوزن الأوروبية

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني عن إضافة لاعب خط الوسط يوناس هوفمان إلى قائمة الفريق المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

«الشرق الأوسط» (ليفركوزن (ألمانيا))
رياضة عالمية فينسن كومباني مدرب بايرن ميونيخ (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

فيروس يهدد بغياب كومباني أمام آرسنال

قال آرون دانكس مساعد المدرب إن بايرن ميونيخ قد يفتقد مدربه فينسن كومباني عندما يستضيف آرسنال في دوري أبطال أوروبا.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
رياضة عالمية أحمد شريف يحتفل بهدف فوز الزمالك في بترول أسيوط (نادي الزمالك)
رياضة عالمية

«الدوري المصري»: الزمالك يطارد الوصافة بهدف شريف في بترول أسيوط

حقق الزمالك فوزاً مهماً على مضيّفه بترول أسيوط 1 - صفر، الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (الإسكندرية (مصر))
رياضة عالمية الفرنسي فيكتور ويمبانياما لاعب سان أنطونيو سبيرز (رويترز)
رياضة عالمية

«إن بي إيه»: في مقدمتهم ويمبانياما ودونتشيتش... 125 لاعباً أجنبياً في قوائم الفرق

قالت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الثلاثاء، إن قوائم الفرق في الليلة الافتتاحية للموسم ستضم 125 لاعباً أجنبياً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية البولندية كاتارزينا كاوا إلى ثمن نهائي نينغبو (رويترز)
رياضة عالمية

«دورة نينغبو»: كاوا تهزم سنيغور وتتقدّم

تأهلت البولندية كاتارزينا كاوا إلى دور الـ16 من بطولة نينغبو المفتوحة للتنس، الثلاثاء، بعد تغلبها على نظيرتها الأوكرانية داريا سنيغور في دور الـ32 من البطولة.

«الشرق الأوسط» (نينغبو (الصين))
الرياضة رياضة عالمية

مورينيو: ريال مدريد لا يستهدف الفوز بدوري أبطال أوروبا

TT
TT

مورينيو: ريال مدريد لا يستهدف الفوز بدوري أبطال أوروبا

أكّد جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد الإسباني، أن فريقه يتعامل بشكل تدريجي في مشواره بدوري أبطال أوروبا وسط مساعيه لمواصلة الصحوة، وذلك قبل استضافة لايبزيغ الألماني.

فاز الريال على روما الإيطالي بنتيجة 4 - 2 ثم حقّق انتصاراً عريضاً على إشبيلية بنتيجة 4 - 1 على أرضية سانتياغو برنابيو، الأحد، في الدوري الإسباني.

وشدّد مورينيو، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، على أن تركيزه حالياً ينصب على مواصلة سلسلة الانتصارات، وذلك مع اقتراب مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة أوائل الأسبوع المقبل.

قال مورينيو، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: «ريال مدريد لا يستهدف حالياً الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بل التأهل للمرحلة المقبلة».

أضاف المدرب البرتغالي: «بتجميع عدد كافٍ من النقاط بإمكاننا التطلع لهدفنا المقبل، وهو تجنب الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية».

أوضح: «سنركز في كل خطوة على حدة لإنهاء مرحلة الدوري ضمن أول 12 نادياً، وبعدها سنبذل أقصى جهد للفوز باللقب».

وأكد مورينيو، العائد لولاية ثانية مع ريال مدريد بعد 13 عاماً: «الفريق حالياً بعيد عن المستوى المأمول، لقد مرت 3 أشهر فقط على عودتي، ومن المستحيل الوصول إلى ما أريده في هذه المدة».

واصل: «أدرك أن سقف التوقعات مرتفع للغاية، ولكن لا بد ألا نغفل أن أمامنا الكثير لنقوم به».

وقال أيضاً: «لست مدرباً عنيداً، بل أسعى دائماً لتحليل كل شيء للوصول إلى أفضل طريقة ممكنة».

وشدد مورينيو: «لا أؤمن بما يتردد بأن هناك لاعباً ما لا يمكن المساس به، فالشيء الوحيد الذي لا يُمس هو شعار النادي».

وختم تصريحاته في هذا الصدد: «ما يجعل أي لاعب لا يُمس، ليس مكانته أو ارتداء شارة القيادة أو المبلغ الذي دفع لضمّه، بل مستواه على أرض الملعب».

في الجانب الآخر، استعاد لايبزيغ توازنه بعد الخسارة الثقيلة خارج أرضه أمام كومو الإيطالي بنتيجة 4 - 1 بالفوز على أيندهوفن الهولندي في الجولة الثانية، لكنه انهار بخسارة أخرى ثقيلة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 1 - 6 في الدوري الألماني، السبت.

ولكن مورينيو حذّر لاعبيه من الاستهانة بالفريق الألماني الذي يقوده مارتن ديميكيليس.

قال مورينيو: «لايبزيغ ليس الفريق الذي خسر بسداسية أمام بايرن، بل بالنسبة لي الفريق الذي جمع 3 نقاط بالفوز على أيندهوفن، ولديه أمل في التأهل».

وأضاف: «لقد حققنا أداءً جيداً في المباراة الأخيرة، وحققنا 3 انتصارات متتالية مؤخراً، ولكن علينا مواصلة العمل بجدية، فالفوز بـ3 مباريات لا يضمن لنا الفوز في المباراة الرابعة».

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا ريال مدريد إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

هوفمان يدعم قائمة ليفركوزن الأوروبية

لاعب وسط ليفركوزن يوناس هوفمان (د.ب.أ)
لاعب وسط ليفركوزن يوناس هوفمان (د.ب.أ)
TT
TT

هوفمان يدعم قائمة ليفركوزن الأوروبية

لاعب وسط ليفركوزن يوناس هوفمان (د.ب.أ)
لاعب وسط ليفركوزن يوناس هوفمان (د.ب.أ)

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، الثلاثاء، عن إضافة لاعب خط الوسط يوناس هوفمان إلى قائمة الفريق المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وسيحل هوفمان محل مارتن تيرييه، الذي سيغيب عن الملاعب حتى ديسمبر (كانون الأول) بسبب الإصابة.

وفي بداية الموسم، استبعد كارليس مارتينيز مدرب ليفركوزن كلاً من هوفمان وفيكتور بونيفيس من القائمة الأوروبية المكونة من 23 لاعباً.

وتسمح لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للأندية باستبدال لاعب بآخر في حال تعرضه لإصابة طويلة الأمد أو مرض، وذلك حتى موعد الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

ويستعد ليفركوزن لمواجهة أوف كريت اليوناني، الخميس، وسيكون هوفمان جاهزاً للمشاركة في المباراة، بينما يغيب بونيفيس لعدم قيده في القائمة الأوروبية.

مواضيع
الرياضة الدوري الأوروبي كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

فيروس يهدد بغياب كومباني أمام آرسنال

فينسن كومباني مدرب بايرن ميونيخ (إ.ب.أ)
فينسن كومباني مدرب بايرن ميونيخ (إ.ب.أ)
TT
TT

فيروس يهدد بغياب كومباني أمام آرسنال

فينسن كومباني مدرب بايرن ميونيخ (إ.ب.أ)
فينسن كومباني مدرب بايرن ميونيخ (إ.ب.أ)

قال آرون دانكس مساعد المدرب إن بايرن ميونيخ قد يفتقد مدربه فينسن كومباني والحارس الأساسي مانويل نوير ولاعب الوسط جوشوا كيميش عندما يستضيف آرسنال في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.

وأبلغ دانكس مؤتمراً صحافياً، الثلاثاء، أن كومباني يعاني من فيروس يؤثر في ساقيه من حين لآخر، أما الحارس نوير فتعافى تواً من إصابة طفيفة، وغاب كيميش عن الحصة التدريبية لأسباب شخصية.

وقال دانكس: «فينسن يعاني من فيروس، ومن المهم له الحصول على الراحة؛ لذا هو في منزله. نقيم الموقف يومياً. لكنه سيؤدي دوره في المباراة سواء حضر إلى (أليانز أرينا) أم لا».

وأضاف أن القرار حول وجود نوير في المباراة لم يُتخذ بعد، موضحاً أن الحارس عاد للتدريبات الجماعية قبل يومين فقط، ولا يزال موقف كيميش من المشاركة غير واضح حتى الآن.

وتابع: «(غياب) جوشوا يتعلق بأسباب شخصية. لست متأكداً من موقفه غداً».

ويتطلع بايرن، الذي يغيب عنه مايكل أوليسيه للإيقاف، للعودة للمسار الصحيح في دوري الأبطال بعد التعادل 3 - 3 مع فايكنغ في النرويج، الأسبوع الماضي. وحصل الفريق على دفعة بعد فوزه الساحق 6-1 على لايبزيغ في الدوري الألماني، السبت.

وقال دانكس: «التفاصيل الصغيرة هي من ستصنع الفارق. علينا أن نكون مستعدين لكل جوانب المباراة. نثق بالمسار الذي نسير فيه والعمل الذي نقدمه للاعبين في آخر موسمين. نريد منهم اللعب دون خوف، وأن يعبّروا عن أنفسهم».

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا بايرن آرسنال ألمانيا