حلبة «هوكنهايم» ستستضيف سباقاً بديلاً في «فورمولا-1» بشرط عودة دائمة للسباقات

أبدت حلبة «هوكنهايم» في ألمانيا استعدادها للتدخل واستضافة سباق ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا-1» في حال استمرار التوترات في الشرق الأوسط، لكن شريطة أن يؤدي ذلك إلى عودة دائمة للسباق ضمن روزنامة البطولة.

وصرح يورن تيسكي ويوخن نيربل، مديرا حلبة «هوكنهايم»، لبوابة «فورمولا-1» بأنهما غير مهتمين باستضافة سباق لمرة واحدة فقط.

وقال تيسكي: «إذا كانت هناك فرصة لاستضافة سباق بديل ستفتح الباب على مصراعيه أمام إبرام عقد طويل الأمد يضمن مستقبلاً مستقراً في (فورمولا-1)، فمن المؤكد أننا سندرس هذا السيناريو بجدية بالغة».

وأشار نيربل إلى أن استضافة سباق بديل لمرة واحدة لن يكون مجدياً، لا سيما من الناحية المالية، قائلاً: «لا أستطيع تخيل قيامنا بالتدخل لمجرد استضافة سباق واحد».

وكان مضمار «هوكنهايم» قد استضاف آخر سباق ضمن جائزة ألمانيا الكبرى في عام 2019، علماً بأن آخر سباق أُقيم في ألمانيا كان بعد ذلك بعام على مضمار نوربورجرينغ، الذي حلّ بديلاً خلال جائحة فيروس كورونا.

ورغم رغبة «هوكنهايم» المبدئية في العودة، فإن رسوم الاستضافة التي تبلغ نحو 20 مليون دولار تشكل عقبة كبيرة، فيما أكد نيربل أن أمنيته «القصوى» هي عودة «فورمولا-1» إلى المضمار مجدداً، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي خطوات ملموسة بهذا الشأن حتى الآن.

من جانبه، صرح ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لـ«فورمولا-1»، في يوليو (تموز) الماضي بأن هناك تواصلاً مع القائمين على مضمار «هوكنهايم»، مضيفا أنهم يدرسون «إمكانية إقامة سباق لـ(فورمولا-1) هناك على المدى المتوسط، وليس على المدى القصير».

واعترف دومينيكالي بأن مضمار «هوكنهايم» يقوم باستثمارات تهدف لتعزيز جاذبيته مستقبلاً، بما في ذلك إنشاء متنزه ترفيهي جديد، لكنه أشار إلى أن «هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات التي تخدم منصتنا، ونحن نُجري حالياً مناقشات حول هذا الأمر».