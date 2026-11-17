أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، المرشَّح لرئاسة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، الثلاثاء، تلقيه مؤشرات دعم من اتحادات كروية خارج القارة الأوروبية.

وقال ديالو، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: «للتغلب على الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، نحتاج إلى 106 أصوات، وهي الأغلبية المطلقة. وبحصولي على الدعم بالإجماع من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أمتلك بالفعل قاعدة تصويتية قوية».

وأضاف: «تقع على عاتقي، بالتعاون مع فريق العمل، مسؤولية إقناع الاتحادات في القارات الأخرى. لكنني تلقيت بشكل تلقائي، منذ أمس، إشارات دعم قوية وحاسمة من قارات أخرى، وسيُكشَف عنها خلال الأيام المقبلة».

وجرى اعتماد ترشيح ديالو عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالعاصمة باريس.

وقال ديالو: «قبل أيام، سألني زملائي في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عمّا إذا كنت مستعداً لحمل هذا الصوت في عالم كرة القدم. لم أكن مرشحاً في البداية، لكن إصرار زملائي الأوروبيِّين دفعني إلى قبول عرض التَّرشيح لرئاسة (فيفا)».

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن ترشيح ديالو، الاثنين، عقب اجتماع لجنته التنفيذية المكونة من 21 عضواً، والتي تضم رئيس الاتحاد الفرنسي، البالغ من العمر 63 عاماً.

وأضاف ديالو، الثلاثاء: «كان من المهم أن يكون هناك صوت آخر يحمل رؤية مختلفة، أكثر احتراماً لما نحبه في كرة القدم. لم أستطع التراجع أمام هذه المطالب. أعتقد أنني أمتلك الخبرة والقناعات والقيم التي تقدم بديلاً موثوقاً».

وتابع: «أعتقد أن ترشيحي يحمل معه أملاً في التغيير، وهو ما يتيحه لي دعم زملائي الأوروبيِّين واللجنة التنفيذية. كرة القدم تستحق تغييراً موثوقاً أمثله. أنا مرشح لرئاسة (فيفا). ما حدث خلال الأشهر الأخيرة كان صادماً».

ظهر ديالو مبتسماً إلى جانب زين الدين زيدان عندما أُعلن في أواخر يوليو (تموز) الماضي تعيين الأخير مدرباً جديداً للمنتخب الفرنسي.

ويُعدُّ ديالو إدارياً مخضرماً في كرة القدم، إذ عمل لسنوات مع الأندية الفرنسية ورابطة الدوري، قبل أن يتولى رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بصفة مؤقتة في يناير (كانون الثاني) 2023، ثم انتُخب لاحقاً لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في خطوة سريعة عبر انتخابات الاتحادات الأعضاء في «يويفا».

كما سبق لديالو العمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بصفته عضواً في غرفة فضِّ المنازعات، التي تتولى النظر في النزاعات التعاقدية بين اللاعبين والأندية.

وقبل بروز اسم ديالو، تركزت التكهنات بشأن المرشح المحتمل لمنافسة إنفانتينو على ناصر الخليفي، المسؤول القطري في مجال كرة القدم والإعلام، ورئيس نادي باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

لكن الخليفي أعلن أنه لن يترشَّح في مواجهة إنفانتينو، الذي يحظى بدعم قطر.

بعد ذلك، تحوَّلت الأنظار إلى مدرب آرسنال السابق أرسين فينغر، الذي عيّنه «فيفا» عام 2019 رئيساً لقسم تطوير كرة القدم عالمياً، إلا أنه أوضح أنه لن يخوض السباق.

يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراءات قانونية أمام المحاكم الأميركية، ويسعى للحصول على أدلة قد تدعم تقديم شكوى جنائية ضد إنفانتينو في سويسرا، موطنه وموطن الاتحاد الدولي، على خلفية مزاعم تتعلق بسوء الإدارة المالية.

في المقابل، اتهم «فيفا» الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشنِّ «حملة تشويه» ضد رئيسه، وذلك في مذكرة قضائية قُدِّمت أمام محكمة في ولاية كولورادو الأميركية.

وتشمل أبرز المخاوف، بحسب منتقدي إنفانتينو، تصرُّفه بصورة منفردة في استحداث جائزة للسلام ومنحها للرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي، إضافة إلى السماح، خلال كأس العالم، للمهاجم الأميركي فولارين بالوغون بتجنب الإيقاف الإلزامي عقب حصوله على بطاقة حمراء، وذلك بعد تدخل ترمب.

وعقب ختام كأس العالم في 19 يوليو، كان من المتوقع أن يُعاد انتخاب إنفانتينو دون منافس، في خطوة أشبه بالتزكية، بعدما أعلن «فيفا» تلقيه نحو 200 خطاب دعم من أصل 211 اتحاداً وطنياً عضواً يحق لها التصويت في الانتخابات المقررة خلال مارس (آذار) في مدينة الرباط المغربية.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من بين الاتحادات التي أرسلت خطاب دعم لإنفانتينو.

لكن ديالو أعلن رسمياً في سبتمبر (أيلول) سحب دعم الاتحاد الفرنسي، مشيراً إلى انهيار الثقة بإنفانتينو، على خلفية خطة بيع حقوق كأس العالم التي جرى إعدادها سراً بالتعاون مع جوشوا كوشنر، الشقيق الأصغر لجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ومن بين المنتقدين الآخرين لإنفانتينو، مدرب منتخب ألمانيا يورغن كلوب، الذي قال إنه سيرحِّب بوجود رئيس جديد لـ«فيفا»، عاداً أن إنفانتينو جاء أسوأ من سلفه سيب بلاتر.