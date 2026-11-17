كشف المهاجم الإنجليزي السابق واين روني، الذي تعرض منذ سن مبكرة لضغوط إعلامية وجماهيرية كبيرة، أن أفكاراً انتحارية راودته في ذروة مسيرته مع مانشستر يونايتد، في بودكاست نُشر الثلاثاء.

وأوضح لاعب «الأسود الثلاثة» السابق البالغ 41 عاماً وصاحب 120 مباراة دولية، أن صحته النفسية تدهورت بعد زواجه، في يونيو (حزيران) 2008، وولادة نجله الأكبر كاي «نوفمبر (تشرين الثاني) 2009»، رغم أنه كان يعيش في الوقت نفسه فترة زاهرة بقميص «الشياطين الحمر».

أضاف أنه كان يعزل نفسه أحياناً لمدة يومين متتاليين لشرب الكحول بعيداً عن الأنظار.

وقال روني في بودكاست «لايف آت ذي ميدبوينت» الذي تقدمه الإعلامية البريطانية غابي لوغان: «عندما أنظر إلى الماضي، يمكنني القول إنني كنت أنانياً، لكنني كنت أعلم أنني أمر بشيء كنت أجد صعوبة كبيرة في التعامل معه. ولم أكن أريد لكاي أن يراني على تلك الحال، ولهذا السبب كنت أختبئ أيضاً».

وتابع: «تصل إلى مرحلة تفكر فيها بالانتحار. ببساطة لم تعد ترغب في أن تكون محاطاً بأي شخص. لم أكن أريد للناس أن يروني في الشارع. ولم أكن أريد دخول المتاجر».

ودخل روني الذي كان يُنظر إليه كمعجزة كروية في إنجلترا، عالم الاحتراف في سن السادسة عشرة مع إيفرتون، وأصبح لاعباً دولياً مع منتخب بلاده في السابعة عشرة، ثم انتقل بعدها بعام إلى مانشستر يونايتد، حيث أصبح الهدّاف التاريخي للنادي.

وفي عام 2008، أحرز روني لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وأوضح أنه لم يشارك معاناته مع أحد في البداية لأنه لم يكن يريد «إظهار أي علامة على الضعف»، قبل أن يبوح بما يمر به لوالدته وزوجته كولين، ثم يلجأ إلى متخصص في الصحة النفسية.

وقال: «كنت أراجع معالجاً نفسياً لمحاولة فهم ما الذي كان خاطئاً في داخلي، لأنني عندما أنظر إلى الماضي، كنت على الأرجح في قمة مسيرتي، وقد رُزقت للتو بابن صغير وتزوجت حديثاً. كان من المفترض أن تكون تلك أسعد فترة في حياتي، لكنها لم تكن كذلك».

وأضاف: «لطالما كنت مرتاحاً على أرضية الملعب، لكن في كل ما عدا ذلك، عانيت كثيراً».

ولعب روني مع إيفرتون (2002-2004) ثم مع مانشستر يونايتد (2004-2017)، قبل أن يعود إلى إيفرتون، ثم خاض تجربة قصيرة مع دي سي يونايتد في الولايات المتحدة، وأنهى مسيرته كلاعب بموسم أخير مع ديربي كاونتي حيث بدأ مسيرته التدريبية.

ويُعد اليوم أحد أبرز المحللين والاستشاريين على شاشات التلفزيون في إنجلترا.