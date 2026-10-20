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إسبانيا توسع الفارق في صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات السيدات ومالاوي تخطف الأضواء

أصدر فيفا تصنيفه الجديد عقب إقامة 183 مباراة دولية في فترة الأجندة الدولية الأخيرة (إ.ب.أ)
أصدر فيفا تصنيفه الجديد عقب إقامة 183 مباراة دولية في فترة الأجندة الدولية الأخيرة (إ.ب.أ)
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إسبانيا توسع الفارق في صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات السيدات ومالاوي تخطف الأضواء

أصدر فيفا تصنيفه الجديد عقب إقامة 183 مباراة دولية في فترة الأجندة الدولية الأخيرة (إ.ب.أ)
أصدر فيفا تصنيفه الجديد عقب إقامة 183 مباراة دولية في فترة الأجندة الدولية الأخيرة (إ.ب.أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، على موقعه الإلكتروني الرسمي، التصنيف العالمي الجديد لمنتخبات السيدات، اليوم الثلاثاء.

وأصدر «فيفا» تصنيفه الجديد عقب إقامة 183 مباراة دولية في فترة الأجندة الدولية الأخيرة، حيث شملت عدداً كبيراً من المواجهات الودية، إلى جانب مجموعة أخرى من المباريات ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بالبرازيل 2027 في كل من أوروبا وأفريقيا.

وعززت إسبانيا موقعها في القمة بعد خوضها مباراتين خارج أرضها أمام الولايات المتحدة، صاحبة المركز الثاني في التصنيف الجديد، حيث فازت بالمواجهة الأولى وتعادلت في الثانية، لتزيد فارق الصدارة بنحو 80 نقطة، فيما تأتي ألمانيا في المركز الثالث خلفهما، بعدما فازت بمباراتيها الوديتين على أرضها وقلصت الفارق الذي يفصلها عن المركز الثاني.

وجاءت منتخبات إنجلترا واليابان وفرنسا والبرازيل والسويد وكندا في المراكز من الرابع حتى التاسع على الترتيب، في حين اقتحمت الدنمارك قائمة المنتخبات العشرة الأوائل، بعدما تواجدت في المركز العاشر.

وحققت الدنمارك فوزاً وتعادلاً في مباراتيها خارج أرضها أمام كندا، لتتفوق بفارق ضئيل من النقاط على هولندا وكوريا الشمالية، اللتين تراجعتا للمركزين الـ11 والـ12 على الترتيب.

وبفضل هذا التقدم، عاد المنتخب الإسكندنافي إلى قائمة العشرة الأوائل في التصنيف للمرة الأولى منذ عام 2010.

واستحوذت بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، التي أُقيمت في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، على جانب كبير من النشاط المؤثر في هذا التحديث للتصنيف.

وبرز منتخب أفريقي على وجه الخصوص، وهو منتخب مالاوي، الذي تقدم 49 مركزاً دفعة واحدة، ليصبح في المركز الـ104 عالمياً، محققاً أكبر ارتقاء من حيث المراكز وأكبر مكسب من حيث النقاط، وذلك بعد بلوغه نهائي أمم أفريقيا وتحقيقه صعوداً تاريخياً لمونديال السيدات وتسجيله سلسلة مذهلة من الانتصارات في هذه البطولة وتصفيات الألعاب الأولمبية، حيث حصد 158.44 نقطة، محققاً رقماً قياسياً غير مسبوق.

كما حققت منتخبات أخرى من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد الأوروبي (يويفا) واتحاد أوقيانوسيا تقدماً ملحوظاً، إذ تقدمت الكاميرون، بطلة أفريقيا الجديدة، للمركز 62 عالمياً، لتقفز تسعة مراكز، شأنها شأن تنزانيا، التي تقدمت 11 مركزاً لتصبح في المركز 111، وبوركينا فاسو، التي باتت في المركز 109، لتصعد 9 مراكز.

وينطبق الأمر ذاته أيضاً على منتخب فانواتو، الذي تقدم 8 مراكز ليصبح في المركز 100 عالمياً، في حين حققت سلوفينيا أفضل ترتيب في تاريخها على غرار مالاوي، بعدما صارت في المركز الـ36 عالمياً.

وشهد التصنيف أيضاً تراجعاً كبيراً لعدد من منتخبات «كاف»، وفي مقدمتها ثلاثة منتخبات، كان أبرزها المنتخب المصري، الذي بات في المركز الـ113 عالمياً، ليتراجع 14 مركزاً، بعدما ودع كأس الأمم الأفريقية للسيدات عقب خسارته في مبارياته الثلاث بمرحلة المجموعات، محققاً أكبر تراجع من حيث المراكز في هذا التحديث الأخير.

كما تراجع منتخب زيمبابوي تسعة مراكز ليصبح في المركز الـ136 عالمياً، فيما تواجد منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الـ114، بعد تراجعه 8 مراكز.

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مارتينيز وراشفورد يغيبان عن تدريب مانشستر يونايتد قبل لقاء كومو

ماركوس راشفورد (أ.ف.ب)
ماركوس راشفورد (أ.ف.ب)
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مارتينيز وراشفورد يغيبان عن تدريب مانشستر يونايتد قبل لقاء كومو

ماركوس راشفورد (أ.ف.ب)
ماركوس راشفورد (أ.ف.ب)

غاب ليساندرو مارتينيز وماركوس راشفورد، ثنائي فريق مانشستر يونايتد، عن التدريبات قبيل رحلة الفريق الإنجليزي لمواجهة مضيفه كومو الإيطالي، ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولا تزال لعنة الإصابة تطارد لاعبي مانشستر يونايتد، قبل لقاء الفريق المرتقب في الجولة الثالثة بمرحلة الدوري للمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

وكان مارتينيز مر بأسبوع حافل بالأحداث؛ إذ قدم اعتذاراً بعد انتقاده العلني لإدارة النادي، ثم شارك في مباراة الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز، أول من أمس (الأحد)، ضد ليدز يونايتد، لكنه اضطر لمغادرة الملعب بسبب إصابة في الفخذ.

أما راشفورد فقد ظل على مقاعد البدلاء دون المشاركة في المباراة التي أقيمت على ملعب «إيلاند رود»، فيما أكد مانشستر يونايتد، اليوم (الثلاثاء)، أنه «يعاني من إصابة».

وكان كل من راشفورد ومارتينيز ضمن 8 لاعبين غابوا عن التدريبات في مركز «كارينغتون»، إلى جانب كل من آيدن هيفن، ولوك شاو، وكوبي ماينو، وبنيامين سيسكو، وباتريك دورجو، ومانويل أوجارتي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ليساندرو مارتينيز (رويترز)

وغاب كل من شاو وماينو عن المباراتين الأخيرتين، بينما غاب هيفن عن مواجهة ليدز بسبب المرض، في حين يعاني سيسكو ودورجو وأوجارتي من إصابات مختلفة.

في غضون ذلك، عاد الهولندي ماتيس دي ليخت للتدريبات، لكنه لم يشارك في أي مباراة بعد خضوعه لجراحة في الظهر، بينما يغيب المدافع ليني يورو عن مواجهة كومو بسبب الإيقاف.

يذكر أن التعادل مع ليدز جعل مانشستر يونايتد يكمل 6 مباريات متتالية دون تحقيق أي فوز في مختلف المسابقات، وهي سلسلة تتضمن أيضاً الخسارة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، الأسبوع الماضي في دوري الأبطال.

يشار إلى أن يونايتد يقبع في المركز الثالث عشر بترتيب دوري الأبطال برصيد 3 نقاط من مباراتين، فيما يحتل المركز ذاته في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ7 نقاط من 7 لقاءات.

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إسبانيا على قمة التصنيف العالمي... والمغرب يتصدر عربياً

إصدار حضور أوروبي واسع بين المنتخبات العشرة الأولى عالمياً (رويترز)
إصدار حضور أوروبي واسع بين المنتخبات العشرة الأولى عالمياً (رويترز)
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إسبانيا على قمة التصنيف العالمي... والمغرب يتصدر عربياً

إصدار حضور أوروبي واسع بين المنتخبات العشرة الأولى عالمياً (رويترز)
إصدار حضور أوروبي واسع بين المنتخبات العشرة الأولى عالمياً (رويترز)

تكشف أحدث نسخة من تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات السيدات عن استمرار الهيمنة الأوروبية على المراكز الأولى، في وقت تحضر فيه اليابان ممثلةً وحيدةً لآسيا ضمن العشرة الأوائل عالمياً، في حين يواصل المغرب صدارة المنتخبات العربية بحلوله في المركز الـ64.

وحافظت إسبانيا على صدارة التصنيف برصيد 2121.50 نقطة، متقدمة على الولايات المتحدة الأميركية التي جاءت ثانية بـ2042.38 نقطة، وألمانيا الثالثة بـ2034.62 نقطة، وإنجلترا الرابعة بـ2025.47 نقطة.

واحتلت اليابان المركز الخامس عالمياً، تلتها فرنسا سادسة، والبرازيل سابعة، والسويد ثامنة، وكندا تاسعة، في حين عادت الدنمارك إلى قائمة العشرة الأوائل باحتلالها المركز العاشر.

وبهذا التوزيع، استحوذت المنتخبات الأوروبية على ستة مقاعد ضمن العشرة الأوائل، مقابل مقعدين لأميركا الشمالية ومقعد لكل من آسيا وأميركا الجنوبية، في انعكاس واضح لثقل الكرة الأوروبية النسائية على مستوى المنافسة الدولية.

وسجلت الدنمارك أبرز التحركات في هذه المجموعة، بعدما تقدمت مركزين لتعود إلى قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2010، في حين تراجعت هولندا إلى المركز الـ11 وكوريا الشمالية إلى المركز الـ12.

وعلى الصعيد الآسيوي، تتصدر اليابان منتخبات القارة باحتلالها المركز الخامس عالمياً، تليها كوريا الشمالية في المركز الـ12، ثم أستراليا في المركز الـ15، وكوريا الجنوبية في المركز الـ17، والصين في المركز الـ18، ليكون لآسيا خمسة منتخبات ضمن قائمة العشرين الأوائل عالمياً.

وتأتي فيتنام في المركز السادس آسيوياً والـ37 عالمياً، تليها الصين تايبيه في المركز الـ38، والفلبين في المركز الـ39، وتايلاند في المركز الـ50، ثم أوزبكستان في المركز الـ51 عالمياً.

عربياً، واصل المغرب تصدره ترتيب المنتخبات النسائية باحتلاله المركز الـ64 عالمياً، متقدماً على الجزائر التي جاءت في المركز الـ73، والأردن في المركز الـ79، لتقتصر قائمة المنتخبات العربية ضمن أول مائة مركز عالمياً على هذه المنتخبات الثلاثة.

وحلَّت تونس في المركز الرابع عربياً والـ107 عالمياً، تلتها مصر في المركز الـ113، والبحرين في المركز الـ117، والإمارات في المركز الـ125، وفلسطين في المركز الـ127، ولبنان في المركز الـ130.

وجاء المنتخب السعودي في المركز العاشر عربياً والـ157 عالمياً، برصيد 980.32 نقطة، محافظاً على موقعه مقارنة بالتصنيف السابق.

ويضع التصنيف الأخير إسبانيا في صدارة المشهد العالمي، واليابان في واجهة المنافسة الآسيوية، والمغرب على رأس المنتخبات العربية، في حين تتجه الأنظار إلى التحديث المقبل المقرر صدوره في 7 ديسمبر (كانون الأول).

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«دورة ألماتي»: اليوناني تسيتسيباس يبلغ الدور الثاني

ستيفانوس تسيتسيباس (أ.ب)
ستيفانوس تسيتسيباس (أ.ب)
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«دورة ألماتي»: اليوناني تسيتسيباس يبلغ الدور الثاني

ستيفانوس تسيتسيباس (أ.ب)
ستيفانوس تسيتسيباس (أ.ب)

صعد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس للدور الثاني لمنافسات فردي الرجال ببطولة ألماتي المفتوحة للتنس، عقب فوزه على الأميركي ألكساندر كوفاسيفيتش.

وتغلب تسيتسيباس، المُصنَّف السابع للبطولة، على كوفاسيفيتش بنتيجة 7 - 6 (11-9) و3 - 6 و6 - 3، اليوم الثلاثاء، في الدور الأول للمسابقة، المُقامة حالياً في تركيا.

وبفوزه في هذه المباراة، أضاف تسيتسيباس، الذي تمثلت أبرز إنجازاته في البطولة بالتأهل للمباراة النهائية عام 2022، 7335 دولاراً إلى مجموع جوائزه المالية، وفي حال فوزه في المباراة المقبلة ضد الكازاخي ميخائيل كوكوشكين سوف يضيف 13630 دولاراً أخرى.

ويعدُّ هذا هو الفوز الثاني الذي يحققه تسيتسيباس في سجل مواجهاته المباشرة مع كوفاسيفيتش.

وتأهل الفرنسي تيرينس اتمان للدور الثاني أيضاً، عقب تغلبه على الأسترالي رينكي هيجيكاتا بنتيجة 7 - 6 (7 - 5) و6 - 2، كما فاز الياباني شو شيمابوكورو على الروسي رومان سافيولين بنتيجة 6 - 7 (4 - 7) و6 - 4 و6 - 4.

وضرب شيمابوكورو موعداً من العيار الثقيل في الدور المقبل مع الروسي دانييل ميدفيديف، المُصنَّف الأول للمسابقة.

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