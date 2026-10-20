إسبانيا توسع الفارق في صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات السيدات ومالاوي تخطف الأضواء

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، على موقعه الإلكتروني الرسمي، التصنيف العالمي الجديد لمنتخبات السيدات، اليوم الثلاثاء.

وأصدر «فيفا» تصنيفه الجديد عقب إقامة 183 مباراة دولية في فترة الأجندة الدولية الأخيرة، حيث شملت عدداً كبيراً من المواجهات الودية، إلى جانب مجموعة أخرى من المباريات ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بالبرازيل 2027 في كل من أوروبا وأفريقيا.

وعززت إسبانيا موقعها في القمة بعد خوضها مباراتين خارج أرضها أمام الولايات المتحدة، صاحبة المركز الثاني في التصنيف الجديد، حيث فازت بالمواجهة الأولى وتعادلت في الثانية، لتزيد فارق الصدارة بنحو 80 نقطة، فيما تأتي ألمانيا في المركز الثالث خلفهما، بعدما فازت بمباراتيها الوديتين على أرضها وقلصت الفارق الذي يفصلها عن المركز الثاني.

وجاءت منتخبات إنجلترا واليابان وفرنسا والبرازيل والسويد وكندا في المراكز من الرابع حتى التاسع على الترتيب، في حين اقتحمت الدنمارك قائمة المنتخبات العشرة الأوائل، بعدما تواجدت في المركز العاشر.

وحققت الدنمارك فوزاً وتعادلاً في مباراتيها خارج أرضها أمام كندا، لتتفوق بفارق ضئيل من النقاط على هولندا وكوريا الشمالية، اللتين تراجعتا للمركزين الـ11 والـ12 على الترتيب.

وبفضل هذا التقدم، عاد المنتخب الإسكندنافي إلى قائمة العشرة الأوائل في التصنيف للمرة الأولى منذ عام 2010.

واستحوذت بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، التي أُقيمت في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، على جانب كبير من النشاط المؤثر في هذا التحديث للتصنيف.

وبرز منتخب أفريقي على وجه الخصوص، وهو منتخب مالاوي، الذي تقدم 49 مركزاً دفعة واحدة، ليصبح في المركز الـ104 عالمياً، محققاً أكبر ارتقاء من حيث المراكز وأكبر مكسب من حيث النقاط، وذلك بعد بلوغه نهائي أمم أفريقيا وتحقيقه صعوداً تاريخياً لمونديال السيدات وتسجيله سلسلة مذهلة من الانتصارات في هذه البطولة وتصفيات الألعاب الأولمبية، حيث حصد 158.44 نقطة، محققاً رقماً قياسياً غير مسبوق.

كما حققت منتخبات أخرى من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد الأوروبي (يويفا) واتحاد أوقيانوسيا تقدماً ملحوظاً، إذ تقدمت الكاميرون، بطلة أفريقيا الجديدة، للمركز 62 عالمياً، لتقفز تسعة مراكز، شأنها شأن تنزانيا، التي تقدمت 11 مركزاً لتصبح في المركز 111، وبوركينا فاسو، التي باتت في المركز 109، لتصعد 9 مراكز.

وينطبق الأمر ذاته أيضاً على منتخب فانواتو، الذي تقدم 8 مراكز ليصبح في المركز 100 عالمياً، في حين حققت سلوفينيا أفضل ترتيب في تاريخها على غرار مالاوي، بعدما صارت في المركز الـ36 عالمياً.

وشهد التصنيف أيضاً تراجعاً كبيراً لعدد من منتخبات «كاف»، وفي مقدمتها ثلاثة منتخبات، كان أبرزها المنتخب المصري، الذي بات في المركز الـ113 عالمياً، ليتراجع 14 مركزاً، بعدما ودع كأس الأمم الأفريقية للسيدات عقب خسارته في مبارياته الثلاث بمرحلة المجموعات، محققاً أكبر تراجع من حيث المراكز في هذا التحديث الأخير.

كما تراجع منتخب زيمبابوي تسعة مراكز ليصبح في المركز الـ136 عالمياً، فيما تواجد منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الـ114، بعد تراجعه 8 مراكز.