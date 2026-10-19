«الدوري الإيطالي»: مونزا يقسو على كالياري برباعية

حقق مونزا فوزاً عريضاً على ضيفه كالياري بنتيجة 4-صفر، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

اكتفى مونزا بهدف في شباك منافسه بالشوط الأول، سجله إيدي كواديو في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، أضاف أصحاب الأرض ثلاثة أهداف، أحرزها جوستافو فاريلا «ثنائية»، وجاي روبنسون في الدقائق 47 و66 و79.

بهذه النتيجة يواصل مونزا صحوته، حيث حقق فوزين وتعادل في آخر خمس جولات، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويرتقي للمركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

أما كالياري فقد تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز السابع، بعدما تلقى الخسارة الثانية في مشواره ببطولة الدوري.