«أفينيو كابيتال» تتصدر سباق الاستحواذ على حصة في حقوق بث الدوري الإيطالي

قال شخصان مطلعان لـ«رويترز» إن شركة «أفينيو كابيتال» للاستثمار المباشر هي أبرز جهة قدَّمت عرضاً للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة التي ستمتلك حقوق البث الإعلامي الدولي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وتدرس رابطة الدوري بيع حصة في شركة ستتولى حقوق البث الدولي والرعاية والمراهنات الخاصة بها، وقد تلقت الشهر الماضي العروض النهائية من شركات الاستثمار المباشر.

وقال المصدران إن أندية الدوري الإيطالي اجتمعت يوم الجمعة لإجراء مراجعة أولية للعروض.

وأوضح المصدران أن شركة «أفينيو كابيتال» التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، تستهدف الحصول على حصة تبلغ 10 في المائة في الشركة الإعلامية مقابل 320 مليون يورو، وهو ما يرفع التقييم الإجمالي للمشروع إلى 3.2 مليار يورو.

وقال أحد هذين المصدرين إن شركة «أفينيو كابيتال» تتصدر السباق، رغم أن بعض المنافسين عرضوا دفع مبالغ أكبر، وذلك لأن عرضها يأتي في صورة استثمار في الأسهم العادية، دون توفير الضمانات المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية التي يسعى إليها بعض المنافسين.

وأضاف المصدر أن شركتَي «كارلايل» و«نيكستاليا»، اللتين تعاونتا لتقديم عرض مشترك، عرضتا نحو 650 مليون يورو مقابل حصة تبلغ نحو 17 في المائة، مما يقدِّر قيمة المشروع بنحو 3.75 مليار يورو.

وقال المصدران إن عرض «أفينيو كابيتال» سيخضع لدراسة أكثر تفصيلاً من الأندية خلال الأسابيع المقبلة، وأشارا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الأمر.

ورفضت «أفينيو كابيتال» ورابطة الدوري الإيطالي وشركتا «كارلايل» و«نيكستاليا» التعليق.

وتتطلب أي صفقة دعم ما لا يقل عن 14 من 20 نادياً في الدوري الإيطالي.

وواجه الدوري الإيطالي الذي يضم أندية من أبرزها إنتر ميلان ويوفنتوس وميلان ونابولي صعوبات في بيع حقوقه الإعلامية في الخارج، في السنوات القليلة الماضية، مع تراجع اهتمام شركات البث بسبب جدول المباريات المزدحم الذي تهيمن عليه بطولة دوري أبطال أوروبا الموسعة، وشعبية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحقق وحدة الإعلام الدولية التابعة لرابطة الدوري الإيطالي مبيعات تبلغ نحو 250 مليون يورو سنوياً، وهو جزء ضئيل من المبيعات التي تحققها بطولتا الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني؛ حسب بيانات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).