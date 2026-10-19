طلاق الأوكرانية سفيتولينا والفرنسي مونفيس

أعلنت نجمة كرة المضرب الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، الاثنين، طلاقها من الفرنسي غايل مونفيس، المعتزل رسمياً اللعبة منذ الخامس من الشهر الحالي، بعد 5 أعوام من الزواج.

وكتبت سفيتولينا، على «إنستغرام»: «إنه أصعب شيء اضطررت يوماً إلى مشاركته»، في رسالة مطوَّلة أرفقتها بصورةٍ تجمعها بمونفيس الذي ارتبطت به منذ عام 2018، وتزوجته عام 2021.

ولسفيتولينا ومونفيس طفلة اسمها سكاي تبلغ من العمر 4 أعوام.

وأضافت: «انتهى زواجنا، لكن عائلتنا لا تنتهي. سنبقى دائماً والدَيها، جنباً إلى جنب، في كل مرحلة من حياتها».

غايل مونفيس (أ.ب)

وبات مونفيس (40 عاماً) معتزلاً كرة المضرب رسمياً منذ الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو التاريخ الذي أُدرج فيه على قائمة اللاعبين المعتزلين لدى الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب.

يأتي هذا الاعتزال المبكر رغم تلميحه سابقاً إلى رغبته في مواصلة اللعب حتى دورة باريس لماسترز الألف نقطة في القترة 2-8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ليتمكن من توديع كرة المضرب أمام الجمهور الفرنسي الذي طالما أشعل حماسته.

إيلينا سفيتولينا (أ.ف.ب)

وعلى المدى الأقرب، كان من المفترض أن يشارك المصنف السادس عالمياً سابقاً في دورة ليون (250 نقطة) التي انطلقت الاثنين، بعد حصوله على بطاقة دعوة، لكن المنظمين أعلنوا، الأربعاء الماضي، أنه لن يستخدم بطاقة الدعوة «لأسباب شخصية».

وفي منشورها على «إنستغرام»، تحدثت سفيتولينا عما فعلته الحرب في أوكرانيا بها «من الداخل»، وعن «الليالي البيضاء والشكوك والشعور بأنني أفقد نفسي تدريجياً».

وقالت الأوكرانية، البالغة 32 عاماً: «رأى غايل كل ذلك ولم يفلت يدي مطلقاً... ومع الوقت، أدركت أنني بحاجة إلى أن أجد نفسي من جديد، وأنني لم أكن قادرة على القيام بذلك داخل إطار زواجنا».