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مصدر لـ«الشرق الأوسط»: أبها يعيش حالة استثنائية مع «بيريجا»

لاعبو أبها في لقطة مرحة بعد المران الأخير (نادي أبها)
لاعبو أبها في لقطة مرحة بعد المران الأخير (نادي أبها)
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TT

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: أبها يعيش حالة استثنائية مع «بيريجا»

لاعبو أبها في لقطة مرحة بعد المران الأخير (نادي أبها)
لاعبو أبها في لقطة مرحة بعد المران الأخير (نادي أبها)

قال مصدر مطلع من داخل نادي أبها لـ«الشرق الأوسط»، إن تدريبات الفريق الكروي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الروح المعنوية بين اللاعبين في مؤشر إيجابي على تحسن الحالة العامة للمجموعة تحت قيادة المدرب الكرواتي تيو بيريجا الذي تم تعيينه مديراً فنياً جديداً، أواخر أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووفقاً للمصادر، فإن الأجواء التي سادت الحصة التدريبية عكست حالة من الارتياح النفسي والتفاعل الإيجابي بين اللاعبين، إلى جانب التنافس القوي والجدية في تنفيذ التدريبات، مشيرة إلى أن هذه الحالة تُعد من أبرز التحولات التي شهدتها المجموعة مقارنة بالفترة الماضية، التي تأثرت بتراجع النتائج وضغوط المنافسة.

وقرر بيريجا منح اللاعبين راحة، الأحد، عقب 4 أيام متتالية من التدريبات بدأت، الأربعاء الماضي، في خطوة قد تعكس حرص الجهاز الفني على الموازنة بين رفع الجاهزية البدنية، والحفاظ على الانتعاش الذهني والنفسي للاعبين.

ويأتي هذا التحسن في المناخ الداخلي للفريق في مرحلة يسعى خلالها المدرب الكرواتي إلى استعادة ثقة لاعبيه، وتخفيف الضغوط النفسية المصاحبة لغياب الانتصارات، مع المحافظة على روح المنافسة والانضباط داخل التدريبات.

ويستعد أبها لمواجهة الشباب في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن منافسات الدوري السعودي، وسط تطلعات إلى انعكاس الأجواء الإيجابية على أداء الفريق، الذي يبحث عن انتصاره الأول هذا الموسم.

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الرياضة رياضة سعودية

جدة تزف أبطال «الرالي»... والراجحي يحلق بالصدارة

محافظ جدة والأمير خالد بن سلطان لحظة تتويج الأبطال (الشرق الأوسط)
محافظ جدة والأمير خالد بن سلطان لحظة تتويج الأبطال (الشرق الأوسط)
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جدة تزف أبطال «الرالي»... والراجحي يحلق بالصدارة

محافظ جدة والأمير خالد بن سلطان لحظة تتويج الأبطال (الشرق الأوسط)
محافظ جدة والأمير خالد بن سلطان لحظة تتويج الأبطال (الشرق الأوسط)

حسم السائق السعودي يزيد الراجحي لقب رالي باها جدة 2026 للمرة السابعة في مسيرته، والخامسة على التوالي، بعدما أنهى منافسات الجولة الثانية من بطولة السعودية للباها في صدارة الترتيب العام، متقدماً على القطري ناصر العطية، بينما توّج محافظ جدة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي الفائزين، مساء السبت، بحضور الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأنهى الراجحي منافسات الرالي بزمن إجمالي بلغ ساعتين و23 دقيقة و55.7 ثانية، متفوقاً على العطية الذي حل ثانياً بفارق دقيقة واحدة و5.8 ثانية، بينما جاء صالح السيف في المركز الثالث بفارق 17 دقيقة و35.4 ثانية عن المتصدر.

وفي فئة «ألتيمت»، أحرز خلف الشمري المركز الأول بزمن إجمالي بلغ 3 ساعات و10 دقائق و40.5 ثانية، وجاء أحمد الشمري ثانياً، وعيادة الشمري ثالثاً.

أما فئة «ستوك»، فشهدت فوز عبد العزيز اليعيش بالمركز الأول بزمن بلغ 3 ساعات و49 دقيقة و0.7 ثانية، متقدماً على سالم القريني صاحب المركز الثاني، ومحمد عسيري الذي حل ثالثاً.

وفي فئة «تشالنجر»، انتزع صالح السيف المركز الأول بزمن إجمالي بلغ ساعتين و41 دقيقة و31.1 ثانية، بينما حلت دانية عقيل في المركز الثاني.

الراجحي انتزع صدارة السباق عن جدارة (الشرق الأوسط)

وشهدت فئة «سايد باي سايد» فوز حمد الحربي بالمركز الأول بزمن بلغ 3 ساعات و9 دقائق و32.3 ثانية، ثم مها الحملي في المركز الثاني، ومشاعل الهويش في المركز الثالث.

وعلى صعيد منافسات الدراجات النارية، أحرز الإماراتي محمد البلوشي المركز الأول بزمن إجمالي بلغ 3 ساعات و39 دقيقة و17.6 ثانية، متقدماً على مواطنه سلطان البلوشي الذي جاء ثانياً، بينما احتل إبراهيم الجارالله المركز الثالث.

وفي فئة الدراجات رباعية العجلات «كواد»، حقق هيثم التويجري المركز الأول بزمن إجمالي بلغ 4 ساعات و7 دقائق و54.1 ثانية، وجاء عبد الرحمن العبد اللطيف ثانياً، وبدر الحمدان ثالثاً.

وتنتقل منافسات بطولة السعودية للباها إلى منطقة القصيم، التي تستضيف الجولة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث يتجدد التنافس بين العطية والراجحي على لقب الموسم.

وكان العطية قد توّج بلقب رالي حائل الدولي، قبل أن يرد الراجحي بفوزه في جدة، لتصبح الجولة الختامية في القصيم حاسمة في تحديد هوية بطل الموسم.

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رالي رياضة سباق السيارات السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: أبها يعيش حالة استثنائية مع «بيريجا»

لاعبو أبها في لقطة مرحة بعد المران الأخير (نادي أبها)
لاعبو أبها في لقطة مرحة بعد المران الأخير (نادي أبها)
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TT

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: أبها يعيش حالة استثنائية مع «بيريجا»

لاعبو أبها في لقطة مرحة بعد المران الأخير (نادي أبها)
لاعبو أبها في لقطة مرحة بعد المران الأخير (نادي أبها)

قال مصدر مطلع من داخل نادي أبها لـ«الشرق الأوسط»، إن تدريبات الفريق الكروي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الروح المعنوية بين اللاعبين في مؤشر إيجابي على تحسن الحالة العامة للمجموعة تحت قيادة المدرب الكرواتي تيو بيريجا الذي تم تعيينه مديراً فنياً جديداً، أواخر أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووفقاً للمصادر، فإن الأجواء التي سادت الحصة التدريبية عكست حالة من الارتياح النفسي والتفاعل الإيجابي بين اللاعبين، إلى جانب التنافس القوي والجدية في تنفيذ التدريبات، مشيرة إلى أن هذه الحالة تُعد من أبرز التحولات التي شهدتها المجموعة مقارنة بالفترة الماضية، التي تأثرت بتراجع النتائج وضغوط المنافسة.

وقرر بيريجا منح اللاعبين راحة، الأحد، عقب 4 أيام متتالية من التدريبات بدأت، الأربعاء الماضي، في خطوة قد تعكس حرص الجهاز الفني على الموازنة بين رفع الجاهزية البدنية، والحفاظ على الانتعاش الذهني والنفسي للاعبين.

ويأتي هذا التحسن في المناخ الداخلي للفريق في مرحلة يسعى خلالها المدرب الكرواتي إلى استعادة ثقة لاعبيه، وتخفيف الضغوط النفسية المصاحبة لغياب الانتصارات، مع المحافظة على روح المنافسة والانضباط داخل التدريبات.

ويستعد أبها لمواجهة الشباب في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن منافسات الدوري السعودي، وسط تطلعات إلى انعكاس الأجواء الإيجابية على أداء الفريق، الذي يبحث عن انتصاره الأول هذا الموسم.

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الدوري السعودي السعودية
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المنتخب السعودي يستأنف تدريباته الأحد استعداداً لمواجهة أوزبكستان الثلاثاء

منح لاعبي «الأخضر» راحة السبت في العاصمة القطرية الدوحة (الاتحاد السعودي)
منح لاعبي «الأخضر» راحة السبت في العاصمة القطرية الدوحة (الاتحاد السعودي)
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المنتخب السعودي يستأنف تدريباته الأحد استعداداً لمواجهة أوزبكستان الثلاثاء

منح لاعبي «الأخضر» راحة السبت في العاصمة القطرية الدوحة (الاتحاد السعودي)
منح لاعبي «الأخضر» راحة السبت في العاصمة القطرية الدوحة (الاتحاد السعودي)

منح اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، لاعبي «الأخضر» يوماً حراً في العاصمة القطرية الدوحة، السبت، عقب فوزهم على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2، الجمعة، ضمن معسكرهم الإعدادي المقام خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

وفضّل دونيس إراحة لاعبيه من التدريبات، وإتاحة الفرصة أمامهم لقضاء جولة حرة في الدوحة، على أن يعودوا مساء السبت إلى مقر إقامة البعثة، تمهيداً لاستكمال البرنامج الإعدادي للمواجهة الودية الثانية أمام أوزبكستان.

ويستأنف المنتخب السعودي تدريباته مساء الأحد، عند الساعة السادسة والنصف، على ملعب «الإرسال» في الدوحة، بحصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام، يواصل خلالها الجهاز الفني تحضيراته للمواجهة الأخيرة في المعسكر.

ويختتم «الأخضر» معسكره الثلاثاء المقبل بملاقاة منتخب أوزبكستان على استاد «خليفة بن حمد»، ملعب نادي السد، في ثاني تجاربه الودية خلال فترة التوقف الدولي.

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