مصدر لـ«الشرق الأوسط»: أبها يعيش حالة استثنائية مع «بيريجا»

قال مصدر مطلع من داخل نادي أبها لـ«الشرق الأوسط»، إن تدريبات الفريق الكروي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الروح المعنوية بين اللاعبين في مؤشر إيجابي على تحسن الحالة العامة للمجموعة تحت قيادة المدرب الكرواتي تيو بيريجا الذي تم تعيينه مديراً فنياً جديداً، أواخر أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووفقاً للمصادر، فإن الأجواء التي سادت الحصة التدريبية عكست حالة من الارتياح النفسي والتفاعل الإيجابي بين اللاعبين، إلى جانب التنافس القوي والجدية في تنفيذ التدريبات، مشيرة إلى أن هذه الحالة تُعد من أبرز التحولات التي شهدتها المجموعة مقارنة بالفترة الماضية، التي تأثرت بتراجع النتائج وضغوط المنافسة.

وقرر بيريجا منح اللاعبين راحة، الأحد، عقب 4 أيام متتالية من التدريبات بدأت، الأربعاء الماضي، في خطوة قد تعكس حرص الجهاز الفني على الموازنة بين رفع الجاهزية البدنية، والحفاظ على الانتعاش الذهني والنفسي للاعبين.

ويأتي هذا التحسن في المناخ الداخلي للفريق في مرحلة يسعى خلالها المدرب الكرواتي إلى استعادة ثقة لاعبيه، وتخفيف الضغوط النفسية المصاحبة لغياب الانتصارات، مع المحافظة على روح المنافسة والانضباط داخل التدريبات.

ويستعد أبها لمواجهة الشباب في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن منافسات الدوري السعودي، وسط تطلعات إلى انعكاس الأجواء الإيجابية على أداء الفريق، الذي يبحث عن انتصاره الأول هذا الموسم.