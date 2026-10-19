«إن بي إيه»: إصابة الأسترالي بن سيمونز بتمزق في وتر أخيل خلال التدريب

تعرضت عودة الأسترالي بن سيمونز إلى دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لانتكاسة قاسية، الأحد، بعدما أعلن ناديه ساكرامنتو كينغز إصابته بتمزق في وتر أخيل الأيمن خلال التدريب.

وقال كينغز في بيان: «أصيب بن سيمونز، لاعب ساكرامنتو كينغز، خلال مناورة تدريبية مباشرة في حصة الأحد. وأظهر التصوير بالرنين المغناطيسي وجود تمزق في وتر أخيل الأيمن. وسيخضع سيمونز لعملية جراحية. وستقدَّم مستجدات إضافية عند الاقتضاء».

وكان سيمونز غاب عن الموسم الماضي بسبب مشكلات متكررة في الظهر، لكنه وافق في سبتمبر (أيلول) الماضي على عقد لمدة عام واحد مع كينغز.

واختار فيلادلفيا سفنتي سيكسرز اللاعب البالغ 30 عاماً في المركز الأول في درافت الدوري عام 2016، لكنه غاب عن موسم 2016 - 2017 بسبب كسر في القدم اليمنى.

نال جائزة أفضل لاعب صاعد عام 2018، لكن مسيرته التي عرقلتها الإصابات مع فيلادلفيا انتهت بطريقة متوترة عام 2022، وكانت آخر مشاركة له في الدوري مطلع عام 2025 عندما لعب احتياطياً مع لوس أنجليس كليبرز.

وبلغت معدلات سيمونز خلال 8 مواسم في الدوري 13.1 نقطة و7.4 متابعات و7.2 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة، وسجل أفضل أرقامه مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز قبل أن يغيب عن موسم 2021 - 2022، ثم ينتقل إلى بروكلين نتس حيث عانى من تراجع مستواه، قبل أن يستغني عنه النادي عام 2025، فأكمل الموسم مع كليبرز.

وكان سيمونز عزز اهتمام الأندية به في أغسطس (آب) بعد معسكر تدريبي قوي مع المنتخب الأسترالي.

وأنهى كينغز الموسم الماضي بسجل 22 انتصاراً مقابل 60 هزيمة. ولم يبلغ الأدوار الإقصائية سوى مرة واحدة منذ عام 2006، عندما خرج على يد غولدن ستايت في الدور الأول عام 2023.