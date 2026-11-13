«إن بي إيه»: إيقاف سمارت لاعب روكتس ثلاث مباريات «بسبب لكمة»

دافع مورغان روجرز، الخميس، عن التزام كول بالمر باللعب مع منتخب إنجلترا لكرة القدم، مؤكداً أن مزاعم عدم رغبة زميله في تشيلسي في اللعب للمنتخب الوطني «مجرد كذب» و«هراء».

واستدعي بالمر، الذي استبعد من تشكيلة إنجلترا التي شاركت في كأس العالم 2026 بعد أن أثرت إصابة مستمرة في الفخذ على مستواه، للمشاركة أمام إسبانيا والتشيك وكرواتيا ضمن مباريات دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول).

ومع ذلك، اضطر إلى الانسحاب بسبب تكرار الإصابة، إذ قال توخيل إن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً «يضيع الكثير من الفرص»، ثم استبعده من التشكيلة لمباريات هذا الشهر.

وقال روجرز الذي سجل الهدف الأول في فوز إنجلترا 2-1 على كرواتيا الخميس في ويمبلي، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)؛ رداً على سؤال حول استبعاد بالمر: «إنه يريد أن يكون هنا. كان يرغب في أن يتم استدعاؤه، وكان يريد أن يأتي ويمثل بلده كما فعل دائماً».

وأضاف: «كان بالمر يمر بفترة صعبة جداً بسبب إصاباته العام الماضي ولم يكن يشعر بأنه في كامل لياقته على أرض الملعب، لذلك فهو يريد أن يكون هنا ويريد أن يقدم أفضل ما لديه. لكنه يجب أن يراعي حالته البدنية أيضاً. إنه يريد أن يلعب لمدة 10 أو 15 عاماً، لذا عليه أن يعتني بنفسه. وإذا كان عليه أن يراعي مصلحته على المدى القصير من أجل الصالح العام، فعليه أن يفعل ذلك، ويجب أن ندعمه بشكل كامل».

وتابع: «لا علاقة للأمر بإنجلترا أو بعدم الرغبة في اللعب مع المنتخب. من السخيف حقاً أن يشكك الناس في شخص يريد اللعب لمنتخب بلاده. هذه كذبة».

وقال توخيل في مؤتمره الصحافي عقب المباراة إنه «لا بأس على الإطلاق» بأن يدافع روجرز عن بالمر.

وأضاف المدرب الألماني: «إنه زميله وصديقه. كنت سعيداً جداً بالالتزام العاطفي والبدني الذي أظهره مورغان. لقد كان لاعبنا الأبرز اليوم».

وتتوجه إنجلترا بعد ذلك إلى مدريد لمواجهة إسبانيا، حاملة لقب كأس العالم 2026، الأحد في مباراتها الأخيرة ضمن مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.