«إن بي إيه»: إيقاف سمارت لاعب روكتس ثلاث مباريات «بسبب لكمة»

أوقفت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الخميس صانع ألعاب هيوستن روكتس ماركوس سمارت ثلاث مباريات على خلفية توجيهه لكمة إلى اللاعب النيجيري لغولدن ستايت ووريرز، تشارلز باسي خلال مباراة الفريقين الأربعاء.
وجاءت الحادثة خلال مشادة وقعت في الربع الثالث من المباراة التي حسمها روكتس على أرضه أمام ووريرز 115-108، إذ وجّه سمارت لكمة لامست أنف باسي. وطرد سمارت على أثر الواقعة قبل أن تقرر الرابطة الخميس فرض عقوبة إضافية بحقه.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات كرة السلة في الرابطة جيمس جونز في بيان: «أُوقف ماركوس سمارت، صانع ألعاب هيوستن روكتس، ثلاث مباريات من دون أجر، بسبب توجيهه لكمة أصابت وجه لاعب الارتكاز في غولدن ستايت ووريرز تشارلز باسي».
وسيبدأ سمارت تنفيذ عقوبة الإيقاف اعتباراً من الجمعة عندما يستضيف روكتس نظيره يوتا جاز.
ويخوض سمارت (32 عاماً) موسمه الثالث عشر في الدوري الأميركي بعدما انضم إلى روكتس في يوليو (تموز) الماضي بصفته لاعباً حراً.
وكان سمارت قد تُوّج بجائزة أفضل لاعب دفاعي في الدوري عام 2022.