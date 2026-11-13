أوباميكانو يغادر معسكر فرنسا «لأسباب شخصية»

تضاعفت أزمة المنتخب الفرنسي لكرة القدم الذي يعاني من فقدان عدد كبير من لاعبيه خلال فترة التوقف الدولي الحالية بسبب الإصابة.

وفقد منتخب فرنسا لاعباً هاماً آخر من صفوفه، بعدما رحل دايو أوباميكانو عن معسكر الفريق عقب الخسارة 1 - 3 أمام إيطاليا، على ملعب (سان سيرو) بمدينة ميلانو، مساء الخميس، ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن المنتخب الفرنسي، الجمعة، أن مدافع بايرن ميونيخ الألماني حصل على إذن من المدرب زين الدين زيدان للعودة إلى ميونيخ لأسباب «شخصية».

وكان بيو إسبوزيتو قد أحرز هدفين، الخميس، ليقود إيطاليا لتحقيق انتصار ثمين على فرنسا، وهو أول فوز للمنتخب الأزرق بملعبه على «الديوك» منذ 64 عاماً، كما تعد هذه هي الهزيمة الأولى لزيدان منذ توليه قيادة المنتخب الفرنسي خلفاً لديدييه ديشان عقب نهائيات كأس العالم الأخيرة في صيف العام الحالي.

وبهذا الفوز، تصدرت إيطاليا ترتيب المجموعة الأولى بالمستوى الأول للمسابقة القارية، متفوقة على فرنسا، صاحبة المركز الثاني، المتساوية معها في الرصيد نفسه، بفارق الأهداف، ومن المقرر أن يستضيف فريق زيدان نظيره التركي، الأحد.

ويواجه زيدان سلسلة متتالية من الإصابات، فقد غاب هذا الأسبوع كل من مهاجم إنتر ميلان الإيطالي ماركوس تورام، ومدافع يوفنتوس الإيطالي بيير كالولو، لينضما إلى قائمة طويلة من اللاعبين الغائبين سابقاً، وهم: ويليام ساليبا، وجولز كوندي، وماكسينس لاكروا، ومانو كونيه، وعثمان ديمبيلي، وإستيبان لوبول.

أما النجم كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، فقد تقرر إراحته في مباراة إيطاليا، لكنه ربما يعود للمشاركة أمام تركيا.