«إن بي إيه»: كانينغهام يسجل 52 نقطة في فوز بيستونز... وبوكر يقود صنز للفوز على هورنتس

حقق كيد كانينغهام رقماً قياسياً شخصياً بتسجيل 52 نقطة، وقدم لزملائه 11 تمريرة حاسمة، ليقود ديترويت بيستونز للفوز 144-140 على مضيّفه واشنطن ويزاردز بعد وقتين إضافيين في مباراة أقيمت الليلة الماضية بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأصبح كانينغهام أول لاعب في تاريخ دوري السلة الأميركي يحرز 50 نقطة على الأقل ويقدم 10 تمريرات حاسمة أو أكثر في مباراة واحدة دون أي فقدان للكرة، وذلك منذ بدء رصد هذه الإحصائية بشكل فردي في موسم 1977-1978.

وأحرز كانينغهام 18 نقطة في الربع الرابع، ليساعد فريقه على إدراك التعادل والاحتكام إلى وقت إضافي، كما سجل 17 رمية حرة من أصل 18 محاولة.

وحقق أوسار تومسون ثلاثة أرقام مزدوجة بعدما أحرز 17 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة وقدم 11 تمريرة حاسمة، ليسهم في فوز بيستونز الثاني توالياً.

وكان تراي يانغ أفضل مسجلي واشنطن برصيد 37 نقطة و14 تمريرة حاسمة، فيما سجل أنتوني ديفيس 30 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة. وأضاف أليكس سار 30 نقطة أخرى لويزاردز الذي تلقى خسارته السادسة على التوالي.

ديفين بوكر قاد فينيكس لإسقاط هورنتس (أ.ف.ب)

من جهته سجل ديفين بوكر 30 نقطة، وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه، وقام بالاستحواذ على ثلاث كرات من الخصم، ليقود فريقه فينيكس صنز للفوز على ضيفه شارلوت هورنتس بنتيجة 101-96.

وحقق مايلز بريدجز الفوز في أول مواجهة له ضد فريقه السابق، ليواصل صنز انتصاراتهم، بعدما اقتنص فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، وذلك بعد بداية متعثرة شهدت تلقيه 5 هزائم في لقاءاته الستة الأولى.

كما أسهم ديلون بروكس بـ15 نقطة في المباراة، في حين أضاف كولين جيليسبي 13 نقطة لصالح صنز.

وأنهى بريدجز المباراة برصيد 11 نقطة و6 متابعات. وكان اللاعب، الذي اختير في المرتبة الثانية عشرة في «درافت» عام 2018، قد قضى مواسمه السبعة الأولى مع شارلوت، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الفريق تاريخياً، قبل انتقاله إلى فينيكس ضمن صفقة شملت انتقال جرايسون ألين ورويس أونيل إلى صفوف هورنتس.

ومن جانب هورنتس، أحرز كوبي وايت 21 نقطة، وأضاف زميله ناز ريد 16 نقطة، كما سجل ألين 14 نقطة، وأنهى كريستيان أندرسون اللقاء بـ13 نقطة.

وقبل 28 ثانية من النهاية، منح بوكر فريق فينيكس التقدم بنتيجة 97-91 بتسجيله رمية ثلاثية، لكن رويس أونيل نجح في تسجيل لعبة من أربع نقاط، بإحرازه رمية ثلاثية مع حصوله على رمية حرة إضافية بعد احتساب خطأ لمصلحته، ليقلص الفارق إلى نقطتين.

وفي اللحظات الحاسمة، أحرز بريدجز رميتين حرتين، وأضاف بوكر رميتين أخريين بعد خطف الكرة، ليحافظ صنز على تفوقهم حتى النهاية.

وكان بوكر قد سجل 13 نقطة في الربع الأول ليمنح فينيكس التقدم بنتيجة 28-22، ثم وسع صنز الفارق إلى 48-31 في منتصف الربع الثاني، لكن شارلوت عاد بقوة في نهاية هذا الربع، مقلصاً الفارق إلى 55-50 بفضل رمية ثلاثية من ألين.

ويحل شارلوت هورنتس ضيفاً على لوس أنجليس كليبرز، مساء الأحد بالتوقيت المحلي، بينما يلعب فينيكس صنز مع ضيفه لوس أنجليس ليكرز في اليوم ذاته.

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت في الجولة نفسهفا في اليوم ذاته عن فوز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على ضيفه تورونتو رابتورز بنتيجة 123-112، وديترويت بيستونز على مضيّفه واشنطن ويزاردز 144-140، ومينيسوتا تمبروولفرز على ضيفه دالاس مافريكس 133-94.