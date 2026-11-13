إيرانيات يتحدين القيود ويخترن ملابسهن بحرية

في متجرها وسط طهران، تبيع باريا سنياري بلوزات قصيرة تكشف البطن وتنانير قصيرة، باتت كثيرات من الإيرانيات يرتدينها في الأماكن العامة، لكنها لا تزال تضع المعاطف الطويلة في الواجهة، تجنباً للمتاعب مع السلطات.

وطوال عقود، كانت زبونات المتجر في الغالب نساء اعتدن اللباس المحتشم الذي تفرضه قواعد صارمة مطبقة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وتشمل تغطية الرأس والعنق، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

أما اليوم، فتكيّف التاجرة البالغة 47 عاماً معروضاتها لجذب زبونات أصغر سناً يُقبلن على حرية أكبر في اختيار ملابسهن، رغم القيود القانونية القائمة.

وتقول: «لم يعد بإمكاننا إجبار هذا الجيل الجديد على ارتداء الحجاب. إنهم يريدون أن يكونوا أحراراً».

إيرانية تمر بجانب لوحة تحمل العلم الإيراني في أحد شوارع طهران الاثنين 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وصار الالتزام بقواعد الحجاب متقطعاً منذ احتجاجات 2022، التي أعقبت وفاة مهسا أميني في أثناء احتجازها بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس.

لكن التحول في ملابس النساء بات أوضح مع ازدياد الضغوط السياسية والاقتصادية الناجمة عن الحروب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ومع احتجاجات على غلاء المعيشة بلغت ذروتها في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ولم يعد لباس النساء في الشارع، خصوصاً في طهران، يقتصر على التخلي عن غطاء الرأس؛ فقد امتد إلى البلوزات القصيرة والقمصان بلا أكمام والجينز الممزق والتنانير القصيرة.

غير أن هامش الحرية الآخذ في الاتساع لم يصل بعد إلى واجهة سنياري، وتقول: «لا يمكننا عرض الجينز الممزق، ولا إلباس دمى العرض تنانير قصيرة جداً. نأمل أن تُرفع هذه القيود بطريقة ما في نهاية المطاف».

«سلوك غير طبيعي»

ورغم التحول في الشوارع، فلا تزال قواعد الحجاب الإلزامي سارية، وتلقى الأعراف الجديدة مقاومة شديدة من المحافظين.

ودخل «مجلس خبراء القيادة» على خط الملف، وربط في بيانه، الخميس، «ترويج الانحرافات الاجتماعية، لا سيما في مجال العفاف والحجاب»، بما سماه «سعي الأعداء إلى انهيار المجتمع من الداخل»، وطالب الأجهزة المعنية بأن «تؤدي واجباتها القانونية».

إيرانية تحمل كلبها الأليف في أثناء التسوق في أحد شوارع طهران المزدحمة في 25 أبريل 2026 وسط تغيرات ملحوظة في أنماط ملابس النساء (أ.ف.ب)

وقال ممثل المرشد الإيراني وخطيب جمعة مشهد أحمد علم الهدى إن «السفور في البلاد يتحول إلى عُرف». وأضاف: «في وقت يقاتل فيه مقاتلونا على الجبهة، يريد العدو أن ينتزع منا كل شيء من الداخل». ودعا الأجهزة الحكومية إلى «مكافحة السفور ومنعه»، ووصفه بأنه «مخالفة للقانون». وطالب ممثل المرشد الإيراني وخطيب جمعة شيراز أبو الفضل رضوي أردكاني المؤسسات والدوائر الحكومية والمصارف والشركات بإلزام موظفيها بقواعد الحجاب.

وأعلنت إيران، الثلاثاء، توقيف عدد من الأشخاص وسط طهران بتهمة «الترويج لخلع الحجاب والتعري في الأماكن العامة»، بعدما دعا رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي إلى التحرك ضد ما سماه «سلوكاً غير طبيعي» في الشوارع.

وقالت النيابة العامة في طهران إن الموقوفين مرتبطون بـ«تيارات منظمة لترويج خلع الحجاب» في شارع إيرانشهر وسط العاصمة، وإن التعامل القضائي معها مستمر بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.

وكان المدعي العام في طهران علي صالحي قد طالب، أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، الأجهزة الاستخباراتية و«الحرس الثوري» بتحديد ما سماها «العصابات المنظمة لترويج الفساد» والتعامل معها. وحذّر المديرين الحكوميين من «التقصير»، وقال إن 28 جهازاً تنفيذياً يتحمل مسؤوليات قانونية في هذا الملف، وطلب من هيئة التفتيش مراجعة أدائها خلال شهر، وهدد بملاحقة «الجهة المانحة للترخيص والشخص المخالف» قانونياً في حال «خرق الأعراف» في الأماكن العامة.

وأقامت النيابة دعوى ضد منظمي معرض «آرت فير طهران» الفني، وأغلقت حسابهم على مواقع التواصل، بعد انتشار صور لنساء من دون حجاب في المعرض الذي أقيم في مجمع «إيران مول».

إيرانيات يمررن أمام لوحة دعائية ضخمة مناهضة للرئيس الأميركي دونالد ترمب في ميدان انقلاب (الثورة) وسط طهران يوم الاثنين (إ.ب.أ)

ووصفت صحيفة «كيهان» المحافظة المتشددة، الأسبوع الماضي، خلع الحجاب بأنه «سلاح مدمر» يستخدمه أعداء إيران في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وكتب حسين شريعتمداري، ممثل المرشد في «كيهان»، أن «مواجهة كشف الحجاب جزء حاسم من الحرب». وقال إن «العدو هُزم في المواجهة العسكرية مع إيران الإسلامية»، وإنه يخوض حربه في الساحتين الاقتصادية والثقافية «مع التركيز خصوصاً على نشر ظاهرة السفور»، مستنداً إلى ما وصفها بـ«وثائق لا يمكن إنكارها».

وقال النائب حسن علي أخلاقي أميري إن الحديث عن التخلي عن قوانين الحجاب «كاذب تماماً»، ودعا إلى إجراءات لتطبيقها.

لكن نيوشا، وهي اسم مستعار لامرأة في السابعة والخمسين تعمل في متجر مجوهرات، ترى أن السلطات تبدو كأنها تغض الطرف أكثر فأكثر عن ملابس النساء، تفادياً لاحتجاجات واسعة واضطرابات كتلك التي شهدتها البلاد عام 2022.

وتقول: «منحت السلطات الناس قليلاً من الحرية الإضافية في الوقت الحالي، حتى لا يثيروا ضجة، ويلزموا أماكنهم، ويقولوا: حسناً، كل شيء على ما يرام، كل شيء رائع».

وتخرج نيوشا هذه الأيام عادةً من دون غطاء للرأس، لكنها تحرص على وضعه حيث يُتوقع ذلك. وقالت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» وهي تسير في وسط طهران: «الآن مثلاً لا أرتديه، لأنني أرى نساء أخريات من دون حجاب. لكن إذا ذهبت إلى مكان أرى أن عليّ فيه الالتزام بقواعد الحجاب، فلا بد أن ألتزم. لا أحد يعرف، قد يوقفونك فجأة ويضايقونك».

وظهرت ممثلات بارزات من دون الحجاب الإلزامي، بينهن نكار جواهريان وسحر دولتشاهي وكوهر خيرانديش، في مراسم عزاء لاعب المنتخب الإيراني السابق حميد علي دوستي، والد الممثلة ترانه علي دوستي، في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) بمسجد في غرب طهران. ونشرت وسائل الإعلام الرسمية، ومنها وكالة «إرنا»، صور الرجال الحاضرين فقط.

إيرانية تحمل صورة المرشد مجتبى خامنئي خلال إحياء الذكرى الـ47 لاقتحام السفارة الأميركية في طهران الأربعاء (رويترز)

وتساءل خطيب في أحد التجمعات الليلية التي ينظمها أنصار المرشد الإيراني في طهران: «بأي حق دخلت ترانه علي دوستي الملعب من دون حجاب؟».

الحذر مستمر

وأضاف علي رضا، وهو صاحب متجر ملابس يبلغ 42 عاماً، ويعمل في المهنة منذ 29 عاماً، قمصاناً ومعاطف أقصر إلى معروضاته، لكنه أبقى على المعاطف الطويلة.

ويقول: «بعض النساء لا يزلن يرتدين المعاطف الطويلة؛ لأن معتقداتهن الإسلامية أكثر محافظة. الأمر يتوقف فعلاً على الذوق والقناعات الشخصية».

ولا يمانع علي رضا تخفيف القيود، لكنه يرى أن «الحجاب الإسلامي ومعايير الاحتشام اللائقة يجب أن تُراعى»، وأن على الناس تجنب «الملابس الكاشفة».

وفي شمال طهران، تقول مريم، مصممة الأزياء البالغة 38 عاماً التي تبيع تصاميمها عبر الإنترنت، إن ارتداء «ما يحلو لك» صار أسهل، لكنها تبقى حذرة في طريقة عرض أعمالها على متابعيها في «إنستغرام».

فهي تنشر صور تصاميمها، ومنها فساتين سهرة كاشفة وتنانير قصيرة وسراويل ضيقة، في منشورات متعددة الصور، وتؤخر صور العارضات إلى الشرائح اللاحقة من دون إظهار وجوههن، وتكتب منشوراتها بالإنجليزية لتوحي بأن الصفحة ليست محلية.

مصممة الأزياء الإيرانية مريم (38 عاماً) داخل معرضها للملابس في شمال طهران في 27 أكتوبر 2026 حيث تبيع تصاميمها عبر الإنترنت (أ.ف.ب)

وتقول: «بالطبع، أخشى أن تستجوبني السلطات. هذه القيود لا تزال موجودة. لا يمكننا أن نكون متأكدين من أن كل شيء أصبح على ما يرام تماماً».

وقال مستشار الرئيس الإيراني لشؤون رجال الدين علي عماد، أواخر أكتوبر، إن «مسألة الحجاب والإدمان والإسراف في المجتمع الإيراني يجب أن تُحل»، وإن «الناس يتوقعون أن نخرج من هذه الظروف ببُعد نظر وعقلانية»، بحسب وكالة «إيسنا».