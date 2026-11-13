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شؤون إقليمية

إيرانيات يتحدين القيود ويخترن ملابسهن بحرية

المحافظون يربطون الحجاب بالحرب… والنيابة تطالب «الحرس الثوري» بالتدخل... و«خبراء القيادة» حذّر من «انهيار المجتمع من الداخل»

إيرانيات يسِرن في أحد شوارع طهران المزدحمة وسط تغيرات ملحوظة في أنماط ملابس النساء 25 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
إيرانيات يسِرن في أحد شوارع طهران المزدحمة وسط تغيرات ملحوظة في أنماط ملابس النساء 25 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
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إيرانيات يتحدين القيود ويخترن ملابسهن بحرية

إيرانيات يسِرن في أحد شوارع طهران المزدحمة وسط تغيرات ملحوظة في أنماط ملابس النساء 25 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
إيرانيات يسِرن في أحد شوارع طهران المزدحمة وسط تغيرات ملحوظة في أنماط ملابس النساء 25 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

في متجرها وسط طهران، تبيع باريا سنياري بلوزات قصيرة تكشف البطن وتنانير قصيرة، باتت كثيرات من الإيرانيات يرتدينها في الأماكن العامة، لكنها لا تزال تضع المعاطف الطويلة في الواجهة، تجنباً للمتاعب مع السلطات.

وطوال عقود، كانت زبونات المتجر في الغالب نساء اعتدن اللباس المحتشم الذي تفرضه قواعد صارمة مطبقة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وتشمل تغطية الرأس والعنق، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

أما اليوم، فتكيّف التاجرة البالغة 47 عاماً معروضاتها لجذب زبونات أصغر سناً يُقبلن على حرية أكبر في اختيار ملابسهن، رغم القيود القانونية القائمة.

وتقول: «لم يعد بإمكاننا إجبار هذا الجيل الجديد على ارتداء الحجاب. إنهم يريدون أن يكونوا أحراراً».

إيرانية تمر بجانب لوحة تحمل العلم الإيراني في أحد شوارع طهران الاثنين 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وصار الالتزام بقواعد الحجاب متقطعاً منذ احتجاجات 2022، التي أعقبت وفاة مهسا أميني في أثناء احتجازها بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس.

لكن التحول في ملابس النساء بات أوضح مع ازدياد الضغوط السياسية والاقتصادية الناجمة عن الحروب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ومع احتجاجات على غلاء المعيشة بلغت ذروتها في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ولم يعد لباس النساء في الشارع، خصوصاً في طهران، يقتصر على التخلي عن غطاء الرأس؛ فقد امتد إلى البلوزات القصيرة والقمصان بلا أكمام والجينز الممزق والتنانير القصيرة.

غير أن هامش الحرية الآخذ في الاتساع لم يصل بعد إلى واجهة سنياري، وتقول: «لا يمكننا عرض الجينز الممزق، ولا إلباس دمى العرض تنانير قصيرة جداً. نأمل أن تُرفع هذه القيود بطريقة ما في نهاية المطاف».

«سلوك غير طبيعي»

ورغم التحول في الشوارع، فلا تزال قواعد الحجاب الإلزامي سارية، وتلقى الأعراف الجديدة مقاومة شديدة من المحافظين.

ودخل «مجلس خبراء القيادة» على خط الملف، وربط في بيانه، الخميس، «ترويج الانحرافات الاجتماعية، لا سيما في مجال العفاف والحجاب»، بما سماه «سعي الأعداء إلى انهيار المجتمع من الداخل»، وطالب الأجهزة المعنية بأن «تؤدي واجباتها القانونية».

إيرانية تحمل كلبها الأليف في أثناء التسوق في أحد شوارع طهران المزدحمة في 25 أبريل 2026 وسط تغيرات ملحوظة في أنماط ملابس النساء (أ.ف.ب)

وقال ممثل المرشد الإيراني وخطيب جمعة مشهد أحمد علم الهدى إن «السفور في البلاد يتحول إلى عُرف». وأضاف: «في وقت يقاتل فيه مقاتلونا على الجبهة، يريد العدو أن ينتزع منا كل شيء من الداخل». ودعا الأجهزة الحكومية إلى «مكافحة السفور ومنعه»، ووصفه بأنه «مخالفة للقانون». وطالب ممثل المرشد الإيراني وخطيب جمعة شيراز أبو الفضل رضوي أردكاني المؤسسات والدوائر الحكومية والمصارف والشركات بإلزام موظفيها بقواعد الحجاب.

وأعلنت إيران، الثلاثاء، توقيف عدد من الأشخاص وسط طهران بتهمة «الترويج لخلع الحجاب والتعري في الأماكن العامة»، بعدما دعا رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي إلى التحرك ضد ما سماه «سلوكاً غير طبيعي» في الشوارع.

وقالت النيابة العامة في طهران إن الموقوفين مرتبطون بـ«تيارات منظمة لترويج خلع الحجاب» في شارع إيرانشهر وسط العاصمة، وإن التعامل القضائي معها مستمر بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.

وكان المدعي العام في طهران علي صالحي قد طالب، أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، الأجهزة الاستخباراتية و«الحرس الثوري» بتحديد ما سماها «العصابات المنظمة لترويج الفساد» والتعامل معها. وحذّر المديرين الحكوميين من «التقصير»، وقال إن 28 جهازاً تنفيذياً يتحمل مسؤوليات قانونية في هذا الملف، وطلب من هيئة التفتيش مراجعة أدائها خلال شهر، وهدد بملاحقة «الجهة المانحة للترخيص والشخص المخالف» قانونياً في حال «خرق الأعراف» في الأماكن العامة.

وأقامت النيابة دعوى ضد منظمي معرض «آرت فير طهران» الفني، وأغلقت حسابهم على مواقع التواصل، بعد انتشار صور لنساء من دون حجاب في المعرض الذي أقيم في مجمع «إيران مول».

إيرانيات يمررن أمام لوحة دعائية ضخمة مناهضة للرئيس الأميركي دونالد ترمب في ميدان انقلاب (الثورة) وسط طهران يوم الاثنين (إ.ب.أ)

ووصفت صحيفة «كيهان» المحافظة المتشددة، الأسبوع الماضي، خلع الحجاب بأنه «سلاح مدمر» يستخدمه أعداء إيران في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وكتب حسين شريعتمداري، ممثل المرشد في «كيهان»، أن «مواجهة كشف الحجاب جزء حاسم من الحرب». وقال إن «العدو هُزم في المواجهة العسكرية مع إيران الإسلامية»، وإنه يخوض حربه في الساحتين الاقتصادية والثقافية «مع التركيز خصوصاً على نشر ظاهرة السفور»، مستنداً إلى ما وصفها بـ«وثائق لا يمكن إنكارها».

وقال النائب حسن علي أخلاقي أميري إن الحديث عن التخلي عن قوانين الحجاب «كاذب تماماً»، ودعا إلى إجراءات لتطبيقها.

لكن نيوشا، وهي اسم مستعار لامرأة في السابعة والخمسين تعمل في متجر مجوهرات، ترى أن السلطات تبدو كأنها تغض الطرف أكثر فأكثر عن ملابس النساء، تفادياً لاحتجاجات واسعة واضطرابات كتلك التي شهدتها البلاد عام 2022.

وتقول: «منحت السلطات الناس قليلاً من الحرية الإضافية في الوقت الحالي، حتى لا يثيروا ضجة، ويلزموا أماكنهم، ويقولوا: حسناً، كل شيء على ما يرام، كل شيء رائع».

وتخرج نيوشا هذه الأيام عادةً من دون غطاء للرأس، لكنها تحرص على وضعه حيث يُتوقع ذلك. وقالت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» وهي تسير في وسط طهران: «الآن مثلاً لا أرتديه، لأنني أرى نساء أخريات من دون حجاب. لكن إذا ذهبت إلى مكان أرى أن عليّ فيه الالتزام بقواعد الحجاب، فلا بد أن ألتزم. لا أحد يعرف، قد يوقفونك فجأة ويضايقونك».

وظهرت ممثلات بارزات من دون الحجاب الإلزامي، بينهن نكار جواهريان وسحر دولتشاهي وكوهر خيرانديش، في مراسم عزاء لاعب المنتخب الإيراني السابق حميد علي دوستي، والد الممثلة ترانه علي دوستي، في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) بمسجد في غرب طهران. ونشرت وسائل الإعلام الرسمية، ومنها وكالة «إرنا»، صور الرجال الحاضرين فقط.

إيرانية تحمل صورة المرشد مجتبى خامنئي خلال إحياء الذكرى الـ47 لاقتحام السفارة الأميركية في طهران الأربعاء (رويترز)

وتساءل خطيب في أحد التجمعات الليلية التي ينظمها أنصار المرشد الإيراني في طهران: «بأي حق دخلت ترانه علي دوستي الملعب من دون حجاب؟».

الحذر مستمر

وأضاف علي رضا، وهو صاحب متجر ملابس يبلغ 42 عاماً، ويعمل في المهنة منذ 29 عاماً، قمصاناً ومعاطف أقصر إلى معروضاته، لكنه أبقى على المعاطف الطويلة.

ويقول: «بعض النساء لا يزلن يرتدين المعاطف الطويلة؛ لأن معتقداتهن الإسلامية أكثر محافظة. الأمر يتوقف فعلاً على الذوق والقناعات الشخصية».

ولا يمانع علي رضا تخفيف القيود، لكنه يرى أن «الحجاب الإسلامي ومعايير الاحتشام اللائقة يجب أن تُراعى»، وأن على الناس تجنب «الملابس الكاشفة».

وفي شمال طهران، تقول مريم، مصممة الأزياء البالغة 38 عاماً التي تبيع تصاميمها عبر الإنترنت، إن ارتداء «ما يحلو لك» صار أسهل، لكنها تبقى حذرة في طريقة عرض أعمالها على متابعيها في «إنستغرام».

فهي تنشر صور تصاميمها، ومنها فساتين سهرة كاشفة وتنانير قصيرة وسراويل ضيقة، في منشورات متعددة الصور، وتؤخر صور العارضات إلى الشرائح اللاحقة من دون إظهار وجوههن، وتكتب منشوراتها بالإنجليزية لتوحي بأن الصفحة ليست محلية.

مصممة الأزياء الإيرانية مريم (38 عاماً) داخل معرضها للملابس في شمال طهران في 27 أكتوبر 2026 حيث تبيع تصاميمها عبر الإنترنت (أ.ف.ب)

وتقول: «بالطبع، أخشى أن تستجوبني السلطات. هذه القيود لا تزال موجودة. لا يمكننا أن نكون متأكدين من أن كل شيء أصبح على ما يرام تماماً».

وقال مستشار الرئيس الإيراني لشؤون رجال الدين علي عماد، أواخر أكتوبر، إن «مسألة الحجاب والإدمان والإسراف في المجتمع الإيراني يجب أن تُحل»، وإن «الناس يتوقعون أن نخرج من هذه الظروف ببُعد نظر وعقلانية»، بحسب وكالة «إيسنا».

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إيرانيات يتحدين القيود ويخترن ملابسهن بحرية

إيرانيات يسِرن في أحد شوارع طهران المزدحمة وسط تغيرات ملحوظة في أنماط ملابس النساء 25 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
إيرانيات يسِرن في أحد شوارع طهران المزدحمة وسط تغيرات ملحوظة في أنماط ملابس النساء 25 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT
TT

إيرانيات يتحدين القيود ويخترن ملابسهن بحرية

إيرانيات يسِرن في أحد شوارع طهران المزدحمة وسط تغيرات ملحوظة في أنماط ملابس النساء 25 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
إيرانيات يسِرن في أحد شوارع طهران المزدحمة وسط تغيرات ملحوظة في أنماط ملابس النساء 25 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

في متجرها وسط طهران، تبيع باريا سنياري بلوزات قصيرة تكشف البطن وتنانير قصيرة، باتت كثيرات من الإيرانيات يرتدينها في الأماكن العامة، لكنها لا تزال تضع المعاطف الطويلة في الواجهة، تجنباً للمتاعب مع السلطات.

وطوال عقود، كانت زبونات المتجر في الغالب نساء اعتدن اللباس المحتشم الذي تفرضه قواعد صارمة مطبقة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وتشمل تغطية الرأس والعنق، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

أما اليوم، فتكيّف التاجرة البالغة 47 عاماً معروضاتها لجذب زبونات أصغر سناً يُقبلن على حرية أكبر في اختيار ملابسهن، رغم القيود القانونية القائمة.

وتقول: «لم يعد بإمكاننا إجبار هذا الجيل الجديد على ارتداء الحجاب. إنهم يريدون أن يكونوا أحراراً».

إيرانية تمر بجانب لوحة تحمل العلم الإيراني في أحد شوارع طهران الاثنين 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وصار الالتزام بقواعد الحجاب متقطعاً منذ احتجاجات 2022، التي أعقبت وفاة مهسا أميني في أثناء احتجازها بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس.

لكن التحول في ملابس النساء بات أوضح مع ازدياد الضغوط السياسية والاقتصادية الناجمة عن الحروب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ومع احتجاجات على غلاء المعيشة بلغت ذروتها في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ولم يعد لباس النساء في الشارع، خصوصاً في طهران، يقتصر على التخلي عن غطاء الرأس؛ فقد امتد إلى البلوزات القصيرة والقمصان بلا أكمام والجينز الممزق والتنانير القصيرة.

غير أن هامش الحرية الآخذ في الاتساع لم يصل بعد إلى واجهة سنياري، وتقول: «لا يمكننا عرض الجينز الممزق، ولا إلباس دمى العرض تنانير قصيرة جداً. نأمل أن تُرفع هذه القيود بطريقة ما في نهاية المطاف».

«سلوك غير طبيعي»

ورغم التحول في الشوارع، فلا تزال قواعد الحجاب الإلزامي سارية، وتلقى الأعراف الجديدة مقاومة شديدة من المحافظين.

ودخل «مجلس خبراء القيادة» على خط الملف، وربط في بيانه، الخميس، «ترويج الانحرافات الاجتماعية، لا سيما في مجال العفاف والحجاب»، بما سماه «سعي الأعداء إلى انهيار المجتمع من الداخل»، وطالب الأجهزة المعنية بأن «تؤدي واجباتها القانونية».

إيرانية تحمل كلبها الأليف في أثناء التسوق في أحد شوارع طهران المزدحمة في 25 أبريل 2026 وسط تغيرات ملحوظة في أنماط ملابس النساء (أ.ف.ب)

وقال ممثل المرشد الإيراني وخطيب جمعة مشهد أحمد علم الهدى إن «السفور في البلاد يتحول إلى عُرف». وأضاف: «في وقت يقاتل فيه مقاتلونا على الجبهة، يريد العدو أن ينتزع منا كل شيء من الداخل». ودعا الأجهزة الحكومية إلى «مكافحة السفور ومنعه»، ووصفه بأنه «مخالفة للقانون». وطالب ممثل المرشد الإيراني وخطيب جمعة شيراز أبو الفضل رضوي أردكاني المؤسسات والدوائر الحكومية والمصارف والشركات بإلزام موظفيها بقواعد الحجاب.

وأعلنت إيران، الثلاثاء، توقيف عدد من الأشخاص وسط طهران بتهمة «الترويج لخلع الحجاب والتعري في الأماكن العامة»، بعدما دعا رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي إلى التحرك ضد ما سماه «سلوكاً غير طبيعي» في الشوارع.

وقالت النيابة العامة في طهران إن الموقوفين مرتبطون بـ«تيارات منظمة لترويج خلع الحجاب» في شارع إيرانشهر وسط العاصمة، وإن التعامل القضائي معها مستمر بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.

وكان المدعي العام في طهران علي صالحي قد طالب، أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، الأجهزة الاستخباراتية و«الحرس الثوري» بتحديد ما سماها «العصابات المنظمة لترويج الفساد» والتعامل معها. وحذّر المديرين الحكوميين من «التقصير»، وقال إن 28 جهازاً تنفيذياً يتحمل مسؤوليات قانونية في هذا الملف، وطلب من هيئة التفتيش مراجعة أدائها خلال شهر، وهدد بملاحقة «الجهة المانحة للترخيص والشخص المخالف» قانونياً في حال «خرق الأعراف» في الأماكن العامة.

وأقامت النيابة دعوى ضد منظمي معرض «آرت فير طهران» الفني، وأغلقت حسابهم على مواقع التواصل، بعد انتشار صور لنساء من دون حجاب في المعرض الذي أقيم في مجمع «إيران مول».

إيرانيات يمررن أمام لوحة دعائية ضخمة مناهضة للرئيس الأميركي دونالد ترمب في ميدان انقلاب (الثورة) وسط طهران يوم الاثنين (إ.ب.أ)

ووصفت صحيفة «كيهان» المحافظة المتشددة، الأسبوع الماضي، خلع الحجاب بأنه «سلاح مدمر» يستخدمه أعداء إيران في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وكتب حسين شريعتمداري، ممثل المرشد في «كيهان»، أن «مواجهة كشف الحجاب جزء حاسم من الحرب». وقال إن «العدو هُزم في المواجهة العسكرية مع إيران الإسلامية»، وإنه يخوض حربه في الساحتين الاقتصادية والثقافية «مع التركيز خصوصاً على نشر ظاهرة السفور»، مستنداً إلى ما وصفها بـ«وثائق لا يمكن إنكارها».

وقال النائب حسن علي أخلاقي أميري إن الحديث عن التخلي عن قوانين الحجاب «كاذب تماماً»، ودعا إلى إجراءات لتطبيقها.

لكن نيوشا، وهي اسم مستعار لامرأة في السابعة والخمسين تعمل في متجر مجوهرات، ترى أن السلطات تبدو كأنها تغض الطرف أكثر فأكثر عن ملابس النساء، تفادياً لاحتجاجات واسعة واضطرابات كتلك التي شهدتها البلاد عام 2022.

وتقول: «منحت السلطات الناس قليلاً من الحرية الإضافية في الوقت الحالي، حتى لا يثيروا ضجة، ويلزموا أماكنهم، ويقولوا: حسناً، كل شيء على ما يرام، كل شيء رائع».

وتخرج نيوشا هذه الأيام عادةً من دون غطاء للرأس، لكنها تحرص على وضعه حيث يُتوقع ذلك. وقالت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» وهي تسير في وسط طهران: «الآن مثلاً لا أرتديه، لأنني أرى نساء أخريات من دون حجاب. لكن إذا ذهبت إلى مكان أرى أن عليّ فيه الالتزام بقواعد الحجاب، فلا بد أن ألتزم. لا أحد يعرف، قد يوقفونك فجأة ويضايقونك».

وظهرت ممثلات بارزات من دون الحجاب الإلزامي، بينهن نكار جواهريان وسحر دولتشاهي وكوهر خيرانديش، في مراسم عزاء لاعب المنتخب الإيراني السابق حميد علي دوستي، والد الممثلة ترانه علي دوستي، في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) بمسجد في غرب طهران. ونشرت وسائل الإعلام الرسمية، ومنها وكالة «إرنا»، صور الرجال الحاضرين فقط.

إيرانية تحمل صورة المرشد مجتبى خامنئي خلال إحياء الذكرى الـ47 لاقتحام السفارة الأميركية في طهران الأربعاء (رويترز)

وتساءل خطيب في أحد التجمعات الليلية التي ينظمها أنصار المرشد الإيراني في طهران: «بأي حق دخلت ترانه علي دوستي الملعب من دون حجاب؟».

الحذر مستمر

وأضاف علي رضا، وهو صاحب متجر ملابس يبلغ 42 عاماً، ويعمل في المهنة منذ 29 عاماً، قمصاناً ومعاطف أقصر إلى معروضاته، لكنه أبقى على المعاطف الطويلة.

ويقول: «بعض النساء لا يزلن يرتدين المعاطف الطويلة؛ لأن معتقداتهن الإسلامية أكثر محافظة. الأمر يتوقف فعلاً على الذوق والقناعات الشخصية».

ولا يمانع علي رضا تخفيف القيود، لكنه يرى أن «الحجاب الإسلامي ومعايير الاحتشام اللائقة يجب أن تُراعى»، وأن على الناس تجنب «الملابس الكاشفة».

وفي شمال طهران، تقول مريم، مصممة الأزياء البالغة 38 عاماً التي تبيع تصاميمها عبر الإنترنت، إن ارتداء «ما يحلو لك» صار أسهل، لكنها تبقى حذرة في طريقة عرض أعمالها على متابعيها في «إنستغرام».

فهي تنشر صور تصاميمها، ومنها فساتين سهرة كاشفة وتنانير قصيرة وسراويل ضيقة، في منشورات متعددة الصور، وتؤخر صور العارضات إلى الشرائح اللاحقة من دون إظهار وجوههن، وتكتب منشوراتها بالإنجليزية لتوحي بأن الصفحة ليست محلية.

مصممة الأزياء الإيرانية مريم (38 عاماً) داخل معرضها للملابس في شمال طهران في 27 أكتوبر 2026 حيث تبيع تصاميمها عبر الإنترنت (أ.ف.ب)

وتقول: «بالطبع، أخشى أن تستجوبني السلطات. هذه القيود لا تزال موجودة. لا يمكننا أن نكون متأكدين من أن كل شيء أصبح على ما يرام تماماً».

وقال مستشار الرئيس الإيراني لشؤون رجال الدين علي عماد، أواخر أكتوبر، إن «مسألة الحجاب والإدمان والإسراف في المجتمع الإيراني يجب أن تُحل»، وإن «الناس يتوقعون أن نخرج من هذه الظروف ببُعد نظر وعقلانية»، بحسب وكالة «إيسنا».

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شؤون إقليمية

«الطاقة الذرية» قلقة من منشأة تخصيب مجهولة الموقع في أصفهان

صورة التقطها قمر «بلانيت لابس» يوم 14 أبريل 2023 تظهر قيام إيران بالحفر في «جبل الفأس» خلف السياج الجنوبي لـ«نطنز» (أ.ب)
صورة التقطها قمر «بلانيت لابس» يوم 14 أبريل 2023 تظهر قيام إيران بالحفر في «جبل الفأس» خلف السياج الجنوبي لـ«نطنز» (أ.ب)
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TT

«الطاقة الذرية» قلقة من منشأة تخصيب مجهولة الموقع في أصفهان

صورة التقطها قمر «بلانيت لابس» يوم 14 أبريل 2023 تظهر قيام إيران بالحفر في «جبل الفأس» خلف السياج الجنوبي لـ«نطنز» (أ.ب)
صورة التقطها قمر «بلانيت لابس» يوم 14 أبريل 2023 تظهر قيام إيران بالحفر في «جبل الفأس» خلف السياج الجنوبي لـ«نطنز» (أ.ب)

أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «قلقاً متزايداً» إزاء منشأة لتخصيب اليورانيوم في أصفهان أعلنتها إيران العام الماضي، لكنها لم تسمح للمفتشين بدخولها حتى الآن، وقالت إنها لا تعرف موقعها الدقيق ولا ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الفصلي السري بشأن برنامج إيران النووي الذي وزّعته على الدول الأعضاء الجمعة: «لا تعرف الوكالة الموقع الدقيق لمنشأة أصفهان لتخصيب الوقود، ولا وضعها لأغراض الضمانات، ولا ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية».

وذهب التقرير أبعد من منشأة أصفهان، إذ أفادت الوكالة بأنها «لا تستطيع الجزم بعدم حدوث تحويل للمواد النووية المعلنة من الأنشطة النووية السلمية في إيران»، مؤكدة افتقارها إلى المعلومات عن هذه المواد وإلى الوصول إلى المنشآت للتحقق منها «يثير قلقاً جدياً بشأن الانتشار النووي»، و«يتطلب معالجة بأقصى قدر من الإلحاح».

ويأتي التقرير غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب التي شنها مع إسرائيل أواخر فبراير (شباط)، والتي قال مراراً إن هدفها منع إيران من صنع سلاح نووي. ولم تنطلق منذ ذلك الحين أي مفاوضات لفرض قيود دولية على النشاط النووي الإيراني.

غروسي خلال افتتاحه الاجتماع الفصلي لـ«مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في فيينا الاثنين الماضي (الوكالة الذرية)

منشأة أصفهان

وأعلنت إيران منشأة أصفهان لتخصيب الوقود للوكالة في 12 يونيو (حزيران) 2025، وكان مفتشو الوكالة يعتزمون تفتيشها في اليوم التالي. لكن حملة القصف الإسرائيلية بدأت في 13 يونيو، فتعذرت الزيارة. وانضمت الولايات المتحدة لاحقاً إلى الحملة التي استمرت 12 يوماً، ودمّرت محطات التخصيب الإيرانية الأخرى أو ألحقت بها أضراراً بالغة.

وشملت الأهداف شبكة أنفاق في أصفهان يعتقد دبلوماسيون أن المنشأة تقع فيها، لكن دبلوماسياً كبيراً قال لـ«رويترز» إن مكانها ووضعها لا يزالان مجهولين.

وكان المدير العام للوكالة رافائيل غروسي قد قال في مارس (آذار) إن الوكالة تعتقد أن كمية كبيرة من اليورانيوم الإيراني الأعلى تخصيباً موجودة في مجمع الأنفاق بأصفهان.

وأبدى غروسي في تقريره الجديد «قلقاً متزايداً من أن إيران لم تسمح لها» بتفتيش المنشأة أو الاطلاع على معلومات تصميمها، بعد نحو 17 شهراً على إعلانها.

ولم تسمح إيران لمفتشي الوكالة بالعودة إلى أي من منشآتها التي قُصفت في يونيو 2025. وأصيبت منشآت نووية أيضاً في الحرب الأخيرة التي اندلعت في 28 فبراير، وطالبت الوكالة مراراً بالوصول إليها.

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر مداخل أنفاق في منطقة «جبل الفأس» التابعة لمنشأة نطنز النووية وسط إيران 30 يونيو 2026 (رويترز)

«فقدان استمرارية المعرفة»

وكتب غروسي في التقرير، الواقع في 13 صفحة: «مضى أكثر من عام على فقدان الوكالة استمرارية المعرفة بشأن المخزونات المعلنة سابقاً من اليورانيوم عالي التخصيب».

وكانت الوكالة قد قدّرت، قبل ضربات يونيو 2025، أن إيران تملك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة تقترب من مستوى 90 في المائة اللازم لصنع قنبلة، وتتجاوز بكثير سقف 3.67 في المائة الذي حدده اتفاق 2015 الذي لم يعد سارياً.

ولا تستطيع الوكالة التحقق من وضع هذا المخزون أو مكانه، ولا من مكان 8599.6 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب، بحسب «بلومبرغ».

ولم تتلقَّ الوكالة من إيران أي معلومات عن وضع منشآتها وموادها النووية، ولم تتمكن من الوصول إليها، باستثناء محطة بوشهر للطاقة النووية. وزار المفتشون المحطة في سبتمبر (أيلول)، وبلغت الزيارات مرتين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وكانت الوكالة، قبل هجمات يونيو 2025، تجري عمليات تفتيش شبه يومية في المنشآت الإيرانية، قبل أن تقيّد طهران وصول المفتشين إلى المنشآت المقصوفة في فوردو وأصفهان ونطنز.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد قال، الاثنين، إن مفتشين من الوكالة زاروا بوشهر «قبل أيام»، وإن بعثة إيران في فيينا على «اتصال مهني ودائم» بالوكالة. واتهم مجلس المحافظين والمدير العام بالتقصير بسبب «مواقفهما غير اللائقة» من الهجمات على المنشآت النووية.

ولفت غروسي إلى «استمرار رفض إيران» التعاون مع الوكالة لمعالجة قضايا الضمانات العالقة. وأقرت الوكالة بأن «الهجمات العسكرية على المنشآت والمواقع النووية الإيرانية خلقت وضعاً غير مسبوق».

«خطوات تدريجية»

ودعا التقرير إلى إجراء «أنشطة التحقق في إيران من دون مزيد من التأخير»، ووصف ذلك بأنه «بالغ الأهمية». وقال إن غروسي «يشجع إيران على النظر في تدابير تقنية وتدريجية تتهيأ بها الظروف التي تسمح بعودة مفتشي الوكالة إلى إيران».

وأضاف أن «من شأن هذه الخطوات التدريجية أن تمهد الطريق لاستئناف تطبيق الضمانات بصورة طبيعية في إيران، وأن تسهم في أجواء لبناء الثقة تساعد على التوصل إلى اتفاق أوسع».

وقال غروسي إن الوكالة «مستعدة تماماً لاستئناف أنشطة الضمانات في إيران خلال مهلة قصيرة»، لكن إيران استبعدت العودة إلى المراقبة المنتظمة «في الظروف الحالية». وأشار إلى أن طهران لم تستبعد كل أشكال التعاون، لكن المفتشين لم يحصلوا على معلومات «بشأن وضع أي من منشآتها النووية المعلنة الأخرى لأغراض الضمانات».

وكانت إيران قد قدمت، الأسبوع الماضي، حجة قانونية تقول فيها إنها ليست ملزمة بالخضوع لمراقبة نووية كاملة ما دامت تحت تهديد هجمات عسكرية أميركية. وعرض التقرير تفاصيل المراسلات بين الوكالة وطهران في الأسابيع الأخيرة.

منشأة نطنز النووية (أعلى اليمين) وأعمال إنشاء «جبل الفأس» إلى الجنوب منها في صورة أقمار اصطناعية التُقطت 15 يونيو الماضي (أ.ب - بلانيت لابس)

وعرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها 20 مليون دولار، مع إمكان إعادة التوطين، لمن يقدم معلومات عن البرنامج النووي الإيراني. وانتقدت إيران العرض في وقت سابق من الأسبوع، ووصفته بأنه «مروّع»، وقالت إنه قد يدفع مفتشي الوكالة إلى «جمع معلومات استخباراتية سراً» لمصلحة واشنطن.

ووصف بقائي المكافأة بأنها «علامة على ارتباك» الإدارة الأميركية، وقال إن واشنطن أعلنت أنها «دمّرت كامل البرنامج النووي الإيراني»، لكنها «تنفق الأموال بسخاء» لجمع المعلومات عنه.

وردّ غروسي برسالة إلى طهران، في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال فيها إن مفتشيه سيعملون على حماية المعلومات السرية، بحسب «بلومبرغ».

وتتهم إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بالتستر بالسلطة القانونية للمفتشين لتغطية ضرباتهما على منشآتها النووية. وأعقب العملَ العسكري ضد إيران، مرتين خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، صدورُ نتائج عن الوكالة: الأولى عام 2025، والثانية قبل الحرب الحالية التي بدأت أواخر فبراير.

وكان ترمب قد قال العام الماضي إن البرنامج النووي الإيراني «مُحي» في ضربات الأيام الاثني عشر، لكن لا تتوفر أدلة تُذكر على حجم النشاط النووي الإيراني حالياً، بحسب «بلومبرغ».

مجلس المحافظين

ويناقش مجلس محافظي الوكالة التقرير في اجتماعه بفيينا الأسبوع المقبل. وكان المجلس قد أحال ملف إيران، في سبتمبر، إلى مجلس الأمن الدولي بسبب «عدم امتثالها»، في أول إحالة لإيران إلى المجلس منذ 20 عاماً بسبب إخفاقها في الوفاء بالتزامات الإبلاغ عن أنشطتها النووية.

وتختلف الإحالة عن عقوبات الأمم المتحدة التي أُعيد فرضها على إيران في سبتمبر 2025 بموجب آلية «سناب باك» في القرار 2231.

وجدّد غروسي مطالبة إيران بالسماح لمفتشيه باستئناف عملهم، ودعا إلى تسوية تفاوضية للنزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

سفير إيران لدى المنظمات الدولية بفيينا رضا نجفي ومسيمو أبارو رئيس دائرة الضمانات بالوكالة الذرية على هامش اجتماع مجلس المحافظين - 9 يونيو 2025(أ.ف.ب)

ويصل التقرير إلى مجلس المحافظين مع تشدد المواقف في طهران. فقد رفض أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، الأربعاء، خروج «ولو ذرة واحدة» من المواد النووية المخصبة من البلاد، وقال إنها ستُستخدم في «تصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية».

وطالب «مجلس خبراء القيادة»، الخميس، ببحث الخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومراجعة العقيدة الدفاعية، وقال إنه «لا يمكن التعويل على المؤسسات الدولية المسؤولة» في هذا المجال. ولم تعلن طهران قراراً بالانسحاب، وقال بقائي، الاثنين، إن إيران لا تزال ملتزمة بالمعاهدة.

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ترمب يتخلى عن الاتفاق ويتمسك بالحصار

مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف-35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)
مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف-35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)
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ترمب يتخلى عن الاتفاق ويتمسك بالحصار

مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف-35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)
مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف-35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)

تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الخميس)، عن الاتفاق مع إيران، متمسكاً بحصارها، وطلب من نائبه جي دي فانس، الذي يقود المفاوضات، التفرغ لقضايا داخلية، بعد أيام من منحه صلاحية التفاوض.

وشدد ترمب على مواصلة الحصار، وكتب في منصته «تروث سوشيال»: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران... حصلنا على أموالهم... وحصلنا على مضيقهم!». وجاء هذا غداة خطاب لترمب الأربعاء قال فيه: «انتصرنا... يجب أن نحقق نصراً كاملاً، لا نصراً بنسبة 93 في المائة».

وفي طهران، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي إن الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مستعدة لـ«مفاجآت جديدة». كما توعد رئيس جهاز «الباسيج» حسين طائب، برد أشد، وأبدى تمسكاً بشروط طهران السبعة قبل التفاوض، وذلك وسط أنباء لم تتأكد عن وصول وفد قطري إلى طهران.

وتحدث نائب رئيس الأركان الإيراني كيومرث حيدري عن رد «بلا قيود جغرافية» و«بنك أهداف» يتجاوز ساحة الحرب السابقة. وقال مستشار المرشد محمد مخبر إن توجيه المرشد الأخير يعني ضمناً رفع القيود عن مدى الصواريخ.

وبثت وكالة «مهر» الحكومية، مقطعاً مصوراً، قالت إنه لاختبار «صواريخ جديدة». وطالب «مجلس خبراء القيادة» ببحث الخروج من معاهدة حظر الانتشار ومراجعة العقيدة الدفاعية.

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى الحوار وضبط النفس، فيما قال بزشكيان إن «الحق مع إيران، والعدو سيركع».

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