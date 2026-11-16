قادة إيران قلقون مع تفاقم ويلات الحرب الاقتصادية

تمضي إيران في حربها مع الولايات المتحدة من دون إظهار مؤشرات تذكر على استعدادها لتقديم تنازلات، لكن تحذيرات الحكومة للمواطنين من نقص الغاز خلال الشتاء المقبل تكشف جانباً من نقاط ضعفها في هذا الصراع، في ظل الحصار المفروض على موانئها والضربات الأميركية التي ألحقت أضراراً كبيرة ببنيتها التحتية.

وقالت الحكومة، الأسبوع الماضي، إن إيران، رغم مواجهتها نقصاً في إمدادات الغاز مرات عدة في السابق، ستشهد شحاً أشد هذا الشتاء بسبب الأضرار التي لحقت بمصانع المعالجة جراء الحرب، مشيرة إلى أن تداعيات الأزمة ستشمل معظم المناطق.

ويواجه الإيرانيون تداعيات حرب أسهمت في تفاقم التضخم الجامح وفقدان ملايين الوظائف، وسط مصاعب متزايدة يخشى كبار المسؤولين أن تؤدي إلى اتساع الانقسامات الداخلية، التي لا تزال حاضرة في الأذهان منذ قمع احتجاجات حاشدة خلال الشتاء الماضي.

وقال سيد أحمد سيدي، وهو أحد الباعة الجائلين لـ«رويترز»: «الواقع هو أنه إذا انقطعت إمدادات الغاز عنا، فسيتعين علينا إغلاق محالنا والعودة إلى منازلنا». وقال مينا لهراسبي، البالغ من العمر 65 عاماً ويعمل في مصنع للأرز قرب ساحل بحر قزوين في إيران: «يجب أن تنتهي هذه الحرب حتى نتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية، وتنتهي كل المشكلات التي نواجهها وارتفاع الأسعار. فمن الصعب الاستمرار في الحياة في ظل هذه الظروف».

«نار تتقد تحت الرماد»

أرشيفية لاحتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في مدينة مشهد (رويترز)

وقال مسؤول إيراني كبير وآخر أمني لـ«رويترز» إن القيادة تشعر بقلق متزايد إزاء الوضع، إذ إن نقص الوقود محلياً يزيد المخاوف من اندلاع اضطرابات شعبية. وأوضح المسؤول الأمني أن إيران لم تشهد احتجاجات ملحوظة ضد النظام الحاكم منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، بضربات أميركية وإسرائيلية أدت إلى مقتل المرشد علي خامنئي، لكن أجهزة الاستخبارات المحلية وضعت نفسها في حالة تأهب.

وأضاف أن الأجهزة تراقب من كثب أي مؤشرات على المعارضة، وتعتقد أن الولايات المتحدة قد تسعى إلى التحريض على تنظيم مظاهرات في الشوارع. وحذر المسؤول الكبير من أن الظروف المعيشية، التي كانت صعبة أصلاً على الإيرانيين، ازدادت سوءاً، واصفاً الوضع بأنه «مثل النار التي تتقد تحت الرماد». وقال المحلل الإيراني سعيد ليلاز: «هذا هو أشد حصار يُفرض علينا منذ الثورة».

شح متزايد

وقال أمين شعباني، وهو بائع في إحدى شركات أجهزة التدفئة في طهران، إن اقتراب الشتاء القارس يثير القلق، مشيراً إلى أن العملاء يتجهون بصورة متزايدة إلى شراء أجهزة التدفئة الكهربائية بدلاً من تلك التي تعمل بالغاز، رغم أن كلا النوعين أصبح باهظ الثمن بالنسبة إلى كثير من المستهلكين. وأضاف: «بالنظر إلى ما حدث خلال الأشهر التسعة الماضية، مع تعرض محطات توليد الكهرباء للهجمات، فمن الطبيعي تماماً أن نشعر بالقلق لمجرد أن الطقس سيصبح أكثر برودة».

ورغم أن إيران من كبار منتجي الغاز، وتسيطر على جزء من أكبر حقل للغاز في العالم، فإنها تواجه أحياناً صعوبة في تلبية الاستهلاك المحلي بسبب تقادم المعدات، وهي مشكلة تفاقمت بفعل العقوبات الدولية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، الأسبوع الماضي، إن العجز في إمدادات الغاز خلال الشتاء المقبل سيبلغ على الأرجح 430 مليون متر مكعب، مقارنة بنحو 300 مليون متر مكعب العام الماضي.

وألقت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز باللوم في تفاقم النقص على الأضرار التي لحقت بأربعة مصانع للمعالجة خلال المرحلة الأولى من الحرب، مشيرة إلى أنها تعمل على إصلاحها.

لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً قال لـ«رويترز» إن الإجراءات المتخذة لمعالجة المشكلة لا تتجاوز كونها حلولاً قصيرة الأجل، مشيراً إلى عقد اجتماعات عدة لمحاولة إدارة الأزمة المرتقبة مع حلول فصل الشتاء.

وجهة نظر أكثر تفاؤلاً

أرشيفية لإيراني يتسوق في محيط البازار الكبير وسط طهران (أ.ب)

وذكر مصدر إيراني كبير آخر أن طهران تجري محادثات لاستيراد الغاز من موسكو. وقال المحلل ليلاز: «قد يصبح هذا الأمر قضية حرجة، لكن يمكن اتخاذ تدابير وسنتجاوز الأزمة». وأضاف: «قد نضطر، في أسوأ الاحتمالات، إلى قطع إمدادات الغاز عن الصناعات لفترة، لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وعبّر عدد من الإيرانيين المقيمين داخل البلاد، ممن تواصلت معهم «رويترز» عبر تطبيق للمراسلة، عن وجهة نظر أكثر تفاؤلاً. وقال رضا (45 عاماً)، المقيم في شمال غربي إيران، حيث قد تشهد فصول الشتاء تساقطاً كثيفاً للثلوج، إن القلق بين معارفه بشأن احتمال حدوث نقص في الغاز محدود، مضيفاً أن أسرته اشترت ثلاثة مدافئ كهربائية تحسباً لذلك.

وعانت إيران أيضاً من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي خلال السنوات القليلة الماضية.

وقالت زهرة حسيني (44 عاماً)، التي تعمل في شركة للأغذية في تبريز: «لا أريد أن أبدأ في البكاء الآن على ما قد يحدث. لدينا بالفعل ما يكفي من المشكلات... التضخم وارتفاع الأسعار وصعوبات أخرى، لدرجة أن نقص الوقود المحتمل يبدو أمراً ثانوياً نسبياً».