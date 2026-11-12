«إن بي إيه»: ويمبانياما يقود سبيرز إلى فوزه العاشر توالياً

قاد الفرنسي فيكتور ويمبانياما سان أنتونيو سبيرز لقلب تأخره بـ22 نقطة ليهزم مضيفه شيكاغو بولز 124 – 119، الأربعاء، محققاً فوزه العاشر توالياً في دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه)، ومواصلاً الضغط على لوس أنجليس ليكرز متصدر الدوري.

وحسّن ليكرز سجله الأفضل في الدوري إلى 11 – 2، متقدماً على سبيرز (10 - 2) في صدارة المنطقة الغربية، بفوزه على باكس 123 - 112 في ميلووكي.

وسجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 32 نقطة، لكنه غادر وهو يعرج في وقت متأخر من الربع الأخير بعد التواء في كاحله الأيمن.

أما في شيكاغو، فسجل ويمبانياما 32 نقطة وقاد سبعة لاعبين من سبيرز سجلوا أرقاماً مزدوجة.

لكن سان أنتونيو اضطر إلى العودة من تأخر بـ22 نقطة في الشوط الأول أمام بولز المتواضع، الذي خسر للمرة الثامنة توالياً.

وكانت نقاط شيكاغو الـ41 في الربع الأول الأكثر التي استقبلها سبيرز في فترة افتتاحية هذا الموسم.

وحد بولز من تأثير ويمبانياما في البداية، لكنه لم يتمكن من الاستمرار. وأنهى المباراة بدقة تصويب عالية (13 من 18) مع تسع متابعات وسرقتين وخمس تصديات، ومحا سبيرز تأخراً بـ14 نقطة عند الاستراحة في أول أربع دقائق من الربع الثالث.

وتقدم ليكرز معظم المباراة في ميلووكي؛ حيث واجه أيضاً فريقاً متعثراً.

وقال مدرب ليكرز جيه جيه ريديك: «(كان) يمكن أن تكون بسهولة مباراة فخ بالنسبة إلينا».

وأضاف: «أقدر الطريقة التي تعاملنا بها مع الشوط الأول، ثم بناء ذلك التقدم في الربع الثالث وخلال الجزء المبكر من الربع الأخير كان ممتازاً».

وقال ريديك إنه يعتقد أن إصابة دونتشيتش «مجرد التواء خفيف».

وسيحتاج زميله أوستن ريفز إلى فحوص إضافية بسبب إصابة في كعبه الأيسر تعرض لها في الربع الثالث حين هبط بشكل غير سليم.

وفاز كليفلاند كافالييرز، بقيادة جيمس هاردن (32 نقطة) ودونوفان ميتشل (23 نقطة)، على نيويورك نيكس حامل اللقب 115 - 107 في ماديسون سكوير غاردن.

وبدأ كافالييرز بقوة وتقدم بـ12 نقطة في الربع الأول قبل أن يحافظ على الفوز. وتمكن نيكس من التعادل أربع مرات في الشوط الثاني، لكنه لم يتقدم قط.

وأدى التصدي الرابع لبيتون واتسون قبل 33.7 ثانية من النهاية إلى سلة ساحقة من لاعب الارتكاز في كافالييرز جاريت ألين رفعت الفارق إلى سبع نقاط وحسمت الفوز عملياً.

وسجل جايسون تايتوم، لاعب بوسطن، رميتين حرتين من أجل التقدم قبل 25.2 ثانية من النهاية، بينما عاد سلتيكس ليهزم رابتورز 98 - 93 في تورونتو.

وتأخر بوسطن بفارق وصل إلى 22 نقطة، لكنه رفع مستواه الدفاعي في الشوط الثاني ليحقق فوزه الخامس توالياً، بعد ليلة واحدة من فوز مفعم بالعواطف على لاعب سلتيكس السابق جايلن براون وسيكسرز في فيلادلفيا.

وقال تايتوم: «رحلة من أربع مباريات خارج الأرض صعبة؛ خصوصاً مباراتين متتاليتين، وتأخرنا في الوصول الليلة الماضية».

وأضاف تايتوم، الذي كان أفضل مسجل بـ24 نقطة وسبع متابعات وثماني تمريرات حاسمة: «كانت قبيحة، لكنني سأقبلها».

وسجل ديريك وايت 19 نقطة لسلتيكس متصدر المنطقة الشرقية، وبايتون بريتشارد 14 نقطة.