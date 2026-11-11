عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:58 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«إن بي إيه»: تايتوم يتفوق على براون... ويقود سلتيكس للفوز على سيكسرز

تفوق جايسون تايتوم على زميله السابق جايلن براون وقاد فريقه بوسطن سلتيكس إلى الفوز (رويترز)
تفوق جايسون تايتوم على زميله السابق جايلن براون وقاد فريقه بوسطن سلتيكس إلى الفوز (رويترز)
TT
TT

«إن بي إيه»: تايتوم يتفوق على براون... ويقود سلتيكس للفوز على سيكسرز

تفوق جايسون تايتوم على زميله السابق جايلن براون وقاد فريقه بوسطن سلتيكس إلى الفوز (رويترز)
تفوق جايسون تايتوم على زميله السابق جايلن براون وقاد فريقه بوسطن سلتيكس إلى الفوز (رويترز)

تفوق جايسون تايتوم على زميله السابق جايلن براون، وقاد فريقه بوسطن سلتيكس إلى الفوز على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكرز 123-101، وأزاحه عن صدارة المنطقة الشرقية، الثلاثاء، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، في مواجهة حظيت باهتمام كبير.

وجاء أول لقاء لبراون في الموسم العادي ضد فريقه السابق سلتيكس الذي دافع عن ألوانه عقداً كاملاً، على خلفية تقارير تحدثت عن توتر في العلاقة بينه وبين تايتوم زميله السابق في التتويج بلقب الدوري عام 2024.

وتبادل اللاعبان تصريحات مبطنة في العلن، على ما يبدو بسبب خلاف حول مدى معرفة تايتوم أو دوره في صفقة انتقال براون المفاجئة هذا الصيف إلى صفوف سيكسرز.

وبادر تايتوم إلى تحية براون قبل انطلاق المباراة بلحظات، إلا أن الأخير بدا وكأنه تجاهله، ثم بدأت المواجهة بحماس كبير؛ إذ نجح براون في خطف كرتين بيد أنه ارتكب خطأين شخصيين في الدقائق الأولى.

لكن براون اكتفى بتسجيل 13 نقطة فقط في أمسية صعبة، مقابل 21 نقطة لتايتوم في مواجهة صمد فيها بوسطن أمام انتفاضة فيلادلفيا في الربع الثالث ومضى إلى الفوز.

وقال تايتوم: «لا توجد مباراة أكبر من أخرى؛ خصوصاً في الموسم العادي، إنها مجرد مباراة واحدة».

وأضاف: «انتهت الضجة المحيطة بها، والآن نستعد جميعاً ليوم غد».

وفرض سلتيكس تقدمه مبكراً رغم صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير فيلادلفيا ضد تايتوم في كل لمسة للكرة، وازدادت حدة السخرية عندما أخطأ تمريرة بشكل فادح تحت ضغط من الباهاماسي جونيور فالديز إدجكومب.

لكن مع دخول المباراة في نسقها الطبيعي، كان المخضرم بول جورج الذي انتقل في الاتجاه المعاكس من فيلادلفيا إلى بوسطن ضمن صفقة براون، النجم الأبرز في اللقاء.

وسجل جورج 36 نقطة مع 5 متابعات، مستفيداً من دقة تصويب ممتازة شملت 6 ثلاثيات من أصل 11 محاولة.

وفي الربع الثالث، ارتقى تايتوم فوق «الملك» ليبرون جيمس، وسجل سلة ساحقة مميزة «دانك»، إلا أن فيلادلفيا عاد إلى أجواء المباراة، فعادل النتيجة 76-76 ثم 79-79 بفضل ثلاثية بعيدة مذهلة من تايريز ماكسي.

لكن بوسطن استعاد توازنه ووسع الفارق في الدقائق الأخيرة من المباراة، بينما أشاد جورج بتايتوم الذي استحوذ على معظم الاهتمام الدفاعي للمنافسين، ما أتاح له فرصاً سهلة للتسجيل.

وقال جورج: «من الواضح أن تايتوم يجذب قدراً هائلاً من الاهتمام. اللعب إلى جانبه منحني كثيراً من الفرص السهلة».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، هناك شيء واحد فقط أريد تحقيقه، وهو الفوز. وبالنسبة لتايتوم، فإن دوري يتمثل في تخفيف أي ضغوط أو احتكاكات».

وتابع: «أنا هنا لمساعدتك. أنا هنا بطريقة ما لخدمتك وجعلك أفضل لاعب يمكن أن تكونه».

وشهدت مواجهة صاحبي أفضل سجلين في المنطقة الشرقية تقدم بوسطن إلى 9 انتصارات مقابل هزيمتين، محققاً فوزه الرابع توالياً، بينما أصبح رصيد فيلادلفيا 9 انتصارات و3 هزائم.

وأكرم نيويورك نيكس، حامل اللقب، وفادة ضيفه ميلووكي باكس المتعثر بالفوز عليه 117-85.

وسجل جايلن برونسون 23 نقطة، بينما واصل كارل-أنتوني تاونز عروضه القوية بإحرازه 21 نقطة مع 16 متابعة.

وتراجع باكس إلى سجل كارثي بلغ فوزاً واحداً مقابل 10 هزائم، بعدما خسر نجمه السابق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو خلال الصيف.

وكان سلتيكس قد حاول في البداية مبادلة براون بأنتيتوكونمبو، ما أشعل فصول هذه القصة، قبل أن ينتقل اللاعب اليوناني في نهاية المطاف إلى ميامي هيت، وينضم براون إلى فيلادلفيا.

مواضيع
دوري السلة الأميركي رياضة أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

76 مليار دولار تمنح «دوري السلة الأميركي» التفوق على «البريميرليغ»

رياضة عالمية القيمة الإجمالية للعلامات التجارية لأندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وصلت 14.2 مليار دولار (أ.ب)

76 مليار دولار تمنح «دوري السلة الأميركي» التفوق على «البريميرليغ»

قفزت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية لأندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بنسبة 34 في المائة خلال عام 2026، لتبلغ 14.2 مليار دولار.

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة عالمية لوكا دونتشيتش (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

إن بي إيه: دونتشيتش يقود ليكرز لفوزه السادس توالياً… و40 نقطة لويمبانياما

سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 32 نقطة، وقاد فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى فوزه السادس توالياً بإسقاطه أتلانتا هوكس 124 - 114.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس )
رياضة عالمية سجل النجم المخضرم جيمس 22 نقطة وهي أعلى حصيلة له منذ انضمامه إلى سيكسرز هذا الصيف (رويترز)
رياضة عالمية

«إن بي إيه»: ليبرون يتألق في فوز فيلادلفيا على شيكاغو

قدَّم ليبرون جيمس أفضل أداء له حتى الآن مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، الذي استعاد توازنه بفوز على أرض شيكاغو بولز 127-121، ليتلقَّى الأخير خسارته السابعة توالياً.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
رياضة عالمية جايلن برونسون (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«إن بي إيه»: حامل اللقب يواصل صحوته... ووصيفه انتصاراته المتتالية

واصل نيويورك نيكس حامل اللقب صحوته عندما تغلب على مضيفه كليفلاند كافالييرز (109-97)، فيما تابع وصيفه سان أنتونيو سبيرز انتصاراته المتتالية.

رياضة عالمية كريستابس بورزينغيس لاعب غولدن ستيت وريورز يواصل الغياب (أ.ب)
رياضة عالمية

لإعطاء الأولوية لصحته... بورزينغيس لاعب وريورز يبتعد عن كرة السلة

قال كريستابس بورزينغيس لاعب ارتكاز غولدن ستيت وريورز الجمعة إنه سيبتعد عن كرة السلة لإعطاء الأولوية لصحته.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة))
الرياضة رياضة عالمية

تير شتيغن: مكاني في التشكيلة الأساسية لألمانيا بـ«يورو 2028» ليس مضموناً

مارك-أندريه تير شتيغن (أ.ب)
مارك-أندريه تير شتيغن (أ.ب)
TT
TT

تير شتيغن: مكاني في التشكيلة الأساسية لألمانيا بـ«يورو 2028» ليس مضموناً

مارك-أندريه تير شتيغن (أ.ب)
مارك-أندريه تير شتيغن (أ.ب)

لا يرى حارس المرمى مارك-أندريه تير شتيغن أنه ضَمِن مكانه في التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2028».

وقال تير شتيغن، في تصريحات لمجلة «شبورت بيلد» الألمانية الأسبوعية نُشرت اليوم الأربعاء: «هذا ما علمتني إياه التجارب السابقة. لا أريد التفكير فيما سيحدث بعد عامين».

وعاد تير شتيغن لصفوف المنتخب الألماني، خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهي المرة الأولى التي ينضم فيها للفريق منذ يونيو (حزيران) عام 2025.

وكان من المفترض أن يتولى تير شتيغن حراسة عرين منتخب ألمانيا خلفاً لمانويل نوير، الذي اعتزل اللعب دولياً عقب بطولة أمم أوروبا الماضية «يورو 2024»، لكن تعرضه لإصابة في الظهر، تلتها إصابة في الفخذ، لم يُفقده مكانه في الفريق والمشاركة في كأس العالم، هذا العام فحسب، بل أدى أيضاً لفقدانه مركزه الأساسي في نادي برشلونة الإسباني.

ورغم أن تير شتيغن لا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي الكتالوني حتى عام 2028، فإنه يقضي حالياً فترة إعارة في صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي، بعد أن أمضى 6 أشهر مُعاراً لنادي جيرونا الإسباني.

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة نظيره الصربي، في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد غد الجمعة، ومن المتوقع أن يشارك تير شتيغن حارساً أساسياً.

ومع ذلك، سيتعيّن على تير شتيغن، حتى موعد «يورو 2028»، منافسة أسماء أخرى أبرزها ألكسندر نوبل، حارس مرمى بشكتاش التركي، والموهبة الشابة يوناس أوربيغ، حارس بايرن ميونيخ الألماني.

وصرح تير شتيغن: «أنا متحمس للتعرف على يوناس بشكل أفضل، ورؤيته وهو يتدرب».

ويعتقد الحارس المخضرم أن خبرته تشكل عاملاً مساعداً في سعيه ليصبح الحارس الأول للمنتخب الألماني، حيث أوضح: «لم نمرَّ بأفضل فتراتنا مع الفريق مؤخراً. كثيرون يطالبون بسرعة بإشراك لاعبين جدد وضم جميع العناصر الشابة».

وقال تير شتيغن، في ختام تصريحاته: «أعتقد أن هذا أمر جيد وصحيح بشكل عام، لكن ستكون هناك لحظات صعبة، وحينها ستصبح الخبرة عنصراً مهماً للغاية».

مواضيع
الدوري الألماني كرة القدم الرياضة كأس أوروبا ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

دوري الأمم الأوروبية: هل وجدَت إيطاليا مهاجمها المنشود في إسبوزيتو؟

فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو خلال التحضيرات الإيطالية (إ.ب.أ)
فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو خلال التحضيرات الإيطالية (إ.ب.أ)
TT
TT

دوري الأمم الأوروبية: هل وجدَت إيطاليا مهاجمها المنشود في إسبوزيتو؟

فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو خلال التحضيرات الإيطالية (إ.ب.أ)
فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو خلال التحضيرات الإيطالية (إ.ب.أ)

بعد غيابها عن النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم لكرة القدم، وفي خضم عملية إعادة البناء قبل مواجهة فرنسا الخميس على ملعب سان سيرو، قد تكون إيطاليا عثرت أخيراً على مهاجم افتقدته لسنوات: فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو رأس الحربة المتألق في إنتر ميلان و«الأتزوري».

قد لا يكون المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً المختار، كما وصف النجم الفرنسي كيليان مبابي نفسه ذات يوم، لكنه يقترب من ذلك.

وقال القائد الأرجنتيني لإنتر ميلان لاوتارو مارتينيس أخيراً للصحافيين الإيطاليين: «إذا تركتموه يعمل بهدوء، فسيكون بيو رأس حربة إيطاليا لسنوات طويلة».

أما الدولي الإيطالي السابق أليساندرو ألتوبيلي فاعتبر أن «ما قلته منذ اليوم الأول الذي شاهدته فيه يلعب ما زال صحيحاً، إنه مهاجم بالفطرة، سيد داخل منطقة الجزاء».

لفتت بنيته القوية وملامحه الهادئة الأنظار إليه، لكن أهدافه كانت العامل الأبرز. فقد سجل سبعة أهداف بقميص المنتخب الإيطالي في 13 مباراة دولية، ولم يكن أكثر غزارة تهديفية منه في مثل سنه سوى جوزيبي مياتسا، ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب (33 هدفاً في 53 مباراة بين 1930 و1939)، وجاني ريفيرا.

ومن المؤشرات الأخرى على موهبته المبكرة، أنه من بين اللاعبين الـ31 الذين استدعاهم روبرتو مانشيني هذا الأسبوع، لا يتفوق عليه تهديفياً مع المنتخب سوى زميليه في إنتر الحالي نيكولو باريلا (10 أهداف في 73 مباراة) والسابق المعار للاتسيو دافيدي فراتيزي (9 أهداف في 38 مباراة)، وكلاهما لاعب وسط هجومي.

ويعكس ذلك أيضاً الصعوبات المزمنة التي تواجهها إيطاليا في العثور على «هداف قناص» من طراز روبرتو باجيو أو أليساندرو دل بييرو أو كريستيان فييري.

ويقدِّر مانشيني الذي كان بدوره مهاجماً بارعاً وسجل 132 هدفاً مع سمبدوريا رغم أن رصيده مع المنتخب توقف عند أربعة أهداف، ما يراه في إسبوزيتو من «رغبة دائمة في التسجيل والقتال واللعب».

وقال مدرب المنتخب الإيطالي: «يمكنه خلال عام أو عامين أن يصبح المهاجم الذي يمنح فريقه الطمأنينة، كما فعل فييري أو (لوكا) توني. بفضل قوته البدنية وقدراته الفنية التي ما زال قادراً على تطويرها، يملك كل المقومات ليصبح مهاجماً كبيراً بحق».

وساهم إسبوزيتو في احتلال إيطاليا المركز الثاني مؤقتاً في المجموعة الأولى (7 نقاط)، بفضل هدفيه خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.

لكن المهاجم المولود في كاستيلامّاري دي ستابيا قرب نابولي، في عائلة عاشقة لكرة القدم، خرج للتو من فترة شك. فقد صام عن التسجيل لأكثر من 50 يوماً مع ناديه، قبل أن يهز الشباك الأسبوع الماضي في مباراتين متتاليتين، أمام فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا ثم ضد كومو في الدوري الإيطالي.

غير أن ذلك لم يهز ثقته بنفسه.

وقال المهاجم الذي جدد أخيراً عقده مع إنتر ميلان، ناديه الأم، حتى عام 2031: «فهمت أن الناس تعتبرك سيئاً إذا لم تسجل في ثلاث مباريات، وأنك تصبح رائعاً إذا سجلت هدفين متتاليين. أحاول أن أبقى على طبيعتي، وأن أتحلى بالتواضع وأن أعمل كثيراً».

وإذا ما أصابه الغرور يوماً، فإن شقيقيه الأكبر سناً، سالفاتوري وسيباستيانو، سيتكفلان بإبقائه متواضعاً.

فالأول، لاعب سمبدوريا في الدرجة الثانية، حمل قميص المنتخب الإيطالي مرة واحدة عام 2022. أما الثاني، المعار من كالياري إلى ساسوولو، فيتقاسم الغرفة مع بيو خلال هذا المعسكر كما كان الحال في المعسكر السابق.

وكشف سيباستيانو في سبتمبر (أيلول) الماضي أن الشقيقين كادا يحرمان إيطاليا من موهبة هجومية واعدة عندما كان صغيراً.

وقال: «كنا نضعه في حراسة المرمى ونسدد الكرات نحوه. وكدنا نقنعه بأن يصبح حارس مرمى».

مواضيع
الدوري الإيطالي كأس أوروبا كرة القدم الرياضة إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

«البطولة الختامية»: نوسكوفا تهزم غوف وتحجز مقعدها في «نصف النهائي»

ليندا نوسكوفا (رويترز)
ليندا نوسكوفا (رويترز)
TT
TT

«البطولة الختامية»: نوسكوفا تهزم غوف وتحجز مقعدها في «نصف النهائي»

ليندا نوسكوفا (رويترز)
ليندا نوسكوفا (رويترز)

حجزت التشيكية ليندا نوسكوفا مقعدها في الدور نصف النهائي من البطولة الختامية لموسم تنس السيدات، بعدما تغلبت على الأميركية كوكو غوف بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-3 و6-3، أمس الثلاثاء، لتحقق انتصارها الثاني على التوالي في منافسات المجموعة دون خسارة أي مجموعة.

وواصلت نوسكوفا انطلاقتها القوية في البطولة، بعدما استهلّت مشوارها بالفوز على الأوكرانية مارتا كوستيوك، قبل أن تتجاوز غوف، لتضمن تأهلها إلى الدور نصف النهائي، قبل خوض الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة.

حافظت نوسكوفا على إرسالها حتى النهاية قبل أن تحسم المواجهة بضربة إرسال ساحق

في المقابل، تتساوى الأميركيتان غوف وجيسيكا بيغولا برصيد انتصار واحد مقابل خسارة واحدة لكل منهما، بعدما أنعشت الأخيرة آمالها في التأهل بفوزها على كوستيوك بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-2 و7-5، لتودِّع اللاعبة الأوكرانية البطولة.

فرضت اللاعبة التشيكية أفضليتها خلال مباراة شهدت تذبذباً في ضربات الإرسال (أ.ف.ب)

وتحسم الجولةُ الأخيرة من منافسات المجموعة، الخميس، هوية المتأهلة الثانية إلى الدور نصف النهائي، إذ تواجه غوف مُنافستها كوستيوك، في حين تلتقي بيغولا مع نوسكوفا.

وفي مواجهة نوسكوفا وغوف، فرضت اللاعبة التشيكية أفضليتها، خلال مباراة شهدت تذبذباً في ضربات الإرسال من جانب اللاعبتين. وبعد تبادل مبكر لكسر الإرسال، نجحت نوسكوفا في كسر إرسال منافِستها مرتين إضافيتين لتحسم المجموعة الأولى بنتيجة 6-3.

واستمرت معاناة غوف على الإرسال في المجموعة الثانية، ما منح نوسكوفا أفضلية مبكرة تقدمت بها بثلاثة أشواط دون مقابل. ورغم محاولات الأميركية العودة إلى أجواء المباراة، فإنها عجزت عن قلب النتيجة.

كوكو غوف (أ.ف.ب)

وحافظت نوسكوفا على إرسالها حتى النهاية، قبل أن تحسم المواجهة بضربة إرسال ساحق، لتبلغ بطلة ويمبلدون الدور نصف النهائي، في أول مشاركة لها بالبطولة الختامية.

وفي الوقت الذي ضمنت فيه نوسكوفا التأهل، لا تزال غوف تملك فرصة انتزاع بطاقة العبور الثانية، عندما تواجه كوستيوك، الخميس، بينما تسعى بيغولا إلى مواصلة مشوارها من خلال مواجهتها أمام اللاعبة التشيكية.

وكانت كوستيوك قد انضمت إلى قائمة المشارِكات في البطولة، للمرة الأولى، بديلةً للمصنفة الأولى عالمياً إيلينا ريباكينا، التي انسحبت بسبب المرض.

مواضيع
تنس الرياضة أميركا