«إن بي إيه»: تايتوم يتفوق على براون... ويقود سلتيكس للفوز على سيكسرز

تفوق جايسون تايتوم على زميله السابق جايلن براون، وقاد فريقه بوسطن سلتيكس إلى الفوز على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكرز 123-101، وأزاحه عن صدارة المنطقة الشرقية، الثلاثاء، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، في مواجهة حظيت باهتمام كبير.

وجاء أول لقاء لبراون في الموسم العادي ضد فريقه السابق سلتيكس الذي دافع عن ألوانه عقداً كاملاً، على خلفية تقارير تحدثت عن توتر في العلاقة بينه وبين تايتوم زميله السابق في التتويج بلقب الدوري عام 2024.

وتبادل اللاعبان تصريحات مبطنة في العلن، على ما يبدو بسبب خلاف حول مدى معرفة تايتوم أو دوره في صفقة انتقال براون المفاجئة هذا الصيف إلى صفوف سيكسرز.

وبادر تايتوم إلى تحية براون قبل انطلاق المباراة بلحظات، إلا أن الأخير بدا وكأنه تجاهله، ثم بدأت المواجهة بحماس كبير؛ إذ نجح براون في خطف كرتين بيد أنه ارتكب خطأين شخصيين في الدقائق الأولى.

لكن براون اكتفى بتسجيل 13 نقطة فقط في أمسية صعبة، مقابل 21 نقطة لتايتوم في مواجهة صمد فيها بوسطن أمام انتفاضة فيلادلفيا في الربع الثالث ومضى إلى الفوز.

وقال تايتوم: «لا توجد مباراة أكبر من أخرى؛ خصوصاً في الموسم العادي، إنها مجرد مباراة واحدة».

وأضاف: «انتهت الضجة المحيطة بها، والآن نستعد جميعاً ليوم غد».

وفرض سلتيكس تقدمه مبكراً رغم صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير فيلادلفيا ضد تايتوم في كل لمسة للكرة، وازدادت حدة السخرية عندما أخطأ تمريرة بشكل فادح تحت ضغط من الباهاماسي جونيور فالديز إدجكومب.

لكن مع دخول المباراة في نسقها الطبيعي، كان المخضرم بول جورج الذي انتقل في الاتجاه المعاكس من فيلادلفيا إلى بوسطن ضمن صفقة براون، النجم الأبرز في اللقاء.

وسجل جورج 36 نقطة مع 5 متابعات، مستفيداً من دقة تصويب ممتازة شملت 6 ثلاثيات من أصل 11 محاولة.

وفي الربع الثالث، ارتقى تايتوم فوق «الملك» ليبرون جيمس، وسجل سلة ساحقة مميزة «دانك»، إلا أن فيلادلفيا عاد إلى أجواء المباراة، فعادل النتيجة 76-76 ثم 79-79 بفضل ثلاثية بعيدة مذهلة من تايريز ماكسي.

لكن بوسطن استعاد توازنه ووسع الفارق في الدقائق الأخيرة من المباراة، بينما أشاد جورج بتايتوم الذي استحوذ على معظم الاهتمام الدفاعي للمنافسين، ما أتاح له فرصاً سهلة للتسجيل.

وقال جورج: «من الواضح أن تايتوم يجذب قدراً هائلاً من الاهتمام. اللعب إلى جانبه منحني كثيراً من الفرص السهلة».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، هناك شيء واحد فقط أريد تحقيقه، وهو الفوز. وبالنسبة لتايتوم، فإن دوري يتمثل في تخفيف أي ضغوط أو احتكاكات».

وتابع: «أنا هنا لمساعدتك. أنا هنا بطريقة ما لخدمتك وجعلك أفضل لاعب يمكن أن تكونه».

وشهدت مواجهة صاحبي أفضل سجلين في المنطقة الشرقية تقدم بوسطن إلى 9 انتصارات مقابل هزيمتين، محققاً فوزه الرابع توالياً، بينما أصبح رصيد فيلادلفيا 9 انتصارات و3 هزائم.

وأكرم نيويورك نيكس، حامل اللقب، وفادة ضيفه ميلووكي باكس المتعثر بالفوز عليه 117-85.

وسجل جايلن برونسون 23 نقطة، بينما واصل كارل-أنتوني تاونز عروضه القوية بإحرازه 21 نقطة مع 16 متابعة.

وتراجع باكس إلى سجل كارثي بلغ فوزاً واحداً مقابل 10 هزائم، بعدما خسر نجمه السابق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو خلال الصيف.

وكان سلتيكس قد حاول في البداية مبادلة براون بأنتيتوكونمبو، ما أشعل فصول هذه القصة، قبل أن ينتقل اللاعب اليوناني في نهاية المطاف إلى ميامي هيت، وينضم براون إلى فيلادلفيا.