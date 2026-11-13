العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتباين وسط تداعيات «إنفيديا» ومخاوف الذكاء الاصطناعي

تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «ناسداك 100»، المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا، بشكل طفيف في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، بعد أسبوع اتسم بالتقلبات وأثار مخاوف بشأن الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، على خلفية الاضطرابات المحيطة بشركة «إنفيديا»، إحدى كبرى شركات صناعة الرقائق الإلكترونية.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.8 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما تكبدت خسائر بلغت نحو 11 في المائة خلال الأسبوع حتى إغلاق تعاملات الخميس، حين استقال رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، عقب تقارير عن وجود علاقة عاطفية مع شخصية يُشتبه في أنها جاسوسة صينية، وفق «رويترز».

ورغم ارتفاعها في تداولات ما قبل الافتتاح، لا تزال أسهم «إنفيديا» تتجه نحو تسجيل أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012.

وتهدد هذه القضية بامتداد تداعياتها إلى قطاع الذكاء الاصطناعي الأوسع؛ نظراً إلى الدور المحوري الذي تؤديه «إنفيديا» في طفرة هذا القطاع. وقال مستثمرون إن ترتيبات التمويل التي أبرمتها الشركة مع عدد من شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى قد تخضع لمزيد من التدقيق في أعقاب التغيير في قيادتها.

وقال شون بيتش، مؤسس شركة «رانمور فاند مانجمنت» ومدير المحافظ الاستثمارية فيها: «أنا متشائم حيال الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ينبغي للمستثمرين الخروج من هذه الموجات قبل انهيارها، وهناك موجة كبيرة نشهدها حالياً في قطاع الذكاء الاصطناعي».

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر، والتي قد تؤدي دوراً حاسماً في تحديد حجم الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الشهر المقبل.

وتُظهر تعاملات الأسواق تسعيراً كاملاً لاحتمال رفع أسعار الفائدة، في حين طرح بعض صنّاع السياسات النقدية في البنك المركزي خلال الأيام الأخيرة احتمال زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بزيادة محدودة قدرها 25 نقطة أساس كانت التوقعات ترجحها على نطاق واسع. وتبلغ احتمالات الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس نحو 12 في المائة، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وحتى الساعة 5:03 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 98 نقطة، أو 0.19 في المائة، كما صعدت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 9.75 نقطة، أو 0.13 في المائة، في حين تراجعت عقود «ناسداك 100» بمقدار 31 نقطة، أو 0.11 في المائة.

ويهدد ضعف معنويات المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي بعرقلة تعافي أسواق الأسهم، بعد موجة البيع التي شهدتها الأسبوع الماضي عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.

انقطاع خدمات «مايكروسوفت» يضغط على أسهم الشركة

وتعرضت خدمات «أوتلوك» و«تيمز» و«كوبايلوت» التابعة لشركة «مايكروسوفت» لانقطاع يوم الجمعة، في واحد من أسوأ الأعطال التي شهدتها الشركة؛ إذ استمر الانقطاع لأكثر من 12 ساعة، متسبباً في تعطيل الاتصالات لدى الشركات والحكومات في أنحاء العالم.

وتراجعت أسهم «مايكروسوفت» بنسبة 2.6 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، لتكون الخاسر الوحيد بين أسهم مجموعة «العظماء السبعة» التي تضم كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية.

في المقابل، قفزت أسهم شركة «سيريبراس» بأكثر من 16 في المائة، بعدما رفعت الشركة المتخصصة في الرقائق والحوسبة السحابية توقعاتها للإيرادات لعام 2026، وأعلنت توقيع اتفاق مع «مايكروسوفت» لتصبح أحد عملائها.

وساهمت نتائج الأعمال القوية لبعض الشركات، في أوقات متفرقة خلال الأسبوع، في الحد من الضغوط السلبية التي خيّمت على الأسواق. ووفقاً لتاجيندر ديلون، رئيس قسم أبحاث الأرباح والأسهم لدى مجموعة بورصة لندن (إل إس إي جي)، تجاوزت نتائج 83.6 في المائة من الشركات الـ450 المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التي أعلنت نتائجها حتى يوم الخميس توقعات المحللين.

ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يتعاملون بحذر مع مجموعة من المخاطر، بما فيها التطورات الجيوسياسية. وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وفي قطاع الرقائق الإلكترونية، تراجعت أسهم عدد من الشركات؛ إذ انخفض سهما «إيه إم دي» و«برودكوم» بأكثر من 2.5 في المائة لكل منهما.

كما هبطت أسهم شركات العملات المشفرة؛ إذ تراجعت أسهم «كوين بيس» و«ستراتيجي» و«مارا هولدينغز» بنسب تراوحت بين 2 و2.6 في المائة، بعدما سجلت عملة «بتكوين» أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر.