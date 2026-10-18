خسارة فريق سيدات برشلونة لأول مرة منذ 350 يوماً

تجرع فريق السيدات في برشلونة أول خسارة منذ 350 يوماً بعدما حوّل ريال سوسييداد تأخره إلى فوز 2 - 1 في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للسيدات على ملعب زوبيتا بمدينة سان سيباستيان، الأحد.

ووضعت باتري جوخارو برشلونة في المقدمة في الدقيقة الأولى، لكن سيسيليا ماركوس أدركت التعادل قبل أن تسجل آينوا مارين هدف الفوز، وتكمل عودة تاريخية للفريق القادم من إقليم الباسك.

الهزيمة أمام سوسييداد أنهت 350 يوماً من عدم الهزيمة للبرشلونيات (نادي ريال سوسييداد)

وأنهت هذه الهزيمة سلسلة من 45 مباراة دون خسارة لبرشلونة، وكانت الأولى له منذ تعثره 0 - 1 أمام المنافس نفسه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وخسر برشلونة مباراة واحدة فقط في الموسم الماضي حين تُوّج بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس الملكة وكأس السوبر الإسبانية، بينما كانت هزيمة الأحد هي الأولى له في الموسم الحالي.

رغم الهزيمة من سوسييداد ما زال برشلونة متصدراً لـ«ليغا» السيدات (نادي ريال سوسييداد)

ويستمر برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي فاز 3 - 1 على إسبانيول، السبت.

وارتقى ريال سوسييداد إلى المركز 11 برصيد 8 نقاط بعدما حقق انتصاره الثاني فقط هذا الموسم.