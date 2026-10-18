«لا ليغا»: سوسيداد يكتسح مالاغا في ملعبه بخماسية

حقّق ريال سوسيداد فوزاً كبيراً على مضيّفه مالاغا بنتيجة 5 - 2 ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الأحد.

أنهى سوسيداد الشوط الأول متقدماً بثنائية تاكيفوسا كوبو وأوري أوسكارسون في الدقيقتين 3 و26.

وقلّص أصحاب الأرض الفارق بهدف أدريان نينيو في الدقيقة 54، لكن ميكيل أويارزابال وسّع الفارق مجدداً للفريق الباسكي بهدف ثالث في الدقيقة 59.

وتجددت آمال مالاغا بتسجيله هدفاً ثانياً عبر بابلو مارتينيز في الدقيقة 66.

إلا أن أويارزابال سجّل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 67، قبل أن يختتم البرتغالي غونزالو غيديش خماسية الضيوف في الدقيقة 73.

حقّق سوسيداد فوزه الثالث توالياً ليرفع رصيده إلى 16 نقطة ويرتقي للمركز الخامس، بينما بقي مالاغا في ذيل جدول الترتيب في المركز العشرين برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات.

ويلتقي لاحقاً ريال مدريد مع ضيفه إشبيلية على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية.