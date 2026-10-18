«الدوري الإيطالي»: كومو يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في الفيولا

فاز كومو على مضيّفه فيورنتينا 3 - 1، الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب «أرتيمو فرانكي» بمدينة فلورنسا، ضمن منافسات الجولة الـ7 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع كومو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ4، بفارق نقطة خلف لاتسيو صاحب المركز الـ3، الذي سيواجه يوفنتوس في وقت لاحق من الأحد.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فيورنتينا عند 4 نقاط في المركز الـ19 (ما قبل الأخير) بفارق نقطة واحدة فقط عن فينيسيا متذيل الترتيب.

وتقدم كومو في الدقيقة الـ32 عن طريق ماتيا ليبرالي، ثم أضاف زميله الأرجنتيني الواعد نيكو باز الهدف الثاني في الدقيقة الـ36.

وفي الدقيقة الـ42 سجل فيورنتينا هدف تقليص الفارق عن طريق مارين بونغراتشتيش، ثم أضاف كومو الهدف الـ3 عن طريق أناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة الـ56.