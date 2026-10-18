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الرياضة رياضة عالمية

بايرن ميونيخ جاهز لمواجهة آرسنال رغم مرض كومباني

بايرن ميونيخ يستعد لآرسنال بعد سداسية لايبزيغ (رويترز)
بايرن ميونيخ يستعد لآرسنال بعد سداسية لايبزيغ (رويترز)
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بايرن ميونيخ جاهز لمواجهة آرسنال رغم مرض كومباني

بايرن ميونيخ يستعد لآرسنال بعد سداسية لايبزيغ (رويترز)
بايرن ميونيخ يستعد لآرسنال بعد سداسية لايبزيغ (رويترز)

تجاوز فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، ما وصفه البعض بأزمة صغيرة، بعدما حقق فوزاً كاسحاً على لايبزغ 6 - 1، ليوجه أنظاره الآن إلى المواجهة المرتقبة أمام آرسنال، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

وقاد لويس دياز الفريق البافاري إلى الفوز بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعته هدفا آخر، فيما أحرز هاري كين هدفه رقم 102 في الدوري الألماني خلال مباراته المئوية بالمسابقة، ليحقق بايرن انتفاضة قوية بعد تعادله 2 - 2 مع أوجسبورغ و3 - 3 أمام فاكينغ ستافنغر.

كما منح الفوز الكبير دفعة مهمة للمدرب فينسنت كومباني، الذي تابع المباراة بالكامل من مقاعد البدلاء، بينما تولى مساعده آرون دانكس توجيه اللاعبين من المنطقة الفنية.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية، إن كومباني عانى من عدوى فيروسية طوال الأسبوع، كما واجه صعوبة في الحركة بسبب مشكلة في مفصل الفخذ.

وأضاف إيبرل: «إنه لا يشعر بأنه على ما يرام بالفعل»، وأكد أن المدرب «سيكون حاضراً بالتأكيد» في مباراة الأربعاء، رغم أن دوره خلالها لا يزال غير واضح.

ورغم معاناته، تمكن كومباني من النزول إلى أرض الملعب واحتضان دياز، الذي استعاد بريقه في الوقت المناسب بعد بداية صعبة للموسم، بفضل ثلاثيته في مرمى لايبزغ.

وقال لاعب الوسط جوشوا كيميش :«أنا سعيد للغاية من أجل لوتشو، فهو يستحق ذلك بالفعل».

وأضاف: «أهدر بعض الفرص في بداية الموسم، لكنه قدم أرقاماً مذهلة لنا في الموسم الماضي. خاض مباراة رائعة اليوم، وكان بالتأكيد نجم الليلة».

وسيحتاج دياز إلى مواصلة تألقه يوم الأربعاء المقبل، عندما يتعين عليه وهاري كين قيادة هجوم بايرن في ظل غياب مايكل أوليسيه، الذي سجل هدفاً وصنع آخر أمام لايبزغ، لكنه سيغيب عن مواجهة آرسنال بسبب الإيقاف، عقب طرده في مباراة فاكينغ.

فينسنت كومباني (إ.ب.أ)

وقال إيبرل إن مشاركة الحارس مانويل نوير أمام آرسنال لا تزال غير مؤكدة، بعدما غاب عن آخر مباراتين بسبب مشكلة في القدم.

وقال إيبرل عقب المباراة: «ليست إصابة خطيرة، هناك بعض السوائل المتراكمة في القدم فحسب، ولا يوجد ما يدعو للقلق. لم يكن جاهزاً بما يكفي للمشاركة اليوم، وسنرى ما إذا كان سيتمكن من اللعب يوم الأربعاء».

ومن المتوقع أن يحل يوناس أوربيغ مكانه مجدداً إذا استمر غيابه، حيث أكد الحارس البالغ من العمر 23 عاماً استعداده للمشاركة.

وقال أوربيغ (23 عاماً): «الجميع مستعد للمشاركة. أتمنى أن يستعيد مانو لياقته سريعاً، فهذا أمر واضح. وإذا احتاج الفريق إلي، فأنا جاهز».

ولم يواجه أوربيغ كثيراً من الاختبارات أمام لايبزيغ، الذي قدّم أداءً مخيباً، لكنه استقبل هدفاً في الوقت بدل الضائع سجله أندريا ماكسيموفيتش.

وأشار إيبرل أيضاً إلى أن جمال موسيالا يقترب من العودة بعد إصابته بتمزق في الألياف العضلية، لكنه لن يكون على الأرجح جاهزاً للمشاركة أمام آرسنال الأربعاء.

ويخوض بايرن مواجهة آرسنال مستنداً إلى نتائجه القوية على ملعبه، بعدما تغلب على شتوتغارت 5 - 1، ويونيون برلين 7 - 0، ولايبزغ 6 - 1 في الدوري الألماني، كما فاز على بودو غليمت النرويجي 5 - 0 في دوري أبطال أوروبا.

وكان آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ووصيف دوري أبطال أوروبا، قد تغلب على بايرن 3 - 1 في لندن قبل 11 شهراً، ضمن مرحلة الدوري بالمسابقة.

لكن آخر فوز للفريق الإنجليزي في ميونيخ يعود إلى عام 2013، وسيكون من الصعب عليه تجاهل الأداء القوي الذي قدمه بايرن السبت.

وقال كيميش :«كان أداء الفريق في أول 60 دقيقة على مستوى مختلف تماماً».

وأضاف كين: «كان من المهم أن نوجه رسالة قوية، وقد فعلنا ذلك منذ الدقيقة الأولى».

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الرياضة رياضة عالمية

الإصابة تبعد سوبوسلاي عن ليفربول لفترة جديدة

دومينيك سوبوسلاي (د.ب.أ)
دومينيك سوبوسلاي (د.ب.أ)
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الإصابة تبعد سوبوسلاي عن ليفربول لفترة جديدة

دومينيك سوبوسلاي (د.ب.أ)
دومينيك سوبوسلاي (د.ب.أ)

يواجه دومينيك سوبوسلاي، لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، فترة جديدة من الغياب عن الملاعب، بعد تجدد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية خلال مواجهة برنتفورد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن سوبوسلاي، الذي غاب عن المباراتين السابقتين بسبب الإصابة، اضطر إلى مغادرة الملعب بعد مرور 32 دقيقة من المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2 - 1.

كما تعرّض الظهير الأيمن جيريمي فريمبونغ، الذي شارك مع بداية الشوط الثاني، للإصابة واضطر إلى الخروج، في أمسية قد تكون مكلفة للمدرب أندوني إيراولا.

وقال إيراولا: «أعتقد أننا نواجه وضعاً بالغ الحساسية. كنا قد خضنا مباراة خارج أرضنا في دوري أبطال أوروبا قبل يومين، ووصلنا في وقت متأخر من الليل، وربما لم نحصل على فترة التعافي المناسبة».

وأضاف: «تجد نفسك في حيرة بين إشراك لاعبين خاضوا مباراتين بالفعل ويعانون من الإرهاق الشديد، أو لاعبين يتعافون من إصابات، لكنك لست متأكداً تماماً من استعادة جاهزيتهم بنسبة 100 في المائة».

وتابع: «كانت الحالتان مختلفتين. سوبوسلاي شعر بالإصابة نفسها، فهي ليست إصابة جديدة، لكنه على الأرجح لم يتعاف منها بالقدر الكافي، ولذلك سنحتاج إلى مزيد من الوقت قبل عودته. أما إصابة جيريمي فكانت جديدة، وأعتقد أنه أنهى المباراة الماضية أمام لاسك وهو يعاني من شد عضلي».

وأوضح: «أشركته لأنني اعتقدت أنه، في ظل لعبنا أمام فريق منقوص العدد، قادر على تقديم إضافة أكبر في الشق الهجومي مقارنة برونالد أراوخو».

وقال: «لكن ذلك يعني أننا سنفتقد سوبوسلاي وجيريمي لبعض الوقت».

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بايرن ميونيخ جاهز لمواجهة آرسنال رغم مرض كومباني

بايرن ميونيخ يستعد لآرسنال بعد سداسية لايبزيغ (رويترز)
بايرن ميونيخ يستعد لآرسنال بعد سداسية لايبزيغ (رويترز)
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بايرن ميونيخ جاهز لمواجهة آرسنال رغم مرض كومباني

بايرن ميونيخ يستعد لآرسنال بعد سداسية لايبزيغ (رويترز)
بايرن ميونيخ يستعد لآرسنال بعد سداسية لايبزيغ (رويترز)

تجاوز فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، ما وصفه البعض بأزمة صغيرة، بعدما حقق فوزاً كاسحاً على لايبزغ 6 - 1، ليوجه أنظاره الآن إلى المواجهة المرتقبة أمام آرسنال، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

وقاد لويس دياز الفريق البافاري إلى الفوز بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعته هدفا آخر، فيما أحرز هاري كين هدفه رقم 102 في الدوري الألماني خلال مباراته المئوية بالمسابقة، ليحقق بايرن انتفاضة قوية بعد تعادله 2 - 2 مع أوجسبورغ و3 - 3 أمام فاكينغ ستافنغر.

كما منح الفوز الكبير دفعة مهمة للمدرب فينسنت كومباني، الذي تابع المباراة بالكامل من مقاعد البدلاء، بينما تولى مساعده آرون دانكس توجيه اللاعبين من المنطقة الفنية.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية، إن كومباني عانى من عدوى فيروسية طوال الأسبوع، كما واجه صعوبة في الحركة بسبب مشكلة في مفصل الفخذ.

وأضاف إيبرل: «إنه لا يشعر بأنه على ما يرام بالفعل»، وأكد أن المدرب «سيكون حاضراً بالتأكيد» في مباراة الأربعاء، رغم أن دوره خلالها لا يزال غير واضح.

ورغم معاناته، تمكن كومباني من النزول إلى أرض الملعب واحتضان دياز، الذي استعاد بريقه في الوقت المناسب بعد بداية صعبة للموسم، بفضل ثلاثيته في مرمى لايبزغ.

وقال لاعب الوسط جوشوا كيميش :«أنا سعيد للغاية من أجل لوتشو، فهو يستحق ذلك بالفعل».

وأضاف: «أهدر بعض الفرص في بداية الموسم، لكنه قدم أرقاماً مذهلة لنا في الموسم الماضي. خاض مباراة رائعة اليوم، وكان بالتأكيد نجم الليلة».

وسيحتاج دياز إلى مواصلة تألقه يوم الأربعاء المقبل، عندما يتعين عليه وهاري كين قيادة هجوم بايرن في ظل غياب مايكل أوليسيه، الذي سجل هدفاً وصنع آخر أمام لايبزغ، لكنه سيغيب عن مواجهة آرسنال بسبب الإيقاف، عقب طرده في مباراة فاكينغ.

فينسنت كومباني (إ.ب.أ)

وقال إيبرل إن مشاركة الحارس مانويل نوير أمام آرسنال لا تزال غير مؤكدة، بعدما غاب عن آخر مباراتين بسبب مشكلة في القدم.

وقال إيبرل عقب المباراة: «ليست إصابة خطيرة، هناك بعض السوائل المتراكمة في القدم فحسب، ولا يوجد ما يدعو للقلق. لم يكن جاهزاً بما يكفي للمشاركة اليوم، وسنرى ما إذا كان سيتمكن من اللعب يوم الأربعاء».

ومن المتوقع أن يحل يوناس أوربيغ مكانه مجدداً إذا استمر غيابه، حيث أكد الحارس البالغ من العمر 23 عاماً استعداده للمشاركة.

وقال أوربيغ (23 عاماً): «الجميع مستعد للمشاركة. أتمنى أن يستعيد مانو لياقته سريعاً، فهذا أمر واضح. وإذا احتاج الفريق إلي، فأنا جاهز».

ولم يواجه أوربيغ كثيراً من الاختبارات أمام لايبزيغ، الذي قدّم أداءً مخيباً، لكنه استقبل هدفاً في الوقت بدل الضائع سجله أندريا ماكسيموفيتش.

وأشار إيبرل أيضاً إلى أن جمال موسيالا يقترب من العودة بعد إصابته بتمزق في الألياف العضلية، لكنه لن يكون على الأرجح جاهزاً للمشاركة أمام آرسنال الأربعاء.

ويخوض بايرن مواجهة آرسنال مستنداً إلى نتائجه القوية على ملعبه، بعدما تغلب على شتوتغارت 5 - 1، ويونيون برلين 7 - 0، ولايبزغ 6 - 1 في الدوري الألماني، كما فاز على بودو غليمت النرويجي 5 - 0 في دوري أبطال أوروبا.

وكان آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ووصيف دوري أبطال أوروبا، قد تغلب على بايرن 3 - 1 في لندن قبل 11 شهراً، ضمن مرحلة الدوري بالمسابقة.

لكن آخر فوز للفريق الإنجليزي في ميونيخ يعود إلى عام 2013، وسيكون من الصعب عليه تجاهل الأداء القوي الذي قدمه بايرن السبت.

وقال كيميش :«كان أداء الفريق في أول 60 دقيقة على مستوى مختلف تماماً».

وأضاف كين: «كان من المهم أن نوجه رسالة قوية، وقد فعلنا ذلك منذ الدقيقة الأولى».

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ليتشي يعود إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين توالياً

عاد ليتشي إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين توالياً بفوزه على مضيفه أودينيزي الجريح (أ.ب)
عاد ليتشي إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين توالياً بفوزه على مضيفه أودينيزي الجريح (أ.ب)
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ليتشي يعود إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين توالياً

عاد ليتشي إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين توالياً بفوزه على مضيفه أودينيزي الجريح (أ.ب)
عاد ليتشي إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين توالياً بفوزه على مضيفه أودينيزي الجريح (أ.ب)

عاد ليتشي إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين توالياً بفوزه على مضيفه أودينيزي الجريح 3-0، في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد.

وتناوب كل من الأنغولي كيالوندا غاسبار (11)، النيجيري كونان ندري (33) والبديل الألماني جميل سيبيرت (86) على تسجيل ثلاثية ليتشي.

ورفع ليتشي الذي كان قد تلقى هزيمتين توالياً أمام ميلان 0-3 وبولونيا 1-2 في المرحلتين الماضيتين، رصيده إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتاً.

في المقابل، واصل أودينيزي هدر النقاط إذ مُني بخسارته الخامسة توالياً في الـ«سيري أ» بعد لاتسيو 1-2 وإنتر 3-5 وكالياري 0-1 وتورينو 1-2، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.

ويتصدر إنتر حامل اللقب والفائز على مضيفه بولونيا 3-1 السبت، الترتيب برصيد 19 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن روما الذي تغلب على ضيفه جنوى 2-0.

وبإمكان لاتسيو الثالث أن يلحق بإنتر في الصدارة في حال فوزه على مضيفه يوفنتوس في ختام هذه الأمسية التي تشهد أيضاً إقامة مباراتي فيورنتينا مع كومو، وميلان مع أتالانتا.

وتختتم المرحلة، الاثنين، بلقاءي مونتسا مع كالياري، وبارما مع تورينو.

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