الدوري الإسباني: فالنسيا يتعادل مع أتلتيك بلباو

تعادل فالنسيا مع ضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة "سلبيا" مساء السبت ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ولم تشهد المباراة التي أقيمت على ملعب ميستايا أي أهداف، ليكتفي كل فريق بنقطة.

ويظل فالنسيا متعثرا إذ يحتل المركز التاسع عشر، قبل الأخير، برصيد 5 نقاط، أما بلباو فلديه 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

ويلعب بلباو الأربعاء مباراة مؤجلة من الجولة السادسة للدوري ضد ليفانتي، على ملعب الأخير، وفي الجولة العاشرة، يوم الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول، يستقبل ضيفه خيتافي.

أما فالنسيا فتنتظره مباراة أخرى صعبة على ملعبه السبت المقبل ضد فياريال.