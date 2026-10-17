الدوري الإيطالي: روما يهزم جنوه بثنائية

صعد روما إلى المركز الثاني بترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا، وذلك بعد فوزه على ضيفه جنوه 2/صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

ورفع روما رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المتصدر إنتر ميلان، وبفارق نقطة عن لاتسيو الذي قد يستعيد الوصافة في حال فوزه على يوفنتوس غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد جنوه عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وسجل روما هدف التقدم عن طريق سانتياغو كاسترو في الدقيقة 50، قبل أن يضيف زميله إيمانويل لولي الهدف الثاني في الدقيقة 68.