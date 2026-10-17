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الرياضة رياضة عالمية

الدوري الإيطالي: روما يهزم جنوه بثنائية

لاعبو روما يحتفلون بالهدف الأول (إ.ب.أ)
لاعبو روما يحتفلون بالهدف الأول (إ.ب.أ)
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الدوري الإيطالي: روما يهزم جنوه بثنائية

لاعبو روما يحتفلون بالهدف الأول (إ.ب.أ)
لاعبو روما يحتفلون بالهدف الأول (إ.ب.أ)

صعد روما إلى المركز الثاني بترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا، وذلك بعد فوزه على ضيفه جنوه 2/صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

ورفع روما رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المتصدر إنتر ميلان، وبفارق نقطة عن لاتسيو الذي قد يستعيد الوصافة في حال فوزه على يوفنتوس غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد جنوه عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وسجل روما هدف التقدم عن طريق سانتياغو كاسترو في الدقيقة 50، قبل أن يضيف زميله إيمانويل لولي الهدف الثاني في الدقيقة 68.

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الرياضة رياضة عالمية

الزمالك يوقف مهاجمه ناصر منسي ويحيله للتحقيق

منسي خلال احتفاليته بالهدف (نادي الزمالك)
منسي خلال احتفاليته بالهدف (نادي الزمالك)
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الزمالك يوقف مهاجمه ناصر منسي ويحيله للتحقيق

منسي خلال احتفاليته بالهدف (نادي الزمالك)
منسي خلال احتفاليته بالهدف (نادي الزمالك)

قرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إيقاف ناصر منسي، مهاجم الفريق، عن التدريبات الجماعية، وإحالته للتحقيق.

وكان اللاعب قد ألقى بقميصه على الأرض عقب تسجيله هدف الفوز على الجيش الرواندي، على ملعب الأخير، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ما اعتبره الجهاز الفني إساءة للنادي.

وسبق أن عاقب الجهاز الإداري اللاعب بغرامة المالية الجمعة بعد المباراة، بغرامة مالية مغلظة، لم يتم الكشف عن قيمتها، قبل أن تأتي العقوبة الجديدة بإيقاف اللاعب.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للتحقيق عقب عودة بعثة الزمالك من رواندا، الأحد، بعد خوض مواجهة الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي السياق ذاته، يستعد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، لتقديم مذكرة إلى الشؤون القانونية بالنادي بشأن الواقعة، تمهيدًا لبدء إجراءات التحقيق مع اللاعب.

ومن المنتظر أن يحسم مسؤولو الزمالك موقف ناصر منسي من العودة إلى التدريبات الجماعية، وفقًا لنتائج التحقيق، الذي سيحدد الخطوة المقبلة في التعامل مع اللاعب.

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نادي الزمالك مصر
الرياضة رياضة عالمية

كين يحتفل بمئويته الأولى في البوندسليغا

كين محتفلا بهدفه في المباراة (إ.ب.أ)
كين محتفلا بهدفه في المباراة (إ.ب.أ)
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كين يحتفل بمئويته الأولى في البوندسليغا

كين محتفلا بهدفه في المباراة (إ.ب.أ)
كين محتفلا بهدفه في المباراة (إ.ب.أ)

عاش الإنجليزي الدولي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ ليلة مثالية في مناسبة استثنائية له على مستوى الدوري الألماني، بعدما ساهم في فوز كبير على لايبزيغ 6 / 1 السبت.

وسجل كين هدفا، وصنع لزملائه هدفين، ليواصل تحقيق الأرقام المميزة، وذلك في ليلة وصوله للمشاركة رقم 100 على مستوى البوندسليغا.

وهز نجم توتنهام هوتسبير السابق، شباك المنافسين بقميص بايرن على مستوى الدوري 102 مرة، بينما صنع 28 هدفا أيضا، ليحقق أرقاما مميزة مع العملاق الألماني.

وكتب كين عبر حسابه على "إكس": "ياله من فوز، يوم سبت رائع الليلة، على ملعب أليانز أرينا".

وأضاف: "فخور حقا بأن أصل إلى 100 مباراة في الدوري الألماني".

وكانت تقارير عالمية، من بينها شبكة "سكاي سبورتس"، قد أفادت مؤخرا بأن كين قد توصل لاتفاق مبدئي بشأن تمديد عقده مع بايرن حتى صيف عام 2029.

وينتهي عقد كين مع بايرن ميونخ نهاية الموسم الحالي، بينما يبدو اللاعب قريبا من توقيع عقد جديد يطيل ارتباطه بالنادي الذي حقق معه أول ألقاب مسيرته الاحترافية، بالفوز بأكثر من بطولة، أبرزها الدوري الألماني.

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الدوري الإنجليزي ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

إيراولا مدرب ليفربول: نعاني من ضغط المباريات

إيراولا يصرخ على لاعبيه خلال المواجهة (أ.ف.ب)
إيراولا يصرخ على لاعبيه خلال المواجهة (أ.ف.ب)
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إيراولا مدرب ليفربول: نعاني من ضغط المباريات

إيراولا يصرخ على لاعبيه خلال المواجهة (أ.ف.ب)
إيراولا يصرخ على لاعبيه خلال المواجهة (أ.ف.ب)

شدد أندوني إيراولا مدرب ليفربول على أن فوز فريقه على برينتفورد بنتيجة 2/ 1 في الدوري الإنجليزي الممتاز تحقق بصعوبة بالغة.

وصرح إيراولا عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء الذي أقيم السبت، قائلاً: «منافسة برينتفورد في ملعبه أشبه بمعركة؛ فهم يحققون نتائج جيدة على ملعبهم».

وأضاف المدرب الإسباني: «الشوط الأول كان متكافئاً، وفرصنا كانت أخطر، ولكن كان أمامنا 45 دقيقة لتعويض تأخرنا في النتيجة، وأرى أننا قدمنا أداء جيداً حتى تقدمنا بنتيجة 2/ 1، وبعدها لعبنا بتحفظ للحفاظ على الفوز».

وأشار إلى أنهم «سنحت لنا فرص كثيرة، وفي الدقائق الأخيرة كانت هجماتنا المرتدة بثلاثة لاعبين ضد مدافع واحد، وكان علينا استغلالها بشكل أفضل، وعندما تكون النتيجة 2/ 1 فإن كل رمية تماس أو ركلة حرة تشكل خطورة كبيرة».

وتطرق أندوني إيراولا إلى الحديث عن ضغط المباريات، قائلاً: «لقد سبق أن تحدثنا عن توالي المباريات، وخوض 4 مواجهات في غضون يومين، إنها مهمة شاقة للغاية».

وأضاف: «لقد عاد إلينا ألكسندر إيزاك، ولكننا فقدنا الثنائي دومينيك سوبوسلاي وجيريمي فريمبونج، والآن علينا الحصول على راحة استعداداً لمباراة مهمة تنتظرنا بعد يومين أمام فياريال».

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