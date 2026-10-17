كين يحتفل بمئويته الأولى في البوندسليغا

عاش الإنجليزي الدولي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ ليلة مثالية في مناسبة استثنائية له على مستوى الدوري الألماني، بعدما ساهم في فوز كبير على لايبزيغ 6 / 1 السبت.

وسجل كين هدفا، وصنع لزملائه هدفين، ليواصل تحقيق الأرقام المميزة، وذلك في ليلة وصوله للمشاركة رقم 100 على مستوى البوندسليغا.

وهز نجم توتنهام هوتسبير السابق، شباك المنافسين بقميص بايرن على مستوى الدوري 102 مرة، بينما صنع 28 هدفا أيضا، ليحقق أرقاما مميزة مع العملاق الألماني.

وكتب كين عبر حسابه على "إكس": "ياله من فوز، يوم سبت رائع الليلة، على ملعب أليانز أرينا".

وأضاف: "فخور حقا بأن أصل إلى 100 مباراة في الدوري الألماني".

وكانت تقارير عالمية، من بينها شبكة "سكاي سبورتس"، قد أفادت مؤخرا بأن كين قد توصل لاتفاق مبدئي بشأن تمديد عقده مع بايرن حتى صيف عام 2029.

وينتهي عقد كين مع بايرن ميونخ نهاية الموسم الحالي، بينما يبدو اللاعب قريبا من توقيع عقد جديد يطيل ارتباطه بالنادي الذي حقق معه أول ألقاب مسيرته الاحترافية، بالفوز بأكثر من بطولة، أبرزها الدوري الألماني.