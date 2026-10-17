الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يقلب تأخره إلى فوز بثلاثية على بولونيا

قلب إنتر ميلان تأخره بهدف إلى فوز على بولونيا (3-1)، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانفرد إنتر ميلان بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتاً، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني الذي سيواجه يوفنتوس، الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمّد رصيد بولونيا عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم بولونيا في الدقيقة العاشرة عن طريق توماسو بوبيغا، ثم أدرك إنتر ميلان التعادل عن طريق ماركوس تورام في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 69 سجل كارلوس أوغستو الهدف الثاني لإنتر ميلان، فيما سجل زميله أنجي يوان بوني الهدف الثالث في الدقيقة 83.