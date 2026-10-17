الإصابة تُبعد بافار عن إنتر لثلاثة أسابيع

سيبتعد الظهير الفرنسي بنجامان بافار عن إنتر لثلاثة أسابيع بسبب إصابة في العضلات الخلفية للفخذ، حسبما أعلن بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، السبت.

وأوضح إنتر المتصدر في بيان مقتضب أن بافار يعاني من «التهاب في العضلات المقربة للفخذ اليمنى».

ولم يحدد النادي مدة غيابه، لكن وسائل الإعلام الإيطالية أفادت بأن بطل العالم 2018 سيكون خارج المنافسات حتى الأسبوع الأخير الذي يسبق فترة التوقف الدولي، وقد يكون جاهزاً لمواجهة كومو في 8 نوفمبر (تشرين الثاني).

منذ بداية الموسم، خاض المدافع البالغ 30 عاماً ثلاثاً من أصل ست مباريات في الدوري مع فريقه، إضافة إلى مباراة واحدة من أصل اثنتين في دوري أبطال أوروبا.

وبعد موسمين أولين مقنعين مع إنتر، أُعير بافار في الموسم الماضي إلى مرسيليا مع خيار الشراء.

وبعد أشهره الأولى الجيدة، تراجع مستواه، إلى حد تعرضه لانتقادات من الجماهير. وهو ينافس حالياً الإنجليزيين جيد سبنس وجون ستونز اللذين انضما إلى الفريق هذا الصيف.