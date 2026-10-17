«الدوري الإيطالي»: نابولي يسقط أمام فينيسيا للمرة الأولى منذ 84 عاماً

مُني نابولي بهزيمة أولى في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام مضيّفه فينيسيا منذ 1942، بسقوطه 0-1، السبت، في المرحلة السابعة، بعدما عجز عن تجاوز الحارس الصربي فيليب ستانكوفيتش الذي لعب الدور الرئيسي في منح فريقه الانتصار الأول.

ودخل نابولي مواجهته السابعة عشرة مع فينيسيا على صعيد دوري الأضواء على خلفية سقوط في إسبانيا على يد فياريال الإسباني 1-3 في دوري أبطال أوروبا، وبدا فريق المدرب ماسيميليانو أليغري عازماً على التعويض لكنه اصطدم بتألق الحارس ستانكوفيتش.

وكان الصربي النجم الأبرز في اللقاء إلى جانب النيجيري أكور أدامز الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 49 بعدما تحولت تسديدته من الكوسوفي أمير رحماني وخدعت الحارس أليكس ميريت؛ إذ لم يكتفِ بصد المحاولات العديدة من اللعب المفتوح، بل حرم النجم البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين من إدراك التعادل بصده ركلة جزاء نفّذها نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق في الدقيقة 68.

وبذلك، مني نابولي بهزيمته الثانية فقط في 17 مواجهة مع فينيسيا في دوري الأضواء مقابل 7 انتصارات ومثلها تعادلات، والثالثة في «سيري آ» هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز التاسع، فيما حصل مضيفه على نقاطه الأولى.