«لا ليغا»: أتلتيكو مدريد يحقق فوزاً صعباً على إسبانيول

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزاً صعباً خارج ملعبه بهدف نظيف على حساب مضيّفه إسبانيول، السبت، في المباراة التي أقيمت بملعب إسبانيول بمدينة برشلونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل البديل أليكس بايينا، المهاجم الإسباني الدولي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89. من تمريرة الأرجنتيني خوليان ألفاريز، ليخطف الفريق الضيف 3 نقاط صعبة، يحافظ بها على سلسلة انتصاراته.

رفع هذا الفوز رصيد أتلتيكو مدريد إلى 22 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، الذي يلعب لاحقاً، السبت، مع ريال بتيتس.

أما إسبانيول فيظل في المركز الثاني عشر وله 8 نقاط.

ويُعدّ هذا الفوز هو السادس على التوالي لأتلتيكو في كل البطولات؛ فمنذ خسارته أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، فاز على كل من ريال سوسيداد وأوساسونا وريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري، وهزم أيضاً مانشستر يونايتد في دوري الأبطال.