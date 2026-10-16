«الاستئناف» تؤيد عقوبة فيفا ضد المنتخب الإسباني بسبب «الهتافات العنصرية»

رفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الاستئناف المقدم من الاتحاد الإسباني ضد عقوبة صدرت بحق المنتخب على خلفية هتافات عنصرية خلال مباراة ودية ضد مصر في مارس (آذار) الماضي، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي، الجمعة.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب كورنيا، معقل نادي إسبانيول برشلونة، في 31 مارس الماضي، هتف بعض المشجعين «كل من لا يقفز فهو مسلم».

وفي 4 أغسطس (آب)، أي بعد ثلاثة أسابيع من فوز إسبانيا بكأس العالم 2026، فرضت لجنة الانضباط التابعة للفيفا غرامة قدرها 20 ألف دولار (17800 يورو) وإغلاق ما لا يقل عن 15 في المائة من سعة الملعب خلال المباراة الودية التالية التي سيخوضها منتخب «لا روخا» على أرضه.

وأعاد الاتحاد الإسباني التأكيد على أن هذا السلوك المخالف «تم رصده من خلال أنظمة المراقبة الخاصة بالاتحاد»، مشيراً إلى أنه جرى توجيه رسائل للجماهير تطالبها بالتوقف عن الهتافات، وذلك بين الشوطين وخلال الشوط الثاني، إضافة إلى عرض تنبيهات على الشاشات العملاقة في الملعب.

كما شدد على تعاونه الكامل للمساعدة في تحديد هوية المسؤولين عن هذه الهتافات، وأنه سيستأنف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس».

ووصف المهاجم الدولي لامين جمال (19 عاماً)، نجم برشلونة، الغريم المحلي لإسبانيول، والمتحدر من ضاحية قريبة من ملعب كورنيا، الهتافات حينها بأنها «قلة احترام وأمر لا يُطاق».

كما اعتبر لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، الهتافات «غير مقبولة».

وقال المدرب الإسباني البالغ 65 عاماً بعد المباراة: «يستغل بعض الأفراد العنيفين كرة القدم لفرض أنفسهم. يجب إبعادهم عن المجتمع، والتعرف عليهم، وكلما ابتعدوا أكثر كان ذلك أفضل».

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً أعرب فيه عن «إدانته الشديدة للحادث العنصري البغيض» الذي ارتكبه بعض المشجعين الذين «تجاوزوا كل الحدود».