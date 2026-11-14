توخيل يتهم الصحافيين الإسبان بإحداث فتنة مع لافوينتي بشأن «العنصرية»

لا يتوقع مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل حدوث إساءات عنصرية خلال مباراة دوري الأمم الأوروبية، الأحد، ضد إسبانيا، لكنه قال إنه سيتم تذكير لاعبيه ببروتوكولات مكافحة العنصرية، مما دفع مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي إلى الرد باقتضاب.

ويواجه منتخب إنجلترا أبطال العالم في مدريد، حيث يتنافس الاثنان على صدارة المجموعة بدوري الأمم الأوروبية، وستقام تلك المواجهة في العاصمة الإسبانية لأول مرة منذ مباراة ودية عام 2004 تعرض فيها لاعبو إنجلترا السود، بمن فيهم آشلي كول وشون رايت فيليبس، لإساءات عنصرية من الجمهور.

وقال ديكلان رايس لاعب وسط إنجلترا إن المنتخب يعرف تماماً كيفية التصرف إذا وقعت أي إساءات عنصرية.

وأضاف رايس للصحافيين، السبت: «سبق أن تعرضت لذلك في الجبل الأسود وبلغاريا، وكان هناك بروتوكول اتبعناه. غادرنا الملعب. نعرف تماماً، كمجموعة، كيف نتصرف في مثل هذه المواقف. لا أتوقع حدوث أي شيء من هذا القبيل. إنها مدينة جميلة وملعب رائع، ونكن الكثير من الاحترام للاعبين الذين سنواجههم. كل شيء مهيأ لأمسية رائعة، ونأمل ألا يشوبها أي شيء سلبي».

واكتسبت المسألة زخماً بعد تغريم إسبانيا 20 ألف دولار بسبب هتافات مناهضة للمسلمين أطلقها مشجعون خلال مباراة أمام مصر في برشلونة في مارس (آذار) الماضي.

كما يتعين على إسبانيا خوض مباراتها الودية المقبلة على أرضها بحضور جماهيري محدود ضمن العقوبة.

ورفض دي لا فوينتي أي إيحاء بأن العنصرية تمثل مشكلة في إسبانيا.

وقال دي لا فوينتي: «ما يمكنني قوله لك، ويمكنك نقل ذلك إلى توماس، هو أنه لا توجد عنصرية في إسبانيا. هذا ما أومن به بشدة».

«لا توجد عنصرية. وكما هو الحال في إنجلترا، لا توجد عنصرية في إسبانيا. لا أحد منا عنصري».

وبدا الغضب على توخيل عندما أُبلغ بتصريحات دي لا فوينتي، واتهم قطاعات من وسائل الإعلام الإسبانية بتحريف تصريحاته.

وقال توخيل: «كنت مهذباً بما يكفي للإجابة عن سؤال من زملائكم، ثم ذهبتم إلى المدرب الآخر وأخبرتموه بأنني أتحدث عن العنصرية في إسبانيا».