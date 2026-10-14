«وحدة النزاهة»: الفرنسي مونفيس بات «معتزلاً» التنس رسمياً منذ 5 أكتوبر

بات لاعب كرة المضرب الفرنسي غايل مونفيس «معتزلاً» رسمياً منذ 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وفق ما علمت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، من «الوكالة الدولية لنزاهة اللعبة».
وحصل المصنف السادس عالمياً سابقاً وخاض آخر مباراة رسمية له في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي بالدور الثاني من «بطولة الولايات المتحدة المفتوحة»، على بطاقة دعوة للمشاركة في «دورة ليون (250 نقطة)» المقررة بين 19 و25 أكتوبر الحالي، بعدما لمح سابقاً أيضاً إلى أنه يأمل إنهاء مسيرته في «دورة باريس - ماسترز الألف نقطة» (2 - 8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل). لكن بطلبه إدراج اسمه في قائمة اللاعبين المعتزلين لدى «الوكالة الدولية لنزاهة اللعبة»، فقد ابن الأربعين عاماً، الفائز بـ13 لقباً خلال مسيرته، من أصل 35 مباراة نهائية، حقه في المشاركة في الدورات لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
وتلزم قواعد الهيئة المكلفة مكافحة المنشطات في رياضة كرة المضرب اللاعبين المدرجين في هذه القائمة البقاء متاحين لإجراء فحوص منشطات عشوائية لمدة 6 أشهر على الأقل، قبل السماح لهم بالعودة إلى المنافسة.
وحتى صباح الأربعاء، لم يُصدر مونفيس أي بيان بخصوص اعتزاله الذي يطوي صفحة حقبة كاملة في كرة المضرب الفرنسية. فبعد جو ويلفريد تسونغا وجيل سيمون، اللذين اعتزلا عام 2022، وريشار غاسكيه، المعتزل منذ عام 2024، بات مونفيس آخر أفراد «الفرسان الأربعة» من جيله الذي يعلق مضربه. لكن خلافاً لأقرانه الذين يشغلون جميعاً مناصب مرتبطة باللعبة، أشار المصنف 254 عالمياً في سبتمبر الماضي إلى رغبته في العمل «مديراً للثروات» لدى شركة سويسرية.
واحترف اللاعب الأيمن عام 2004، وبلغ نصف نهائي بطولتين كبريين («رولان غاروس 2008» و«الولايات المتحدة المفتوحة 2016»)، كما خاض 3 مباريات نهائية في دورات «ماسترز الألف نقطة» («باريس 2009 و«2010» و«مونتي كارلو 2016»).
وحقق مونفيس، اللاعب الاستعراضي الذي يحظى بشعبية تتجاوز الحدود الفرنسية، آخر إنجازاته البارزة في مطلع موسم 2025 حين توج بلقب «دورة أوكلاند» بعد تجاوزه عامه الـ38، ليصبح اللاعب الأكبر سناً الذي يحرز لقباً في دورات المحترفين منذ عام 1977، قبل أن يحطم الصربي نوفاك ديوكوفيتش هذا الرقم لاحقاً. ثم بلغ ثمن نهائي «بطولة أستراليا المفتوحة» بعد أن تغلب في طريقه إلى هذا الدور على الأميركي تايلور فريتز المصنف رابعاً عالمياً.