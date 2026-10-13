«أبطال أوروبا»: آرسنال يواصل انتصاراته ويهزم ليل

احتفالية لاعبي آرسنال بهدف بوكايو ساكا بمرمى ليل (أ.ف.ب)
واصل فريق آرسنال الإنجليزي انتصاراته على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز عريض على ليل الفرنسي 3 / صفر، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية.
وسجل بطل الدوري الإنجليزي أهدافه الثلاثة في الشوط الثاني، حيث تقدم في الدقيقة 64 عن طريق الهولندي يورين تيمبر، ثم أضاف الإنجليزي الدولي إيبيريتشي إيزي الهدف الثاني في الدقيقة 67، واختتم مواطنه بوكايو ساكا الثلاثية في الدقيقة 71.
ورفع آرسنال رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بالترتيب العام، بفارق الأهداف عن سبورتنغ لشبونة الوصيف، وبرشلونة المتصدر.
أما ليل فيظل بلا نقاط في المركز الـ32 بجدول البطولة.
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بايرن سقط في فخ التعادل مع فايكنغ النرويجي (أ.ف.ب)
سقط بايرن ميونيخ الألماني المنقوص عددياً في فخ التعادل أمام مضيّفه فايكينغ النرويجي 3-3، الثلاثاء، في الجولة الثانية ضمن المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وبدا أن العملاق البافاري في طريقه إلى تحقيق عودة مذهلة، بعد تأخره بهدفي الأسترالي جاني ستينسنس (2) وبيتر كريستيانسن (38)، ومن ثم تكشيره عن أنيابه في الشوط الثاني.
وعاد بطل ألمانيا بثلاثية الإنجليزي هاري كين (54 من ركلة جزاء و60) والكولومبي لويس دياز (71)، قبل أن يخسر جهود الفرنسي مايكل أوليسيه إثر طرده (73).
واستغل أصحاب الأرض التفوّق العددي وعادوا بالنتيجة بهدف قاتل سجله البديل هيرمان هاوغن (90).
وعلى الرغم من النتيجة التي تُعد مخيّبة لبايرن، تابع فريق المدرب البلجيكي فنسن كومباني سلسلة مبارياته من دون هزيمة في مختلف المسابقات، والتي وصلت إلى 14 مباراة، ورفع رصيده إلى أربع نقاط في المجموعة، مقابل نقطة أولى لفايكينغ.