«دورة شنغهاي»: غيا يواصل تقدمه اللافت ببلوغ «ربع النهائي»

تأهّل الفرنسي أرتور غيا، المصنف 56 عالمياً، الثلاثاء، إلى الدور ربع النهائي من دورة شنغهاي للألف نقطة في كرة المضرب، بعدما تغلّب على التشيكي ياكوب منشيك الخامس عشر 7-6 (4/7) و6-4، مواصلاً عروضه القوية بعدما أقصى الأميركي بن شيلتون، الرابع، من الدور الثالث.

وقال اللاعب، البالغ 21 عاماً، المشارك للمرة الأولى في الجدول الرئيسي لإحدى دورات الألف نقطة: «كنت مستعداً للذهاب بعيداً في بطولة كبيرة كهذه، لكن تحقيق نتائج كبيرة، مثل الفوز على شيلتون، ثم ما حققته اليوم، يظل أمراً ممتعاً دائماً».

ياكوب منشيك (أ.ف.ب)

وأضاف: «كنت أرغب في رد الاعتبار بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، بعدما خرجت من الدور نفسه؛ أي ثُمن النهائي. أردت الذهاب بعيداً، هذا الأسبوع، والأمور بدأت تسير بشكل جيد، بالفعل، لكنني آملُ أن أواصل على هذا المنوال».

وسيواجه غيا في الدور المقبل الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش (26) أو البولندي هوبرت هوركاتش (34)؛ سعياً إلى بلوغ الدور نصف النهائي، في إنجاز غير مسبوق بمسيرته.

ويواصل غيا خطف الأضواء في أول مشاركة له بدورة ضِمن فئة الألف نقطة، بعدما حقق فوزاً لافتاً في الدور الثالث على شيلتون، وصيف النسخة الأخيرة من «فلاشينغ ميدوز».

وكان الانتصار على شيلتون هو الأول في مسيرته على لاعب مِن بين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي.

ويعيش غيا فترة مميزة، إذ تُوّج بلقب دورة غرانبي، ضِمن سلسلة التحدي «تشالنجر»، في يوليو (تموز) الماضي، قبل أن يبلغ نهائي دورة لوس كابوس المكسيكية في الأسبوع التالي على مستوى دورات المحترفين «إيه تي بي».

كما بلغ ثُمن نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بعد عبوره من التصفيات محققاً 6 انتصارات، ليكرر الإنجاز نفسه في دورة بكين، خلال الأسبوع الذي سبق دورة شنغهاي.

وتأهّل الأسترالي أليكس دي مينور، التاسع، إلى دور الثمانية بتفوّقه على الروسي كارن خاشانوف (26) 6-3 و6-4.

ويلتقي، في وقت لاحق، الألماني ألكسندر زفيريف الثاني، الكازاخستاني ألكسندر بوبليك.