فينيتسيا ينفصل عن مدربه ستروبا

أقال فينيتسيا الصاعد حديثاً إلى الدرجة الأولى للدوري الإيطالي لكرة القدم مدربه جوفاني ستروبا، لتنتهي رحلته، الثلاثاء، مع صاحب المركز الأخير من دون أي نقطة بعد ست جولات.

وقال النادي في بيان مقتضب: «يعلن فينيتسيا أنه أعفى جوفاني ستروبا من مهمة الإشراف على الفريق الأول».

وتابع البيان: «يود النادي البرتقالي والأخضر أن يشكر جوفاني ستروبا وجهازه على العمل المنجز والاحترافية والتفاني والالتزام التي أبدوها خلال فترة وجودهم».

وتحت قيادة ستروبا، الذي وصل في يونيو (حزيران) 2025 بينما كان النادي قد هبط للتوّ إلى الدرجة الثانية، عاد فينيتسيا مباشرةً إلى الدرجة الأولى بإنهائه الدوري في صدارة الدرجة الثانية.

لكن النادي، الذي يملكه صندوق استثمار أميركي ويمثل مدينة البندقية، تلقّى منذ بداية الموسم ست هزائم متتالية، كان آخرها يوم الاثنين في برغامو (1-3)، ويملك أسوأ دفاع في «سيري أ» بتلقيه 16 هدفاً.

ويعد فينيتسيا النادي الإيطالي الرابع الذي يغيّر مدربه منذ بداية الموسم، بعد فيورنتينا (أقيل فابيو غروسو بعد المرحلة الثالثة) وبولونيا (الألماني دومينيكو تيديسكو بعد المرحلة الرابعة)، وبارما (الإسباني كارلوس كويستا بعد المرحلة الخامسة).