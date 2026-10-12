ديميكيليس يطالب لاعبي لايبزيغ باستغلال الفوز العريض على فرانكفورت

لا يريد مارتن ديميكيليس، مدرب لايبزيغ، أن ينخدع فريقه بالفوز العريض على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 6 - صفر في الدوري الألماني السبت، عند مواجهة آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكد ديميكيليس أن مواجهة آيندهوفن الثلاثاء، ستكون مختلفة.

وقال مدرب لايبزيغ في مؤتمر صحافي الاثنين: «أهداف الفريقين واحدة، وآيندهوفن يقدم أداء ممتعاً، ويؤدي بفلسفتنا نفسها، لقد قدمنا أداء مميزاً في المباراة الأخيرة، ونريد البناء عليه».

وأضاف المدرب الأرجنتيني: «لقد تميزنا في الضغط العالي أمام فرانكفورت، ونريد أن نكرر ذلك في مباراة آيندهوفن، ستكون مواجهة مثيرة في ظل سعي الفريقين للاستحواذ والضغط المبكر على المنافس».

ويدخل لايبزيغ مباراته الثانية في دوري أبطال أوروبا وسط ضغوط شديدة، ساعياً لتعويض خسارته الثقيلة أمام كومو الإيطالي بنتيجة 1 - 4 في الجولة الأولى.

واختتم ديميكيليس تصريحاته: «نركز في الأمور خطوة بخطوة، تركيزنا حالياً على المباراة المقبلة وحصد النقاط الثلاث».