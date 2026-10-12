الغيابات تضرب مان يونايتد قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

تحوم الشكوك حول مشاركة ثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي لوك شو وكوبي ماينو في مباراة الفريق بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد غيابهما عن التدريبات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فريق المدرب مايكل كاريك دخل في موجة من تراجع النتائج وفشل في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات بعد أن افتتح مشواره بدوري الأبطال بالفوز على صباح الأذري 4 - صفر.

وجاء أحدث تراجع للفريق في مباراة السبت بالدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل 1-1 مع توتنهام، وسجل الفريق الضيف هدف التعادل في الوقت بدل الضائع رغم طرد لاعبه الأوروغوياني رودريغو بينتانكور في الشوط الثاني.

ورغم أن شو واصل اللعب حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني فيما أكمل زميله ماينو المباراة، لكنهما غابا عن تدريبات الفريق في مقره بكارينغتون قبل السفر إلى إسبانيا لمواجهة أتلتيكو مدريد.

وكان النادي الإنجليزي يعلن سابقاً عن قائمة اللاعبين المسافرين للمباريات الأوروبية، لكنه لم يعد يخطط للقيام بذلك بعد عودته للمنافسات القارية بعد غيابه عنها لعام.

وسيغيب كل من بنيامين سيسكو وباتريك دورغو ونصير مزراوي عن مواجهة أتلتيكو، لينضموا بذلك إلى مانويل أوغارتي في قائمة الغائبين لفترة طويلة.