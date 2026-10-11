«الدوري الإيطالي»: ميلان يتعثر بتعادل مع ساسولو

فرّط ميلان في فرصة مزاحمة روما على المركز الثالث والاقتراب من المتصدر إنتر ميلان، وذلك بعدما أجبره مضيّفه ساسولو على التعادل 1/1، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف روما صاحب المركز الثالث، والذي تعادل سلبياً مع كومو في وقت سابق الأحد، وبفارق أربع نقاط خلف المتصدر إنتر ميلان، وصاحب المركز الثاني لاتسيو.

على الجانب الآخر، رفع ساسولو رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر.

وفي الدقيقة 63 سجل الفرنسي أدريان رابيو هدف التقدم لميلان، وبعد ذلك بخمس دقائق سجل ساسولو هدف التعادل عن طريق الهولندي كاس أودنتال.